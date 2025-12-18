El gobierno de Bolivia puso fin a dos décadas de subsidios a combustibles

SUCRE.– El nuevo gobierno de Bolivia anunció este miércoles que pondrá fin a los subsidios a los combustibles, cuyos precios se mantuvieron congelados durante los 20 años de administraciones de izquierda que lo precedieron.

La política de subvenciones drenó las reservas internacionales de dólares del país y disparó su peor crisis económica en cuatro décadas.

Bolivia centraliza las importaciones de gasolina y diésel, que compra a precio internacional y revende a pérdida.

Según el gobierno de centro derecha de Rodrigo Paz, que asumió el 8 de noviembre, esto fomentó esquemas multimillonarios de corrupción y de contrabando.

Con ese diagnóstico como telón de fondo, el presidente buscó enmarcar la decisión como un giro estructural de política económica.

Personas hacen las compras en un mercado de La Paz Freddy Barragan� - AP�

“Con la publicación de este decreto, se anunciarán los nuevos precios de los hidrocarburos (...). La quita de subsidios mal diseñados del pasado no significa abandono. Significa orden, justicia, redistribución clara”, dijo el presidente Paz en un mensaje televisado, flanqueado por sus ministros.

El mandatario también informó que se retirará el diésel de la lista de sustancias controladas por el gobierno, para facilitar la importación desde el sector privado.

“Los subsidios que se usaron para esconder el saqueo no volverán a condenar a Bolivia. La estabilización de los precios (...) permitirá generar recursos fiscales adicionales”, agregó.

El anuncio se produce en un contexto de tensión creciente en el mercado interno de combustibles, que ya venía mostrando señales de deterioro.

Desde 2023, se observan constantes períodos de desabastecimiento en las estaciones de servicio, donde se forman largas filas de vehículos que esperan horas y a veces días por carburantes.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el 17 de diciembre de 2025 que el país eliminará los subsidios a los combustibles JORGE BERNAL� - AFP�

“Emergencia”

En sus primeros días de gobierno, Paz denunció que la izquierda dejó el Estado convertido en una “cloaca de dimensiones extraordinarias” y anunció investigaciones para identificar a los responsables de presuntos delitos de corrupción“.

Ese diagnóstico político se tradujo ahora en una definición institucional de máxima gravedad.

“Declaramos la emergencia económica, financiera, energética y social, porque Bolivia no podía seguir funcionando con normas de los últimos 20 años”, señaló el gobernante este miércoles.

Además de la eliminación de los subsidios, anunció otras medidas económicas que forman parte de lo que llamó una “decisión histórica de salvataje de la patria”.

Gente compra en un mercado de La Paz, Bolivia, el jueves 18 de diciembre de 2025, un día después de que el presidente Rodrigo Paz anunciara el fin de los subsidios a los combustibles Freddy Barragan� - AP�

“Simplificaremos los impuestos, incentivos para la compra de maquinaria y otros. Apoyaremos a emprendedores y liberaremos las exportaciones”, dijo.

Señaló que exoneraría de impuestos a la repatriación de los capitales que fueron sacados del país durante los gobiernos de Evo Morales (2006–2019) y Luis Arce (2020–2025).

Según datos del gobierno, el impuesto a las grandes fortunas establecido en 2020, y eliminado recientemente por Paz, propició la fuga de más de 2000 millones de dólares del país.

El gobierno aseguró que el ajuste fiscal no recaerá exclusivamente sobre los sectores más vulnerables y que habrá medidas compensatorias.

El salario mínimo se elevará de 395 a 474 dólares a partir de enero de 2026. El gobierno, además, prometió incrementos en los ya existentes bonos asistenciales para poblaciones vulnerables.

La inflación interanual en Bolivia rozó el 20% en noviembre, luego de tocar un pico de casi 25% en julio de este año.

Una postal de un mercado callejero en La Paz, Bolivia Freddy Barragan� - AP�

El dólar aún es escaso en el país altiplánico y solo es accesible a través de un mercado negro que cotiza por encima del precio fijo oficial.

Este paquete de medidas se suma a otras prometidas previamente, como una “reducción masiva ”del 30% del déficit fiscal.

Agencia AFP