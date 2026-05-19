Principales hipótesis: por qué murieron los cinco buzos italianos en la cueva submarina de Maldivas

El gobierno de las Maldivas confirmó el lunes el hallazgo de los cuerpos de los cinco turistas italianos que desaparecieron a fines de la semana pasada, durante una inmersión en el océano Índico.

Si bien localizaron los cuerpos, el operativo para extraerlos se extenderá por 48 horas, debido a la complejidad de las tareas de rescate. Las autoridades confirmaron que rescatarán dos cuerpos este martes, mientras que los otros dos el miércoles.

Todo sucedió luego de que los visitantes decidieran hacer una excursión de buceo. El incidente, al parecer, ocurrió en el atolón de Vaavu, una de las zonas menos pobladas del país y famosa por sus arrecifes de coral, donde el buceo es una de las principales actividades.

Turistas italianos murieron buceando

Según los primeros informes, publicados por el periódico digital Edition.mv, los cinco turistas a bordo del Duke of York, un yate de lujo operado por la compañía Luxury Yacht Maldives, desaparecieron durante una inmersión cerca de Alimathaa que tuvo lugar por la mañana. Se cree que se encontraban allí en una excursión de turismo científico para descubrir la flora y fauna submarina de las cuevas del atolón. La tripulación los reportó como desaparecidos al no haber regresado a la superficie al mediodía.

Las principales hipótesis

Aunque se desconoce la causa de muerte, las hipótesis apuntan a un problema con la mezcla de oxígeno en sus tanques, las adversas condiciones climáticas, las corrientes térmicas repentinas o una pérdida de orientación en una grieta de la cueva.

Según informó El Mundo, la ley permite realizar actividades de buceo con un límite de hasta 30 metros. Si bien, no existe una ley que impida sobrepasar ese limite, los investigadores cuentan con la posibilidad de proponer una sumersión mas profunda, ya que no hay una ley que lo impida.

Ahora bien, las principales investigaciones sostienen que el problema radica que la inmersión implicaba la visita a una cueva, un dato que no aparecía en la propuesta a las autoridades en Maldivas.

Las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos Maldives President Media Divisio

El hallazgo de los cuerpos

Hasta el momento, las autoridades habían localizado uno de los cuerpos desaparecidos, pero en las últimas horas, la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas, confirmó que localizaron los cuatro cuerpos restantes.

A través de la red social X informaron que los cuerpos fueron encontrados “en una operación conjunta llevada a cabo por la Guardia Costera de Maldivas, la policía y buzos extranjeros”.

Las autoridades de las Maldivas confirmaron el hallazgo de los cuerpos de los cuatro buzos italianos que permanecían desaparecidos desde la semana pasada Captura de Pantalla

Murió uno de los buzos que fue a rescatar los cuerpos

Un buzo integrante de la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas falleció el sábado por descompresión durante las tareas de recuperación de los cuerpos de los cuatro turistas italianos ahogados en una cueva submarina del atolón Vaavu. El operativo se realizó a 50 metros de profundidad, tras el accidente del jueves.

El vocero presidencial de Maldivas, Mohammed Hussain Shareef, comunicó que la víctima murió por “descompresión submarina después de ser trasladada a un hospital en la capital”. “La muerte demuestra la dificultad de la misión”, agregó el vocero.

Mohamed Mahdhee, el buzo fallecido - Gobierno de Maldivas

El hallazgo de un cuerpo

La policía inició una investigación y al poco tiempo solo se había recuperado uno de los cinco cuerpos en una cueva a 70 metros de profundidad. Cabe recordar que el buceo recreativo está permitido en ese país hasta una profundidad máxima de 30 metros.

Las autoridades confirmaron que pertenecía a Monica Montefalcone, una profesora de la Universidad de Génova. El medio local The Press informó que la búsqueda continúa, aunque afrontan importantes dificultades causadas por el fuerte oleaje y las condiciones meteorológicas adversas.

Monica Montefalcone durante una de las expediciones de buceo de Albatros Top Boat

Uno por uno: quiénes eran los turistas

Se trata de dos investigadoras, una joven y dos instructores de buceo: Mónica Montefalcone, de 51 años -profesora de Ecología de la Universidad de Génova-; su hija de 23 años, Giorgia Sommacal; una investigadora de Turín llamada Muriel Oddenino; y los instructores de buceo Gianluca Benedetti y Federico Gualtieri, de 31 años.

Los turistas que desaparecieron y luego fueron declarados muertos en las Maldivas

Montefalcone trabajaba en la agencia Albatros Top Boat, que brindaba excursiones científicas en el atolón y de la cual Benedetti era el director. La profesora era una experta internacional y había liderado campañas de monitoreo en las Maldivas. Incluso los días anteriores había trabajado en Alimathaa en programas de investigación universitaria.

Gualtieri se había graduado de la Universidad de Génova en marzo y, en su tesis, le había agradecido a Montefalcone por “haber sido su guía, animándolo a seguir sus sueños y pasiones, incluso cuando el camino era largo y difícil”.