Fue al hospital con un sarpullido, creyó que era una alergia, pero el diagnóstico la devastó

April Grierson, una maquilladora británica, de 20 años, estuvo varios meses sin una respuesta clara por parte de los médicos que la atendían por una intensa picazón en la piel. Llegaron a pensar que tenía sarna, aunque era cáncer. Ella contó su historia en TikTok y su video se volvió viral.

Grierson le había echado inicialmente la culpa al jabón en polvo que utilizaba para lavar la ropa. Había comenzado a tener en junio del año pasado una picazón en la piel que se había vuelto más intensa. Según reveló, cambió el producto pero aún así los síntomas no desaparecieron, informó Daily Mail.

“Me picaba todo el cuerpo desde la cabeza hasta los pies, al punto de llorar. Tenía la piel muy lastimada. La verdad es que no podía dormir prácticamente”, sostuvo la joven, natural de Liverpool.

Apriel Grierson contó que prácticamente no podía dormir Daily Mail

Ante la falta de cambios, probó con distintas alternativas. Mandó el perro con el que vivía a otra vivienda durante dos semanas en caso que se tratara de una alergia. Pero tampoco funcionó. Decidió consultar con un médico clínico y le dijeron que podía tratarse de sarna. Le dieron pastillas y cremas.

El diagnóstico no la convenció. “Sabía que no podía ser sarna porque es altamente contagiosa y mi novio no tenía ningún síntoma”, contó.

Mientras los síntomas persistían, realizó varias consultas más por teléfono. Debido a la pandemia no, podía acercarse a un consultorio personalmente.

La maquilladora envió a los profesionales imágenes de su piel lastimada pero le manifestaron que no había marcas distintivas para realizar un diagnóstico. “Tenía el presentimiento de que algo iba mal”, señaló.

Grierson comenzó el 4 de febrero con el tratamiento de quimioterapia. Daily Mail

No fue sino hasta que le apareció un extraño bulto en el cuello, que creció rápidamente en cuestión de semanas, que los médicos pudieron dar con el diagnóstico. Tras detectar ese detalle, ella tuvo una cita en un centro especializado de cabeza y cuello.

Le ordenaron análisis de sangre, una biopsia, y una tomografía computada. En total fueron cuatro horas en las que estuvo dentro de la institución. Ya entonces era noviembre.

Los estudios arrojaron que tenía Linfoma de Hogdkin en grado dos, un tipo de cáncer en la sangre. El día que le comunicaron la noticia estuvo cuatro horas con los médicos. Quedó devastada.

Grierson grabó un video en TikTok en el que el contó el proceso por el que atravesó hasta tener claridad sobre su diagnóstico. En poco tiempo tuvo más de cinco millones de vistas y más de medio millón de likes.

La joven ahora atraviesa un tratamiento de quimioterapia de seis meses con dos sesiones semanales para atacar el linfoma. El tumor que le detectaron en el cuello se ha esparcido hasta su pecho y su tráquea. El 4 de febrero comenzó con las sesiones.

Como si eso fuera poco, recibió otra mala noticia. Antes de iniciar la quimioterapia, se sometió a un proceso de congelamiento de sus óvulos, en caso que su fertilidad quedara comprometida, pero no todo salió como esperaba.

Las drogas de fertilidad causaron un síndrome de sobreestimulación en la zona ovárica. Como resultado, sus ovarios se volvieron más grandes de lo usual y filtraron líquido a otras partes del cuerpo.

Por esa situación, la joven quedó internada durante dos semanas con fluido dentro de sus pulmones. Una vez superada esa complicación, los médicos pudieron remover siete óvulos y cuatro embriones.

La joven y su novio, a quien consideró un sostén fundamental. Daily Mail

“Estoy generando conciencia a partir de todo esto que pasé. Quiero que las personas entiendan que nadie conoce su propio cuerpo como ellas”, expresó.

Y agregó: “Si mi historia ayuda a alguien, va a una consulta al hospital y escucha a su cuerpo, entonces estaré muy agradecida”.