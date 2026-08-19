Evo Morales advirtió por la liberación de Cerimedo y dijo que el asesor conoce “todas las barbaridades” de Rodrigo Paz

El expresidente boliviano Evo Morales aseguró que el exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, detenido y acusado de haber sido el autor intelectual del ataque a balazos a la activista Nadia Beller —con quien tuvo una relación sentimental— será liberado pronto ya que es asesor del actual presidente Bolivia, Rodrigo Paz.

“Él sabe todas las barbaridades que hacen el presidente y su gabinete”, afirmó el exmandatario este martes por la noche en una entrevista con la señal DTV de Bolivia. “Acordate, lo van a liberar”, dijo.

Cerimedo se encuentra detenido a la espera de que avance la investigación. Tal como pudo saber LA NACION por fuentes oficiales en Santa Cruz de la Sierra, la fiscal boliviana Yolanda Aguilera trabaja este miércoles en la imputación que se presentará contra Cerimedo. Después se realizará una audiencia y el juez determinará si ordena la “prisión preventiva” del exasesor que está formalmente “aprehendido” y alojado en una celda de la dirección de Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.

El mensaje de Evo Morales

Por otro lado, y en diálogo con Radio 10 este miércoles por la mañana, Morales también habló sobre la opinión que tenían sobre Cerimedo en Bolivia desde hacía tiempo. “Los medios de comunicación se quejaron... Él ordena quién debe hablar y quién no”, afirmó y sumó: “Va pasando el tiempo y también hay ministros molestos con Cerimedo porque él decide en el gabinete. Está por encima de los ministros...”.

El líder del MAS además vinculó el rol del asesor de Paz con la crisis política que azotó Bolivia en noviembre de 2019 y que culminó con su renuncia al cargo de la presidencia tras denuncias de fraude electoral. “Durante el golpe de Estado me investigaron y no encontraron nada. Intentó involucrarme con el narcotráfico, no encontró nada”, enumeró y siguió: “Inventan una presunta víctima de trata, no hay nada. Está totalmente confirmado, sólo buscan sembrar pruebas”.

La causa a la que hizo alusión el expresidente fue en alusión al proceso judicial que atraviesa por trata gravada de personas y estupro, vinculado a una supuesta relación que mantuvo con una menor de edad en 2019, de la cual habría nacido una hija.

Cerimedo está detenido en Santa Cruz de la Sierra

La defensa del abogado Cerimedo

El abogado de Cerimedo, Ernesto Giraldes, habló este miércoles por la mañana con LN+ y negó las versiones que señalaban que su defendido intentaba escaparse a la Argentina al momento de ser capturado. “Cuando lo arrestan estaba en el aeropuerto porque ella lo llama, le cuenta del ataque y él va al aeropuerto porque quiere viajar desde La Paz a Santa Cruz a socorrerla”, dijo.

Por otra parte, Giraldes enfatizó que su cliente no es funcionario público del gobierno boliviano, sino que cumple el rol de “asesor externo” del presidente Paz. En relación con la nueva causa por presunto enriquecimiento ilícito abierta en las últimas horas, sostuvo que no tienen detalles sobre “los motivos”.

Más tarde, remarcó que Cerimedo “pretende que los hechos se esclarezcan a la brevedad porque es inocente” y sostuvo que la decisión de abstenerse de declarar durante la ampliación de la indagatoria respondió a una “estrategia legal” recomendada por la propia defensa, e indicó que aguardan la “imputación formal para analizar la estrategia” a seguir.