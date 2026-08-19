La fiscalía presenta hoy la imputación contra Cerimedo y el juez decide si lo deja detenido

La fiscal boliviana Yolanda Aguilera trabaja en la imputación que se presentará hoy contra el exasesor de Javier Milei Fernando Cerimedo, acusado de haber sido el autor intelectual del ataque a balazos a la activista Nadia Beller, que tenía una relación sentimental con él. Así lo informó esta mañana a LA NACION una fuente oficial de Santa Cruz de la Sierra que interviene en la investigación.

Después, se realizará una audiencia y el juez determinará si ordena la “prisión preventiva” del exasesor de Javier Milei y del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Hoy, Cerimedo está formalmente “aprehendido”, alojado en una celda de la dirección de Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.

Ayer, Cerimedo se negó a declarar; según dijo su abogado, porque él se lo recomendó.

Mientras tanto, siguen buscando a los autores materiales del presunto intento de homicidio. Se trata de dos personas que quedaron registradas por las cámaras de seguridad de la puerta del hotel donde fue el ataque. Según dijo Beller, ella fue citada allí por un supuesto denunciante de Evo Morales que le iba a dar información. Beller relató a LA NACION que Cerimedo la había incentivado a que fuera y contó que estaba hablando con él por teléfono cuando le dispararon.

Según dijo Beller desde el hospital donde está internada, su expareja es el poder en las sombras detrás de Paz. Ella aludió a supuestos negociados del presidente boliviano y a hechos de corrupción que comprometerían a Cerimedo. Dijo incluso que él fue quien filtró los audios de Diego Spagnuolo que motivaron la investigación de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Ante esta declaración, la diputada Marcela Pagano firmó ayer un escrito en el que pidió que la Justicia argentina cite a declarar “con carácter urgente” a Beller como testigo del caso Andis “a fin de que deponga sobre los audios” que destaparon los supuestos hechos de corrupción y “sobre los detalles que, según sus propias manifestaciones públicas, le habría expresado el Sr. Fernando Cerimedo acerca de aquéllos y del esquema” de supuestos sobornos que se investigan en la causa penal argentina. También, que se le pidan “las grabaciones que afirma poseer de tales conversaciones, con adopción inmediata de medidas de preservación y tratamiento forense de la evidencia digital”.

Video: Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, habló desde el hospital tras ser baleada en un hotel de Bolivia

Ayer, la Justicia de Bolivia ordenó además distintas medidas de prueba y, según informaron fuentes oficiales de La Paz, abrió una nueva causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Cerimedo. Esto se debe a las declaraciones de Beller sobre el dinero en efectivo que encontró en los cajones de quien era su pareja y al resultado del allanamiento en el departamento en el que vivía Cerimedo, en el condominio La Arboleda, en La Paz.

Carlos Torres, fiscal departamental de La Paz, dijo ayer que en ese operativo encontraron grandes sumas de dinero, compartimentos ocultos en muebles donde había objetos de valor y un vehículo “con particularidades que hacía parecer como un vehículo oficial”, además de una “camiseta perteneciente a la Policía boliviana”. Según Beller, Cerimedo, pese a no tener cargo en el gobierno de Paz, se movía como si fuera funcionario y ejercía un gran poder.

Además, en Santa Cruz de la Sierra, la fiscalía le dio tiempo hasta hoy a la clínica donde está internada Beller para que entregue su historia clínica de Beller. Eso les permitirá a los investigadores contar con más detalles del ataque y también corroborar el embarazo de la víctima, que dijo que espera un bebé de Cerimedo.

La noche del lunes

El exasesor libertario fue arrestado el lunes por la noche en el aeropuerto Viru Viru, de Santa Cruz de la Sierra. Fue horas después de los disparos que recibió Beller. Ese ataque lo llevaron dos personas, vestidas como repartidores de delivery, que llegaron al hotel en una moto robada. Interceptaron a la mujer y uno le disparó, mientras el otro le robó su cartera y su celular. Después, se fueron en una moto diferente de aquella en la que habían llegado. Todo eso quedó registrado en la cámara de seguridad del hotel, que apuntaba hacia la calle.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, informó ayer que “días pasados habrían tenido un problema sentimental la señora Beller y el señor Cerimedo” y que a él lo arrestaron justo antes de que dejara Bolivia. “Teníamos la información de que se estaba constituyendo de La Paz a Santa Cruz por vía aérea, entonces desplegamos nuestro personal de aeropuerto, que procedió al arresto”, afirmó Gómez.

Fernando Cerimedo

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, sostuvo ayer, en una declaración pública, que, pese a que Cerimedo es “asesor personal” del presidente Paz, debe ser investigado como cualquier otra persona y adelantó que era el principal acusado del ataque a Beller. Lara está enfrentado con Paz.

Beller resultó herida de bala en Santa Cruz El Deber

Quién es Cerimedo

Cerimedo es consultor político y fue asesor de Milei. Fundó La Derecha Diario (LDD), medio de comunicación afín al gobierno libertario que el Presidente retuitea asiduamente (durante la mañana retuiteó cinco de sus posteos). Hasta al menos marzo pasado, Cerimedo seguía siendo uno de los dueños de LDD, de acuerdo con lo publicado por el propio medio.

Además, es el CEO de Numen Publicidad. Actualmente no tiene ningún cargo oficial en la gestión de La Libertad Avanza, según informaron fuentes oficiales a LA NACION. “Estaba hace tiempo distanciado de Milei”, dijeron desde la Casa Rosada.

El rol de Cerimedo fue central en la campaña presidencial de Milei: admitió haber estado a cargo de un ejército de “miles” de trolls en redes sociales y, durante un tramo de la campaña, el hoy Presidente le delegó la fiscalización de los votos, tarea de la que después fue apartado. Llegó a integrar la mesa chica de Milei.

En una entrevista con LA NACION, reconoció que hace “campañas negativas”, es decir, “suministrar información real que el candidato rival no quiere que se conozca”.

También participó en otras campañas presidenciales, como la de Jair Bolsonaro en Brasil y la del actual presidente boliviano, hoy aliado de Milei.

El año pasado, Cerimedo declaró ante la Justicia como testigo en la causa en la que se investiga al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo por presuntas coimas.

Fernando Cermiedo y Diego Spagnuolo X.com

En su declaración, Cerimedo dijo que Spagnuolo, que era amigo suyo, le había hablado de un supuesto circuito de compra de medicamentos en el que se pagaban coimas que terminaban en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem. Agregó, además, que fueron varias conversaciones, a lo largo de 2024, sobre situaciones relacionadas con retornos o pagos indebidos en la Andis.

La declaración fue clave porque introdujo en la causa la noticia de los supuestos sobornos por una vía independiente de los audios de Spagnuolo que aludían a coimas, cuya validez como prueba está cuestionada.