Francos consideró que es un “momento triste” pero celebró “la vigencia de las instituciones”

La histórica decisión de la Corte Suprema de confirmar la condena a prisión de la expresidenta Cristina Kirchner por corrupción fue un tema de discusión excluyente en las mesas de muchos argentinos este martes a la noche, y esa no fue la excepción en el restaurante El Central de La Rural, donde representantes de la política y la diplomacia se reunieron para la cena anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).

“Hoy es un día realmente especial: sin dudas por el partido y por el hecho que todos hemos comentado, el fallo de la Corte”, expresó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante el encuentro. El funcionario sostuvo que “no puede ser un momento de felicidad”. “Es un momento triste ver a una dos veces presidente, exvicepresidente, senadora ser, condenada a prisión”, explicó.

Francos, de todas formas, sostuvo que “lo que hay que celebrar una verdadera vigencia de las instituciones de la República”

Los discursos principales estuvieron a cargo de Francos y el presidente del CARI, Francisco de Santibañes, en un evento conducido por la periodista Cristina Pérez.

Francos, que participó en representación del presidente Javier Milei y el canciller, Gerardo Werthein, quienes se reunieron este martes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el marco de una gira por Europa.

Más de 400 invitados se reunieron en el predio de Palermo para celebrar el 47 aniversario del principal think tank argentino en política exterior, entre los que había representantes del Gobierno nacional y provinciales, diputados y senadores de distintos partidos políticos, y decenas de embajadores.

Discurso de Guillermo Francos en el CARI Alejandro Guyot

Estuvieron, entre muchos otros, las diputadas Daiana Fernández Molero y Lorena Villaverde; Pedro Puerta, Diego Guelar y el vicecanciller Eduardo Bustamante.

Tras su discurso, Francos dialogó con los periodistas presentes en la cena, entre ellos LA NACION. Allí, el jefe de Gabinete hizo una lectura política del impacto del fallo. “Habrá que ver el peronismo cómo se reagrupa, hemos perdido una figura para la contienda electoral. nosotros íbamos a tener una confrontación política con el que tuviéramos adelante; ahora no va a estar Cristina en la contienda y hay que ver cómo se reagrupa el PJ”, interpertó Francos.

“Yo no soy quien arma la provincia de Buenos Aires, pero si Cristina Kirchner era candidata, poner a un joven libertario me parecía una buena idea pero eso no pasó; no creo que haya inestabilidad política”, agregó.

El jefe de Gabinete dijo también que el Gobierno no avala la ampliación de la Corte Suprema, una discusión que se postergó en el Senado por el impacto del fallo.

“Me parece que es un momento que ratifica la vigencia del sistema republicano de gobierno y el respeto a una Justicia independiente, pero no es algo que tenga que ponernos felices, que una figura que ha sido tan importante en la política argentina tenga una condena a prisión”, agregó, en referencia a la decisión de la Corte Suprema.

Por su parte, Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), recibió el Premio Embajador Carlos Muñiz a la Excelencia, que se entregó por segundo año consecutivo.