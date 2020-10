Evo Morales, sobre las elecciones en Bolivia: "Vamos a respetar los resultados"

"No hay ninguna confianza en la OEA (Organización de los Estados Americanos), menos en Luis Almagro", dijo Evo Morales Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

A una semana de la elección en la que Carlos Mesa enfrentará a Luis Arce, el delfín de Evo Morales, el expresidente boliviano analizó el escenario político de su país: "Es algo histórico e inédito en Bolivia, inclusive diría que algo único en el mundo". Y enfatizó: "Vamos a respetar los resultados".

Según resaltó Evo Morales: "En tiempos de colonia, el sector indígena originario estaba amenazado de exterminio y, en tiempos de república, fueron discriminados, marginados y sometidos a la esclavitud. Nosotros organizamos un movimiento político para liberarlos y desarrollarlos".

"No hubo fraude, solo golpe", remarcó acerca del momento en el que lo sacaron del poder. "Las organizaciones internacionales demuestran que no hubo fraude, sí golpe". En línea con esto, sobre las elecciones del domingo 18, dijo: "No hay ninguna confianza en la OEA [Organización de los Estados Americanos], menos en Luis Almagro". Y señaló que "muchas instituciones, gobiernos y organismos se están movilizando para ser observadores".

"Hay un pedido para que el hermano Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel pueda acompañarnos", subrayó, al enumerar quiénes buscarán "garantizar las elecciones". "Vamos a respetar los resultados, pero que sean con una elección limpia y transparente, y no con persecución política como ocurre en este momento", lanzó. Y, al dirigirse a la comunidad boliviana que vive en la Argentina, dijo: "Ustedes pueden definir el futuro de Bolivia".

Al comienzo de la entrevista, Morales resaltó la "paciencia" de su partido: "Hemos cedido y hay nuevas elecciones. Iban a ser el 3 de mayo y las postergaron primero para el 2 de agosto, luego para el 6 de septiembre y ahora serán el 18 de octubre. Se postergaron 3, 4 veces y, que yo sepa, en ninguna parte del mundo se han postergado las elecciones durante la pandemia".

A mediados de septiembre, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció que abandonó la carrera electoral debido a su decepcionante posición en las encuestas. "Somos ganadores en primera vuelta, sin embargo Estados Unidos instruye a renunciar al candidato de la derecha", dijo sobre este hecho. "Las últimas encuestas indican que seguimos siendo ganadores en primera vuelta", dijo.

Sumado a esto, sostuvo que "hay una movilización sospechosa de las fuerzas armadas", y denunció: "En este momento, en Cochabamba, casi 50 motoqueros paramilitares están amenazando al pueblo". Y añadió: "Cadetes de la policía y de las fuerzas armadas están haciendo inteligencia en el trópico de Cochabamba. ¿Qué están buscando?". Tal como deslizó podría estar vinculado con una inversión de Estados Unidos.

"Están tratando de convulsionar al país y, con ese motivo, suspender las elecciones. Estoy casi seguro de que esta forma de amedrentar al pueblo es para convulsionar al país. Les pido a mis compañeros, a mis hermanos y hermanas que tengan paciencia mientras estén garantizadas las elecciones. Vamos a ganar las elecciones", sostuvo. "Vamos a recuperar la democracia y la patria para continuar con nuestro proceso de cambio".

