Francia confirmó el primer caso de ébola en el país: un médico llegó del Congo con el virus

PARÍS (AFP).- Francia confirmó este martes un caso de ébola en el territorio continental del país. Se trata de un médico que regresó recientemente de una misión humanitaria en la República Democrática del Congo (RDC), donde contrajo una variante del virus para la que actualmente no existe una vacuna disponible.

En un comunicado, el Ministerio de Sanidad, de las Familias, de la Autonomía y de las Personas con Discapacidad de Francia informó que el paciente fue identificado y aislado de inmediato tras confirmarse el diagnóstico.

“El paciente, de retorno de misión humanitaria en una de las zonas de circulación del virus en la República Democrática del Congo (RDC), fue inmediatamente atendido en un establecimiento especializado y se encuentra en estable”, señaló el organismo.

El médico venía de la República Democrática del Congo, que se encuentra con una significativa cantidad de casos activos Moses Sawasawa - AP

Según las autoridades, el caso no representa un contagio local, ya que la infección se produjo durante la estadía del médico en África central. No obstante, se activaron los protocolos sanitarios previstos para este tipo de enfermedades infecciosas.

Se trata de la primera vez que se detecta un caso de ébola dentro de las fronteras francesas. En 2014, durante una de las mayores epidemias registradas de la enfermedad, Francia recibió a dos pacientes infectados, pero ambos habían sido diagnosticados previamente en el extranjero antes de ser trasladados al país para recibir tratamiento.

El virus detectado pertenece a la cepa Bundibugyo, una variante muy poco frecuente para la cual no existen vacunas ni tratamientos médicos específicos hasta el momento. A pesar de estas características, los especialistas en salud pública explicaron que las posibilidades de que la enfermedad se extienda a nivel mundial son bajas porque el virus se contagia con dificultad.

La provincia nororiental de Ituri, en Congo, es una de las más azotadas por el conflicto JOSPIN MWISHA - AFP

El comunicado del ministerio francés coincidió con este diagnóstico y recordó que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades “juzgó bajo el riesgo de infección para los residentes europeos y los viajeros que se dirigen a la zona de circulación activa”, y "muy bajo para la población general europea”.

La cartera de salud detalló que “el paciente es atendido en un establecimiento de salud de referencia, según estrictos protocolos de seguridad biológica (habitación a presión negativa, equipamiento y protocolos dedicados)”.

A partir de la confirmación del diagnóstico, las autoridades también iniciaron un rastreo para identificar a todas las personas que estuvieron en contacto con el profesional desde su llegada. La agencia regional de salud contactará a los involucrados para que cumplan una cuarentena obligatoria en sus casas durante 21 días.

Las autoridades francesas aplicarán un protocolo especial para los voluntarios que regresen de zonas afectadas Moses Sawasawa - AP

A lo largo de esas tres semanas, los especialistas los vigilarán de cerca para verificar si desarrollan algún síntoma. En paralelo, las autoridades abrieron un registro de control especial para todos los voluntarios franceses que regresen de las zonas afectadas.

La situación en la República Democrática del Congo

La República Democrática del Congo enfrenta una importante ola de contagios por esta enfermedad, que provoca fiebre hemorrágica y registra un alto nivel de mortalidad.

Las estadísticas oficiales de ese país reportaron 896 casos y 232 muertes, concentradas principalmente en la provincia de Ituri, aunque los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirman que el impacto real es todavía mayor.

La transmisión del virus se aceleró en el último tiempo a pesar de los planes de contingencia locales. El organismo internacional ya había declarado la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional el pasado 17 de mayo por este escenario, que también generó infectados en Uganda.