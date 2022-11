Federico Pinedo con Luis Novaresio: “Cristina Kirchner nunca está descartada”

escuchar

Federico Pinedo calificó este miércoles a Cristina Kirchner como un “animal político”, remarcó que “está obsesionada” con el poder y sostuvo que “nunca” se la puede dar por descartada. “Cristina gobierna, ejerce el poder cuando tiene ganas de que algo pase y entonces solo lo dice”, afirmó en declaraciones a LN+

En el marco del ciclo +Entrevistas, conducido por Luis Novaresio, el exsenador del partido Pro se refirió al futuro de la vicepresidenta. “La política depende de la voluntad. Cristina tiene mucha voluntad de poder. No sé si tiene claro que tipo de presencia quiere tener, no sé cuál es su voluntad”, expresó.

Pinedo hizo alusión, además, a las tensiones internas dentro del Frente de Todos y a las críticas que Cristina Kirchner ha lanzado contra la gestión de Alberto Fernández. “Ella quiere gobernar pero no ser responsable de los efectos de sus actos”, opinó. El exlegislador lo comparó con una “actitud humana”, pero “infantil” de “echarle la culpa al otro”.

El dirigente de Pro reveló que tenía ciertas expectativas en Alberto Fernández a partir de su conocimiento del Estado. Sin embargo, cuestionó su administración en duros términos. “Me asombró que no gestionara. Si va o no a la Casa de Gobierno es más o menos parecido. Es una cosa rara”, expresó.

Y amplió: “Me parece triste, sobre todo en momentos de una crisis muy profunda, con mucha inseguridad, pobreza, y destrucción educativa”. Pinedo recordó que el kirchnerismo tenía como lema el “Estado presente”, aunque recalcó que en la actualidad hay un “gobierno ausente”.

“La bomba se agranda”

Frente al escenario actual, Pinedo señaló que la oposición estudia las medidas a implementar “desde el día 1″ de un nuevo gobierno. “Lo tomamos más como una enorme ocupación, que una preocupación”, señaló. Al contrario, le reprochó al Frente de Todos no actuar en un sentido similar. “Es como que tenemos por delante un año en blanco”.

El dirigente de Pro apuntó contra la política económica. “ Hay una bomba que armaron y están estirando la mecha para tratar de que no explote ahora sino más adelante. Pero la bomba se agranda, así que la explosión va a ser más grande”, vaticinó.

El exsenador consignó que esa explosión puede ocurrir en caso que se “se acaben los dólares” en algún momento y que esa situación obligue a una devaluación. Si bien consideró que se trataría de una “obviedad”, porque implicaría reconocer que “el peso vale menos”, observó que eso “se traslada rápidamente a los precios”.

“Cuando se hace en una devaluación en el contexto de un programa económico confiable, la explosión es acotada. Si lo hacés en el medio del caos, sin generar ninguna confianza, no se sabe qué es lo que va a pasar”, afirmó. Y añadió: “Ellos dicen que no va explotar la bomba por ahora y estamos rogando que no explote”.

Pinedo manifestó que puede haber riesgo de hiperinflación si los funcionarios del Gobierno “manejan muy mal las cosas”. Sin embargo, remarcó que ese escenario se puede evitar si se construye “confianza”. Por caso, recordó que bajo esa premisa Domingo Cavallo implementó la convertibilidad en la década del ‘90.

Para Pinedo, la responsabilidad de la gestión no solo recae solo en el jefe de Estado, y aseguró que también depende de quienes “lo condicionan”. “Si el camporismo, no lo deja gobernar, también es responsable. Si el Presidente o Massa no se animan a tomar medidas también lo son. En definitiva son responsables las tres cabezas de este poder que tenemos ahora, Cristina, Massa y Alberto Fernández”, analizó.

Respecto de la gestión económica, aseguró que Massa busca “sacar provecho en la inmediatez” y lanzó una crítica profunda. “Después de muchos años, hoy no tenemos moneda”.

LA NACION