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Evo Morales apuntó contra Milei en medio de la crisis en Bolivia: “Ha enviado policías y militares”

El exmandatario boliviano aseguró además sobre el líder de La Libertad Avanza: “Es muy grave lo que está haciendo”

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El expresidente de Bolivia, Evo Morales
El expresidente de Bolivia, Evo MoralesJuan Karita - AP

Evo Morales, expresidente de Bolivia, se refirió este martes a la crisis política que atraviesa su país, con protestas masivas contra el mandatario Rodrigo Paz Pereira, y tras el envío de un avión Hércules desde la Argentina, noticia confirmada por el canciller Pablo Quirno, aseguró que lo que está haciendo Javier Milei es “muy grave”.

Han trasladado policías en aviones enviados por Milei. Militares también, a Santa Cruz, a Potosí... La policía no tenía material contra las movilizaciones y llegó desde la Argentina, en los Hércules enviados por Milei”, aseguró Morales en diálogo con Radio 10.

Morales afirmó que el presidente Milei envió policias a Bolivia
Morales afirmó que el presidente Milei envió policias a BoliviaArchivo

Tras ello sostuvo que el accionar del Estado argentino fue confirmado por el actual mandatario: “El propio presidente Rodríguez lo reconoce, ´Gracias, Milei, por mandar aviones por razones humanitarias’, dice“.

“Hay información y fotografías que prueban que estos Hércules descargaron cajas con materiales antidisturbios, pero esos aviones sirven principalmente para mover a las tropas militares, policías, hacia la sede del gobierno“, afirmó Morales.

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