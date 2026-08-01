Explotó un coche bomba en Colombia a días de la asunción de Abelardo de la Espriella

CÚCUTA.- La explosión de un coche bomba dejó al menos 11 heridos en Colombia en la madrugada de este sábado, a seis días de la asunción del presidente electo Abelardo de la Espriella.

El estallido ocurrió cerca de la sede policial del departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela. Provocó un fuerte estruendo, pánico entre los vecinos, dejó el camión envuelto en llamas y causó destrozos en las fachadas de las edificaciones cercanas, donde ya se desplegaron agentes militares.

El hecho ocurrió en la frontera con Venezuela Agencia AFP,afp - AFP

Frente a los destrozos, George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, calificó el ataque de “atroz”, “lamentable” y “violento”. Además, anunció una recompensa de aproximadamente US$32.000 para quienes aporten información que permita esclarecer los hechos.

Por otro lado, la cúpula militar y policial viajó a la zona para encabezar un consejo de seguridad, analizar la situación y fijar medidas que “resguarden la ciudad ante la posibilidad de nuevos ataques”.

En tanto, William Rincón, director general de la Policía colombiana, llegó a la ciudad durante la mañana del sábado para “coordinar las investigaciones y buscar a los responsables”, de acuerdo con lo anunciado.

El estallido causó un gran estruendo, de acuerdo con los vecinos de la zona Agencia AFP,afp - AFP

“Atentar contra quienes velan por la seguridad de los colombianos es un ataque contra la tranquilidad de todos. Ya están desplegadas todas las capacidades institucionales para identificar y capturar a los responsables, quienes deberán responder ante la Justicia“, declaró.

La reacción de Abelardo de la Espriella

El hecho generó el rechazo del presidente electo de Colombia, quien condenó con firmeza lo ocurrido a pocos días de asumir el cargo y transmitió su “solidaridad a los uniformados heridos y a sus familias”.

“El terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad. Los responsables deberán ser identificados, capturados y llevados ante la Justicia con todo el peso de la ley”, afirmó el dirigente -que asumirá la presidencia el 7 de agosto en Cali, en reemplazo de Gustavo Petro- en su cuenta de la red social X.

El tweet de Abelardo de la Espriella tras lo ocurrido

El hecho ocurre, además, en un contexto político colombiano marcado por violencia. En 2025, el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay murió tras ser disparado durante un acto en Bogotá. El propio De la Espriella denunció, en diversas oportunidades, la existencia de planes para matarlo.

En referencia a esta problemática, la ceremonia de traspaso, que se hace tradicionalmente en la sede del Congreso, en la capital, fue trasladada a Cali a pedido del mandatario electo, por ser una región afectada por los enfrentamientos entre bandas narcotraficantes y guerrillas.

Agencias AFP y ANSA.