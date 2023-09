escuchar

OSLO.- La princesa Marta Luisa, hija mayor de la pareja real noruega, y su prometido estadounidense Durek Verrett, un autoproclamado “chamán”, se casarán el 31 de agosto de 2024, anunciaron este miércoles.

La relación entre la princesa de 51 años y el “chamán Durek” de 48 años, que se hizo pública en 2019, ha sido muy comentada por los métodos de medicina alternativa de este guía espiritual en boga en Hollywood y a quien algunos acusan de ser un charlatán.

La boda se celebrará en el pueblo de Geiranger, a orillas del fiordo homónimo en el suroeste del país.

Geiranger Simo Rasanen

“Estamos increíblemente felices de poder celebrar nuestro amor en el hermoso entorno de Geiranger”, dijo la pareja en un comunicado.

Marta Luisa y Durek Verrett anunciaron su compromiso en junio de 2022 con la bendición del rey Harald, que en 1968 se casó con una plebeya, que se convirtió en la reina Sonia.

En una declaración separada el miércoles, la pareja real y el príncipe heredero Haakon, hermano de Marta Luisa, enviaron sus felicitaciones a la pareja y se declararon “felices de dar la bienvenida a Durek Verrett a la familia”.

Verrett, un afroamericano que se presenta como “chamán de sexta generación”, tiene entre sus seguidores a estrellas como Gwyneth Paltrow y Antonio Banderas.

Sin embargo en Noruega hubo polémica por sus insinuaciones en un libro de que el cáncer es una elección o por los ejercicios que recomienda para borrar la “huella” vaginal de las mujeres que han tenido múltiples parejas sexuales.

Marta Luisa oficializó la renuncia a sus funciones reales el 8 de noviembre de 2022 para centrarse en su negocio de medicina alternativa con su prometido. Tras la decisión de la princesa, los reyes manifestaron públicamente su reacción.

“La princesa [...] renuncia a su papel en la realeza [...] y no representará a la Casa Real a partir de ahora”, indicó el Palacio en un comunicado. Sin embargo, “de acuerdo con los deseos del rey, la princesa mantendrá su título”.

“Es nuestra hija y lo seguirá siendo. Así que es la princesa Marta Luisa. Pero me da pena porque era muy buena en su función”, expresó el rey.

Por su parte, Sonia apuntó hacia Durek y su origen: “Los estadounidenses no tienen idea de lo que es un reino. Entonces, no es de extrañar que [Durek] no se dé cuenta”.

“Pensó que podía hacer lo que quisiera sin comprometernos en absoluto”, dijo la reina sobre su yerno, aunque luego matizó las declaraciones al decir que “es un gran hombre y es muy divertido estar con él”.

Agencia AFP

LA NACION

Temas NoruegaRealeza