Flavio Bolsonaro le respondió a Milei tras las elecciones en Brasil: “¡Dios al mando!"

El candidato a presidente del Partido Liberal (PL) de Brasil, Flavio Bolsonaro, quien disputará la presidencia en el balotaje con el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció el apoyo del presidente argentino, Javier Milei, tras su victoria en primera vuelta del domingo.

“¡Gracias, mi amigo! ¡Muy pronto nuestras naciones estarán más cerca! ¡Dios al mando!“, escribió en un posteo en su cuenta de X en respuesta a las felicitaciones de ayer del presidente Milei.

Obrigado, meu amigo @JMilei ! Muito em breve nossas nações estarão mais próximas!

Deus no comando! https://t.co/ZVxdTgvzbk — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 5, 2026

Tras conocerse los resultados de la primera vuelta electoral el domingo, Milei festejó a través de un posteo en sus redes sociales el triunfo bolsonarista.

“La Libertad Avanza en Brasil. Felicitaciones querido amigo Flavio Bolsonaro por esta histórica elección ante el comunista de Lula. El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad”, escribió el presidente, que siguió el conteo electoral de Brasil desde la quinta presidencial de Olivos.

“Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!”, cerró el Presidente en un posteo en X.

El senador, de 45 años, obtuvo 47% de los votos en la primera vuelta del domingo, frente a 45% del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, a quien las encuestas daban una pequeña ventaja hasta la víspera de los comicios.

Sumó 56 millones de votos, más que su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en la primera vuelta de 2018 que ganó (49 millones) y de 2022, que perdió contra Lula (51 millones).

Relación entre Argentina y Brasil

La semana pasada, tras su paso por la Asamblea General de la ONU, Milei dijo en Nueva York que esperaba que Brasil rompa con el “curso socialista decadente” de los últimos tiempos y vuelva a “abrazar las ideas de la libertad”. El presidente agregó que solo su amigo el senador Flavio Bolsonaro puede frenar a Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca en el balotaje del 25 de octubre su cuarto mandato presidencial.

Actualmente, las relaciones entre Argentina y Brasil está actualmente en mínimos históricos. En agosto, Brasil le dijo a la Argentina que sus relaciones se manejarían a nivel de encargado de negocios después de que Milei volviera a insultar al presidente Da Silva, a quien tildó de “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”.

En ese sentido, Brasil dispuso el retiro de su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, mientras que el canciller argentino Pablo Quirno confirmó entonces que Brasil también solicitó el retiro del embajador argentino Daniel Raimondi de suelo brasileño.

El senador brasileño Flavio Bolsonaro, a la derecha, y el presidente argentino Javier Milei saludan a sus simpatizantes durante la convención del Partido Liberal, donde Bolsonaro fue confirmado como candidato presidencial del partido, en San Pablo, el sábado 25 de julio de 2026. ap - AP

En términos formales, reducir el vínculo a encargados de negocios es llevar la representación diplomática al mínimo antes de romper relaciones.

En términos formales, reducir el vínculo a encargados de negocios es llevar la representación diplomática al mínimo antes de romper relaciones. Desde que asumió en el cargo, el presidente argentino no ha tenido ninguna reunión bilateral con su par brasileño, evidenciando el deterioro en las relaciones entre dos de las mayores economías de América Latina.

En las últimas décadas se había vuelto una tradición que los presidentes electos de ambas naciones visitaran primero al vecino país, en un gesto para reforzar la estratégica alianza comercial entre los dos gigantes de Sudamérica. Ni Milei ni Lula cumplieron con la costumbre.

La actual tensión diplomática se desató el 25 de julio cuando Milei concurrió a la convención partidaria del senador y candidato Flávio Bolsonaro. En aquella ocasión, Milei no solo agravió a Lula, sino que también acusó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes de ser una “basura”.

De Moraes había rechazado una solicitud del presidente argentino para visitar al expresidente Bolsonaro (2019-2023), quien cumple bajo arresto domiciliario una condena de 27 años por un intento de golpe de Estado.