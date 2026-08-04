Fue abandonada en un shopping poco después de nacer y tardó más de 50 años en saber que sus padres vivían gracias a la pista definitiva

Una noche de agosto de 1972, las amigas Darlene Gilleland y Rita Marshall notaron algo extraño al salir de un cine en Fairview Park (Ohio, EE. UU.): un carrito de compras estaba estacionado frente al Ford Galaxie de Rita con una bolsa de papel marrón dentro.

La bolsa comenzó a moverse.

Darlene y Rita se sobresaltaron, pero decidieron ver qué había dentro. Y allí estaba una bebé de apenas unas horas de nacida. Estaba limpia, vestía un pequeño mameluco y estaba envuelta en una manta.

Los diarios de la época reportaron la historia que, 50 años después, encontró su rumbo

“Un bebé adorable, de lo más tranquilo”, recordó Rita (sin parentesco con Pearl) en un reportaje de la revista People.

Las dos amigas llamaron inmediatamente a la policía. La bebé, apodada “Bebé Westgate” en referencia al centro comercial donde la encontraron, fue llevada de urgencia al hospital. En menos de cuatro meses, fue adoptada, sin que se respondieran las preguntas obvias: ¿De dónde venía? ¿Por qué la abandonaron? ¿Y quién la abandonó?

Más de 50 años después, Pearl finalmente obtuvo algunas respuestas. Durante la mayor parte de su vida, Pearl desconocía sus orígenes. Criada en Cleveland, Pittsburgh y Washington D.C., vivió en una especie de limbo: según la ley de Ohio, su certificado de nacimiento se mantuvo en secreto, incluso para ella misma, porque su adopción se había finalizado en diciembre de 1972.

“Ni siquiera me planteé intentar averiguar nada, porque pensé que no había por dónde empezar”, dijo.

En 2015, el estado autorizó el acceso a los expedientes de muchos niños adoptados.

“Eso fue lo que me motivó a hacer algo al respecto”, dijo Pearl, quien comenzó a rastrear sus orígenes hasta aquella noche en el estacionamiento.

Su certificado de nacimiento resultó ser solo la primera pista en un proceso que duró años y que culminó, apenas en las últimas semanas, con el descubrimiento de la verdad sobre sus padres biológicos, ambos aún vivos.

La vida de Pearl estuvo marcada por el misterio del shopping

A sus 53 años, la profesora de música residente en Salem (Virginia, EE. UU.) recibió ayuda de un historiador, de personas que siguieron el caso en los periódicos e incluso del hijo de una de las mujeres que la encontraron.

Pearl supo desde muy pequeña que era adoptada. También sabía que, a diferencia de otros amigos adoptados, la historia de sus orígenes era un misterio.

“A menudo, ellos (u otros niños adoptados) tenían un expediente con información sobre sus padres biológicos. Y yo ni siquiera tenía eso”, declaró la mujer estadounidense.

Todo empezó a cambiar cuando Pearl estaba en la universidad. Su madre adoptiva comentó que creía que Pearl era la recién nacida que había sido noticia en el verano de 1972 (esa información suele estar restringida incluso para los padres adoptivos). Pero con el paso de los años, la historia se fue diluyendo.

Sin embargo, la prueba llegó en 2023, cuando Pearl finalmente obtuvo su certificado de nacimiento. Si bien el documento no mencionaba los nombres de sus padres biológicos, sí incluía su fecha de nacimiento y un lugar de nacimiento inusual: el centro comercial Westgate.

Pearl y su esposo, Jack Marshall, a quien ella describe como un “genio de Internet”, comenzaron a revisar periódicos de aquella época. Ya no cabía duda: su madre adoptiva había tenido razón desde el principio.

A continuación, Pearl contactó con la historiadora aficionada Chris Gerrett, de Fairview Park. Chris, de 72 años, quedó fascinada con la historia y se dedicó a encontrar las respuestas.

Los padres biológicos, vivos

Utilizando el certificado de nacimiento de Pearl como guía, Chris buscó en los archivos de periódicos hasta que descubrió los nombres de las dos amigas que encontraron a Pearl en Westgate. Así pudo averiguar su paradero.

Con esta nueva información, Pearl recurrió a las pruebas genéticas y localizó a su padre biológico en 2023. Él afirmó desconocer la identidad de su madre biológica. El verano pasado, Pearl tuvo un emotivo reencuentro en Ohio con Darlene y Rita, quienes solían revisar viejas noticias y preguntarse qué había sido del “bebé de Westgate”.

“El hecho de que nos encontrara fue como si nuestro bebé volviera a casa, poniendo fin a la historia”, comentó Rita, de 74 años.

El reencuentro fue noticia. Un lector sugirió entonces que Pearl contactara con The Fronczak Files —un podcast de investigación con un equipo de investigadores— para intentar localizar a su madre biológica mediante genealogía genética, investigación histórica y otras técnicas.

La historia no tardó en tener un nuevo capítulo. Pearl finalmente conoció a su madre biológica durante un almuerzo en junio y, según ella, “ninguna de las dos sabía qué decir”. Con la ayuda de su esposo, se rompió el hielo.

Pearl afirmó que nunca guardaba rencor.

“Probablemente fue lo mejor que he hecho por otra persona. No creí que necesitara perdón, pero sí lo necesitaba... y todavía está lidiando con ello.”

¿Por qué abandonaron a Pearl?

Su madre biológica tenía 22 años y era soltera cuando dio a luz a Pearl. Durante su embarazo, le cantaba a su hija todas las noches y, tras dejar a Pearl en el carrito de la compra, recorrió la zona en coche hasta que encontraron a la bebé.

Más tarde, consiguió un trabajo en el mismo centro comercial y, todos los días, estacionaba en el sitio donde había dejado a su hija.

“Lo que hizo por mí fue algo bueno. Sabía que no podía quedarse conmigo, por mucho que lo deseara”, confesó Pearl.

Su madre biológica se casó y tuvo una hija y un hijo. Pearl ya conoce a este último. También conoció a una media hermana por parte de su padre biológico que, al igual que ella, es profesora de música. Así es el destino.

“Todavía estoy asimilando todo esto. Hay muchas emociones, y surgen en diferentes momentos. Por supuesto que estoy feliz. Estoy encantada de conocer a mis padres biológicos. Tuve mucha suerte de que estuvieran vivos”, concluyó.