Un mensaje irónico de Mayra Mendoza sobre la salud de Carlos Bianco agitó la interna entre el kirchnerismo y Kicillof

LA PLATA.- La interna del peronismo de la provincia de Buenos Aires quedó expuesta en público, una vez más, entre los seguidores de Cristina Kirchner y Axel Kicillof como socios antónimos de un mismo espacio político.

Mayra Mendoza, intendenta en uso de licencia de Quilmes y diputada provincial de máxima confianza de la expresidenta arremetió contra Kicillof y Carlos Bianco, ministro de gobierno bonaerense, que está en España tras ser intervenido de urgencia por una apendicitis. Mendoza agitó la pelea con un mensaje irónico sobre la salud del funcionario en un grupo de chat de WhatsApp en el que está el gobernador y los intendentes, según averiguó LA NACION de fuentes provinciales.

En el inicio de la semana Kicillof reposteó en un chat con intendentes un tuit de Bianco, difundido en la red social X, donde su ministro informó: “En el día de ayer por la noche fue intervenido de urgencia en Barcelona por un cuadro de apendicitis. Por sugerencia médica se me recomendó posponer el vuelo de vuelta previsto para la noche de ayer y realizar la intervención de forma urgente”.

Bianco había viajado el miércoles de la semana que pasó a acompañar a Kicillof a una cumbre progresista -Global Progressive Mobilisation- donde los dos funcionarios mantuvieron reuniones con líderes internacionales en un intento por expandir el armado del Movimiento Derecho al Futuro.

Bianco no pudo regresar el sábado a la noche como estaba previsto, en un vuelo de línea junto a Kicillof. El gobernador informó a los intendentes sobre el motivo de la ausencia de su jefe de Gabinete en un chat interno.

Mientras la mayoría de los alcaldes expresaron solidaridad por la salud del Bianco, la intendente en uso de licencia de Quilmes respondió con un mensaje cargado de reproches. “Va a estar todo bien @Carlos Bianco Axel!. Es la misma operación que tuvo CFK en diciembre. Distintos contextos, a vos te tocó en Barcelona y a ella presa. Entiendo la preocupación de Axel, insisto en que hubiera sido HUMANO que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador”.

Carlos Bianco y Mayra Mendoza

La respuesta de Mendoza- que recibió como reacción un solo corazón- se diferenció de la expresada por la mayoría de los alcaldes peronistas que le desearon a Bianco pronta recuperación. Por ejemplo, el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza; Miguel Gesualdi, de San Andrés de Giles, y Maximiliano Wagner, de Olavarría, le desearon fuerza y pronto recuperación a Bianco.

También manifestaron su apoyo otros alcaldes como Mariel Fernández, intendente de Moreno, alienada con el Movimiento Evita, que busca suceder a Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y Darío Golía, intendente de Chacabuco.

Mendoza es la voz emergente del reclamo de todo un sector de La Cámpora que cuestiona a Kicillof por no reclamar de manera más enérgica la libertad de Cristina Kircher.

Kicillof personalmente busca bajar el tono a ese reclamo y en la última conferencia que brindó en la Casa de Gobierno de la provincia realizó una comparación entre la investigación por el patrimonio de Manuel Adorni y la detención de Cristina Kirchner. “Queremos pedir a la justicia que avance en esta investigación a Adorni. Y deje en libertad a Cristina”.

Lo cierto es que la interna entre Mayra Mendoza y Bianco tiene, además, un condimento personal. Un mes atrás el ministro de gobierno de Kicillof desató una fuerte polémica en el cornurbano cuando opinó: “La gente de Quilmes quiere ser de Berazategui”, en una comparación explicita entre la gestión de Mendoza y la de su vecino Carlos Balor, hombre que dio continuidad a la gestión de Juan José Mussi.

Mayra Mendoza, entre Alak y Kicillof

La semana que pasó Mendoza -que también busca suceder a Kicillof en la gobernación de la provincia de Buenos Aires- asistió al acto de asunción de Julio Alak en el PJ platense.

En ese acto, el alcalde aliado a Kicillof desde el Movimiento Derecho al Futuro pidió unidad entre las distintas corrientes. Alak también trabaja para que el sucesor de Kicillof sea un peronista, en el recambio político del año próximo.