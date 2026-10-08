Flavio Bolsonaro logra un respaldo clave y complica a Lula en la recta final

RÍO DE JANEIRO. – El candidato derechista Flavio Bolsonaro, favorito en las encuestas para el balotaje contra el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, recibió este jueves el respaldo del escritor Augusto Cury, el tercer contendiente más votado en las elecciones del domingo pasado, acrecentando fuertemente sus chances de vencer en la decisiva segunda vuelta del 25 de octubre.

El acuerdo quedó sellado tras una conversación entre ambos este jueves, donde el equipo de Cury entregó una carta de compromisos políticos al candidato del Partido Liberal (PL), que este firmó. “Es una persona con un corazón muy grande”, dijo Bolsonaro al confirmar la reunión y el apoyo de Cury, durante una presentación en televisión. Y añadió que Cury tiene “ideas muy parecidas a las mías”.

“Tuve una larga conversación con Flavio, mirándonos a los ojos, sin filtros y sin rodeos. Le dije claramente que no participaría en su gobierno y que mi independencia de pensamiento sería innegociable”, afirmó por su parte Cury en una nota difundida por la oficina de prensa.

Augusto Cury, durante un acto de campaña x.com/augustocury

La carta de compromisos, titulada “acuerdo de compromiso público con el Brasil”, se fundamenta en “la defensa de la democracia, la alternancia en el poder, la pacificación nacional, el desarrollo económico y social, y la construcción de una nación más justa, próspera y preparada para las profundas transformaciones que la inteligencia artificial, la robótica y las nuevas tecnologías generarán en la sociedad”.

El documento enumera ocho compromisos: fin de la reelección presidencial; revolución educativa y revalorización de los docentes; revolución de la salud y la telemedicina; protección integral a las mujeres; cooperativismo; financiación de millones de microempresas; revolución de la agricultura y de la producción de alimentos; pacificación nacional: gobernar para todos los brasileños.

La decisión supone un revés para la campaña de Lula. Cury quedó en tercer lugar en la contienda con el 2,89 % de los votos en la primera vuelta (cerca de 3,4 millones de votos). En los últimos días, aliados del presidente buscaban dialogar con él para intentar conseguir su apoyo o, al menos, su neutralidad.

Augusto Cury

Bolsonaro tiene dos ventajas: obtuvo 2 millones de votos más que Lula el domingo, y los candidatos que quedaron en tercer, cuarto y quinto lugar –Augusto Cury, Renan Santos y Ronaldo Caiado– se ubican a la derecha del espectro político. Caiado, que sumó unos 2,6 millones de sufragios, respaldó a Bolsonaro el martes. Cury hizo lo mismo este jueves. Santos ha dicho que no apoyará a ninguno de los dos candidatos, aunque Cury había dicho lo mismo.

Mientras Bolsonaro suma respaldos, también está claro que la elección se decidirá en buena medida por los indecisos y abstencionistas, que fueron numerosos en la primera vuelta y que podrían cambiar de actitud y decidir acudir a las urnas en el balotaje para sumar sus votos.

Ana Beatriz Bon Raggio, por ejemplo, no se deja convencer ni por Lula ni por Bolsonaro de cara a la segunda vuelta del 25 de octubre. “La derecha mezcla la religión con la fe, mientras que yo creo que esas cosas deberían estar separadas, y el Partido de los Trabajadores le ha robado al país”, dijo Bon Raggio, una joven de 19 años que estudia teatro en Río de Janeiro, mientras caminaba por un centro comercial en el centro de Río. ”Estoy muy indecisa”.

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Su desconfianza tiene raíces históricas: Flavio Bolsonaro está bajo investigación por corrupción y Lula estuvo encarcelado 19 meses por cargos de corrupción y lavado de dinero, que posteriormente fueron anulados. El padre del derechista, el expresidente Jair Bolsonaro, cumple actualmente una condena de 27 años por planear un golpe de Estado tras su derrota ante Lula en 2022.

Más de 33 millones de personas –el 21% del electorado– no acudieron a las urnas el domingo. El porcentaje de abstención es el más alto desde 1998 para una primera vuelta. La falta de participación en la primera ronda ha ido aumentando lentamente desde 2006, según datos del tribunal electoral de Brasil. No votar en el país conlleva una pequeña multa, ya que la participación es obligatoria para los ciudadanos alfabetizados de 18 a 70 años.

“Una abstención del 20% no es lo ideal”, destacó el presidente del tribunal electoral, Kassio Nunes Marques, tras los comicios del domingo. ”La idea es intensificar y perfeccionar todos los mecanismos disponibles para disminuir este porcentaje en la segunda vuelta”.

Casi seis millones de personas emitieron un voto en blanco o nulo, entre ellas Alexandre Moreira, un estudiante universitario de 21 años. De cara a la segunda vuelta, él también está indeciso, aunque se inclina por Lula porque cree que el mandatario es de mente abierta.

Flavio Bolsonaro durante un acto de campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Goiania [e]LUCIO TAVORA - XinHua

“Pero las cosas están más caras, y lo estoy sintiendo”, comentó Moreira, que trabaja en tres empleos de medio tiempo para ganarse la vida mientras estudia.

Pero otros se sienten ajenos, mal representados y agotados por las fuerzas políticas enfrentadas, expresó Carolina Almeida de Paula, politóloga de la Universidad Estatal de Río de Janeiro. “Hablamos mucho de polarización en Brasil, pero olvidamos que hay un mayor porcentaje de personas a las que no les gusta esta pelea”, señaló.

Meri Oliveira, de 62 años, está entre quienes no votarán por ninguno de los dos candidatos dentro de tres semanas. “Flavio Bolsonaro es tan corrupto como Lula”, declaró.

Oliveira calificó al actual presidente como “el mayor ladrón de Brasil”, y aludió a su paso por la prisión. También criticó los comentarios misóginos de Jair Bolsonaro y su manejo de la pandemia de Covid-19, durante la cual murieron más de 700.000 personas en el país, la segunda cifra más alta a nivel mundial después de Estados Unidos.

Lograr que la gente participe en la segunda vuelta es difícil, observó Almeida de Paula, y añadió que las campañas electorales de este año han sido inusualmente apagadas tras varios escándalos.

Agencia AP y diario OGlobo/GDA