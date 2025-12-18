Venezuela autoriza nuevos envíos de petróleo a China y México y Brasil se ofrecen como mediadores

CARACAS.– Venezuela autorizó este jueves a dos buques petroleros a zarpar con destino a China, según fuentes familiarizadas con las operaciones. Se trataría del segundo y tercer embarque desde que Estados Unidos incautó la semana pasada una embarcación que transportaba crudo venezolano, en un episodio que profundizó la escalada de tensiones entre Washington y Caracas.

El conflicto se agravó aún más cuando, días después del embargo, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que las fuerzas norteamericanas bloquearían todos los buques petroleros sujetos a sanciones de Estados Unidos que entren o salgan de Venezuela. La advertencia encendió alarmas en los mercados energéticos y en la región.

Sin embargo, según documentos internos de la estatal Pdvsa, ninguno de los dos petroleros autorizados a partir —que transportan en conjunto alrededor de 1,9 millones de barriles de crudo pesado Merey— figura en las listas de sanciones estadounidenses. Esa distinción es clave para Caracas, que busca mantener abiertas algunas vías de exportación en medio del endurecimiento de las restricciones.

Dos buques petroleros de crudo permanecen fondeados en el lago de Maracaibo, cerca de Maracaibo, en el estado de Zulia, Venezuela, el 17 de diciembre de 2025 ALEJANDRO PAREDES� - AFP�

En paralelo, la tensión diplomática comenzó a movilizar a actores regionales. Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum, se ofrecieron como intermediarios para explorar una salida política que evite que la crisis derive en un conflicto armado en América Latina. Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el próximo martes a pedido de Venezuela, una solicitud respaldada por China y Rusia, para debatir lo que Caracas calificó como una “agresión en curso” por parte de Estados Unidos.

El presidente venezolano Nicolás Maduro sostiene que Washington busca derrocarlo y apropiarse de las vastas reservas petroleras del país, las mayores probadas del mundo. Moscú, por su parte, afirmó que mantiene un “contacto constante” con su aliada Caracas y exhortó a la Casa Blanca a actuar con moderación. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso advirtió que espera que Estados Unidos “no cometa un error fatal” que pueda arrastrar al hemisferio occidental a consecuencias impredecibles.

Flota fantasma

Según una de las fuentes consultadas, los buques tenían previsto zarpar desde Puerto José, el principal puerto petrolero venezolano, con el sistema de rastreo apagado, una práctica habitual entre petroleros que transportan crudo de países sancionados como Irán, Rusia o Venezuela. Aunque muchos de estos buques no están directamente sancionados por Estados Unidos, integran la denominada “flota en la sombra”, caracterizada por operar fuera de los sistemas tradicionales de seguros y servicios marítimos occidentales.

De los 75 petroleros que actualmente se encuentran en aguas venezolanas y forman parte de esa flota, 38 han sido sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense, según datos de TankerTrackers.com actualizados esta semana. Al menos 15 de ellos ya se encuentran cargados con crudo o combustibles.

Un buque de carga permanece atracado bajo grúas en el puerto marítimo de La Guaira, Venezuela, el miércoles 17 de diciembre de 2025 Ariana Cubillos� - AP�

Pdvsa reanudó el miércoles la carga de petróleo y derivados luego de haber suspendido operaciones el domingo a raíz de un ciberataque, aunque la mayor parte de las exportaciones sigue paralizada. “El anuncio del bloqueo tomó a la compañía por sorpresa”, reconoció una fuente de la empresa. “Desde entonces hubo numerosas reuniones con clientes, y la mayoría está dispuesta a retirar sus cargamentos siempre que exista alguna garantía de que los buques no sancionados no serán atacados”, agregó.

Las exportaciones venezolanas se desplomaron desde los más de 900.000 barriles diarios enviados en noviembre, mientras que los precios internacionales del petróleo registraron un leve aumento por segunda sesión consecutiva, impulsados por el recrudecimiento de las tensiones. Analistas de DNB Carnegie advirtieron que Venezuela “podría verse pronto obligada a cerrar algunos pozos”, ya que su capacidad de almacenamiento se encuentra cerca del límite.

Aunque el país posee las mayores reservas probadas de crudo del planeta, su producción actual ronda el millón de barriles diarios, un volumen moderado en el contexto global.

Gestos regionales

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, junto miembros de su gobierno en la Residencia Oficial Granja do Torto, en Brasilia, Brasil, el 17 de diciembre de 2025 [e]LUCIO TAVORA� - XinHua�

Desde Brasilia, Lula expresó su “profunda preocupación” por la crisis y subrayó que Brasil tiene “una gran responsabilidad en América del Sur”. Reveló que a comienzos de mes le transmitió a Trump, en una conversación telefónica, que la situación “no se resolverá con disparos” y que es necesario “sentarse a la mesa para encontrar una solución”. También dijo haber hablado con Maduro y ofrecido la mediación brasileña para evitar una confrontación armada en la región.

En la misma línea, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno buscará conformar un frente de países orientado a una solución pacífica del conflicto. Aclaró, sin embargo, que esa postura no debería afectar la relación con Washington y reiteró el rechazo de México a cualquier forma de intervención extranjera. “Existen mecanismos en Naciones Unidas para resolver pacíficamente cualquier disputa, y deben participar todas las partes”, afirmó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a su llegada al acto por el séptimo aniversario del partido Morena en el gobierno, en Ciudad de México, el 6 de diciembre de 2025 ALFREDO ESTRELLA� - AFP�

Agencias AP, AFP y Reuters