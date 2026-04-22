Gustavo Petro vaticinó que Axel Kicillof será presidente de la Argentina: “Tomará su rumbo progresista”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, será presidente de la Argentina. Días atrás, ambos estuvieron presentes este sábado en una cumbre mundial de líderes progresistas que se celebró en Barcelona y mantuvieron una reunión privada.

“Kicillof será seguramente presidente de la Argentina y tomará su rumbo progresista”, escribió el presidente colombiano este martes en su cuenta de X. Y criticó el rumbo económico adoptado por el gobierno de Javier Milei: “Crecen las colas para recibir comida en restaurantes públicos”.

Gustavo Petro sostuvo que Axel Kicillof "seguramente" será presidente de la Argentina X Gustavo Petro

Más tarde, Petro hizo otra publicación en la que analizó la situación regional. Negó que haya una “avalancha de derecha en América Latina” y aseguró que únicamente “ganaron algunas elecciones”. Además, sostuvo que estos gobiernos “hicieron un desastre por profundizar el neoliberalismo, eliminar las conquistas sociales y llenaron de hambre sus países”.

En los últimos años, en al menos cinco países de América Latina se impusieron candidatos de derecha o centro derecha. Tal es el caso de Milei en la Argentina, Antonio Kast en Chile, Rodrigo Paz en Bolivia, Santiago Peña en Paraguay y Daniel Noboa en Ecuador. No obstante, en países como Brasil y Colombia, crecen en las encuestas los opositores más ligados a estos sectores políticos.

Por otro lado, cabe señala que los mensajes difundidos por Petro surgen a pocos días de una cumbre progresista que se llevó a cabo este sábado en la ciudad de Barcelona, España. El encuentro, apadrinado por el presidente español, Pedro Sánchez, se celebró con el compromiso de movilizar a la ciudadanía para quebrar “la ola global reaccionaria” y provocar un "cambio de ciclo".

El mandatario colombiano también señaló la mala situación social y económica que atraviesa la Argentina X Gustavo Petro

Como informó LA NACION, entre una quincena de jefes de Estado y de Gobierno de cuatro continentes distintos dijeron presente. Entre ellos, destacaron el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, el sudafricano Cyril Ramaphosa, la mexicana Claudia Sheinbaum y el propio Petro. En tanto, la figura fuerte de la Argentina que formó parte del evento fue Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Entre los asuntos a tratar de la cumbre se incluyó el compromiso de "formar un frente común para combatir las políticas de la ultraderecha" y estimular una cambio de ciclo político que favorezca a las fuerzas progresistas. “La respuesta a los problemas de nuestros pueblos no es local, bonaerense, ni puede ser argentina. La solución ante las políticas [de ultraderecha] debe ser internacional. Acá la estamos construyendo”, dijo Kicillof em el cierre de su segunda intervención.

Hace algunos días, en el marco de la cumbre progresista, Petro y Kicillof se reunieron (AP Foto/José Luis Magaña, Archivo) Jose Luis Magana - FR159526 AP

El sábado por la mañana, el gobernador argentino expuso en dos de las 30 conferencias programadas en la cumbre, que se extendió por dos días para compartir experiencias y generar nuevas propuestas políticas. “Soluciones progresistas para un mundo que se desliza hacia el caos” y “Respuestas locales progresistas: en la primera línea de la democracia”, fueron los nombres de los paneles de los que formó parte.

Por otra parte, ese viernes estaba prevista otra presentación pero finalmente Kicillof no pudo participar porque se prolongó un encuentro con Gustavo Petro, paralelo a la cumbre.

La agenda de Kicillof incluyó encuentros con varios líderes internacionales además de la reunión con el presidente de Colombia. Estuvo, por ejemplo, con el expresidente español José Luís Rodríguez Zapatero, con la líder de la oposición italiana, Elly Schlein, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Katerina Barley, y la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.