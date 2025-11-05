La Corte Suprema de Bolivia anuló la sentencia de la expresidenta Jeanine Áñez y dispuso su liberación inmediata

LA PAZ.- El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia anuló la sentencia de diez años de prisión contra la expresidenta Jeanine Áñez, acusada de dar un golpe de Estado en 2019 contra Evo Morales, informó este miércoles el presidente de la corte, que dispuso su liberación.

Áñez fue condenada en junio de 2022 a diez años de cárcel, acusada de haber asumido de forma ilegal la presidencia en 2019, cuando gobernaba Evo Morales, en el poder desde 2006. Su liberación se dispuso pocas semanas después del cambio de signo del gobierno, tras la derrota del socialista MAS en octubre pasado.

“Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia que ella tenía (...) de diez años", reveló a la prensa local el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, y agregó que ordenó su libertad “en el día”.

La expresidenta boliviana Jeanine Áñez durante en enero de 2022 AIZAR RALDES - AFP

Áñez debe ser sometida a un “juicio de responsabilidades” de privilegio, previa autorización del Congreso y no por la vía penal común, explicó. “Se ha visto que” hubo “vulneraciones al ordenamiento legal vigente, como así también a los derechos de los cuales ella goza”.

Áñez, de 58 años, no se pronunció desde sus redes sociales, aunque el martes señaló en X: “Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó”. Agregó que sus actos en 2019 los hizo con “la conciencia y el corazón firme, sabiendo que las decisiones difíciles tienen un precio". La expresidenta guarda detención desde 2021.

La decisión del tribunal aún debía ser comunicada a un juez de La Paz para que tramite su liberación. La dirigente de derecha asumió en 2019, en medio de una fuerte convulsión social, impulsada por la oposición que acusó a Morales de haber hecho fraude para continuar en el poder hasta 2025.

Protestas y represión

Tras el ascenso de Áñez, los seguidores del líder indígena salieron a protestar y se enfrentaron con fuerzas combinadas del Ejército y la policía. Según la Defensoría del Pueblo, la represión de las protestas de esos días dejó 36 muertos, la mayoría después de la asunción de Áñez.

El oficialismo de izquierda impulsó otro juicio contra Áñez por la violencia ejercida por policías y militares para aplacar protestas de seguidores de Morales durante los primeros días de su gobierno. Los hechos más graves se reportaron en el poblado de Sacaba, en el departamento de Cochabamba (centro), y en el vecindario de Senkata, en la ciudad de El Alto (oeste).

Jeanine Áñez durante una conferencia de prensa con periodistas extranjeros en agosto de 2020 Henry Romero - Reuters

La Justicia rechazó este otro proceso, con el argumento de que le correspondía un juicio especial, pues los hechos ocurrieron cuando ocupaba el máximo cargo del país.

David Inca, integrante de una organización de víctimas, anunció que presentarán una acusación ante el nuevo Congreso para iniciar un juicio político contra Áñez.

Sin embargo, expresó sus dudas sobre el nuevo Parlamento que iniciará funciones en los próximos días, ya que estará dominado por tres partidos de derecha y centroderecha: el Partido Demócrata Cristiano, liderado por el presidente electo Rodrigo Paz; Libre, del exmandatario Jorge Quiroga; y Unidad, del millonario Samuel Doria Medina.

El senador Branko Marinkovic, de la agrupación Libre y exministro de Áñez, saludó la decisión judicial. “Recibimos con esperanza la libertad de la expresidenta Áñez, su liberación simboliza el fin de una etapa de abuso", señaló.

El expresidente boliviano Evo Morales se dirige a sus simpatizantes, el 23 de septiembre de 2024 Juan Karita - AP

Norka Cuéllar, abogada de la exmandataria, dijo que Áñez había estado a la espera de esta resolución del Tribunal Supremo para tramitar su libertad.

“Hoy se festeja su libertad. Hoy va a salir la expresidenta en libertad después de esta larga detención en el penal de Miraflores", dijo Cuéllar a la televisora Red Uno en referencia a la cárcel donde permanecía Áñez, ubicada en un barrio en el centro de La Paz. La exmandataria se asomó a una ventana del penal, cubierta con una malla metálica, para saludar a la prensa.

Luego de las elecciones presidenciales del 19 de octubre, que marcaron el fin de casi 20 años de hegemonía del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, la Justicia ordenó verificar de forma inmediata el cumplimiento de los plazos de la prisión preventiva impuesta a Áñez y a otros dos líderes opositores, quienes salieron de la cárcel con detención domiciliaria.

