Franc Molinos, vive en un camión hace siete años: “No pago alquiler, no pago luz y apenas gasto en agua”

En un contexto donde el costo de vida presiona las finanzas personales de gran parte de la población, historias de cambios radicales de estilo de vida captan el interés del público. Franc Molinos, un hombre de 38 años, representa este fenómeno tras decidir hace siete años abandonar el esquema de vivienda tradicional para trasladarse a vivir dentro de un camión acondicionado. La medida, según su testimonio, responde a una búsqueda deliberada de autonomía económica y movilidad geográfica constante. “Llevo siete años sin pagar alquiler, no pago luz y apenas pago agua”, explicó Molinos al difundir su experiencia mediante plataformas digitales, donde hoy construye una audiencia que supera los 100.000 seguidores en Instagram y los 50.000 en TikTok.

Franc Molinos vive en un camión desde hace siete años

El proceso de transformación resultó determinante para su actual realidad financiera. Al optar por un vehículo como residencia, el protagonista eliminó los gastos fijos que componen la mayor parte del presupuesto de un trabajador promedio: el alquiler de un inmueble y las facturas mensuales de servicios públicos. Según relata Molinos, este cambio de paradigma le permitió redirigir los fondos que antes destinaba al mantenimiento de una propiedad hacia proyectos personales, el mantenimiento del camión y, fundamentalmente, la posibilidad de viajar de manera frecuente. “La mayoría de los gastos que tenía desaparecieron cuando cambié de forma de vivir”, aseguró el nómade.

Para lograr esta transición, el hombre dedicó tiempo y recursos al acondicionamiento del vehículo, el cual funciona como vivienda y oficina móvil. El diseño interior contempla una cocina equipada, áreas de guardado, un sector específico para el dormitorio y un sistema eficiente de gestión de recursos hídricos. La independencia energética del camión ocurre gracias a la instalación de paneles solares, los cuales le permiten generar electricidad y evitar la dependencia de la red eléctrica convencional durante períodos prolongados. Esta autosuficiencia energética resulta clave para su supervivencia diaria, pues le permite sostener tanto su rutina personal como su actividad profesional remota.

La posibilidad de residir en un espacio con ruedas cambió su noción de arraigo. Al carecer de un contrato de locación o una dirección fija en una ciudad determinada, Molinos elige su entorno según su propia voluntad. “Además del ahorro, la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro es otro de los aspectos que más valora”, resalta el análisis de su experiencia. Esta libertad geográfica constituye uno de los pilares de su elección de vida, ya que le permite conocer diferentes destinos sin las ataduras logísticas de una vivienda convencional.

No obstante, el estilo de vida nómade presenta desafíos operativos que Molinos reconoce como parte de la realidad cotidiana. Si bien la eliminación del alquiler supone un alivio financiero, el mantenimiento mecánico del camión demanda una inversión constante y planificada. A esto se suma la gestión meticulosa de los recursos, principalmente el agua y la energía almacenada, que requieren una supervisión constante para evitar carencias durante los viajes. Otros factores, como las condiciones climáticas externas y la búsqueda recurrente de sitios habilitados para estacionar el vehículo, completan el panorama de las dificultades que enfrentan quienes eligen esta modalidad de vivienda sobre ruedas. A pesar de estos retos, Molinos mantiene una visión positiva sobre su elección tras casi una década de implementación.

Vive en un camión hace siete años y explica por qué no vuelve a una casa

La vida en el camión también facilitó su desarrollo profesional. A partir de su vivencia, Molinos produjo libros y un podcast donde narra los pormenores de la vida nómade, monetizando así su propia experiencia. Este contenido conecta con una comunidad numerosa que se interesa por los detalles técnicos y filosóficos de renunciar a la vivienda tradicional. En sus publicaciones, detalla la importancia de la organización previa y la capacidad de adaptación ante los imprevistos que ocurren en la ruta. El balance de su apuesta personal, según sostiene, resulta favorable al priorizar la libertad personal y la reducción de cargas económicas sobre las comodidades de una vivienda fija. A la fecha, Molinos continúa su recorrido mientras explora nuevas maneras de financiar sus proyectos mientras vive en su camión, confirmando que la decisión tomada hace siete años sigue vigente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.