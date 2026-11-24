VILLAVICENCIO, Colombia.- Este lunes por la noche, se registró un atentado terrorista con explosivos a través de un coche bomba contra la gobernación del departamento de Meta, ubicada en la ciudad de Villavicencio, Colombia. Por el momento no se reportaron víctimas fatales, pero el presidente Abelardo De La Espriella apuntó contra el narcoterrorismo.

El episodio fue captado por videos que comenzaron a circular en las redes sociales, donde se ve el edificio de la gobernación destruido, el centro de la ciudad sin electricidad y en caos, personas corriendo desesperadas por las calles, fachadas dañadas, escombros, vidrios rotos, autos destrozados y un inmenso cráter. En las imágenes también se logra ver a los servicios de emergencia asistiendo a personas que resultaron heridas.

Según informó el medio local El Tiempo, varios estructuras de la zona resultaron afectadas por la onda explosiva, entre ellos la Lotería de Meta. La gobernación aseguró que no hubo víctimas fatales.

La explosión provocó daños en la gobernación y en edificios aledaños

El presidente colombiano se pronunció sobre el ataque y expresó: “Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales. El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz”.

“Que les quede absolutamente claro: en este gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo. Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública. No habrá impunidad y no vamos a retroceder”, sentenció el mandatario.

Colombia registra una media de un ataque con explosivos al día en 2026

Entre enero y noviembre de este año, Colombia registra un total de 358 ataques con drones cargados con explosivos, usados habitualmente por las mafias del país contra la fuerza pública y civiles, según un documento del ministerio de Defensa que compartió la AFP.

Este tipo de atentados aumentaron en un 140% entre el 7 de agosto y el 11 de noviembre frente al mismo periodo de 2025. A su vez, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con fuerte presencia en la frontera con Venezuela, es la que acumula más ataques de este tipo, con 157. Luego, le sigue, con 102 ataques, una disidencia de las extintas FARC liderada por Iván Mordisco, el criminal más buscado del país.

La explosión provocó daños en la gobernación y en edificios aledaños

Las regiones de Cauca y Norte de Santander, fronteriza con Venezuela, son las más afectadas, ambas con miles de hectáreas de narcocultivos que financian a grupos ilegales.

Este lunes, un ataque con drones en la ciudad fronteriza de Cúcuta dejó tres personas heridas, entre ellas un menor. Más de 80 viviendas registraron daños por las explosiones, según la gobernación regional. “Nos despertó el estruendo, la verdad fue espantoso el ruido Escuchábamos vidrios caer”, dijo Patricia Peña, cuya casa resultó afectada.

En Colombia, la población civil suele quedar atrapada en medio de los enfrentamientos entre grupos armados o contra la fuerza pública. Además de enfrentar a las autoridades, guerrilleros y narcotraficantes se disputan a muerte corredores clave para el tráfico de drogas y bastiones de minería ilegal.

Con información de AFP.