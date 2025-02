Fuerte reacción de Maduro contra Milei por el escándalo cripto de $LIBRA

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se metió en la polémica por la promoción de una criptomoneda en la que quedó salpicado su par Javier Milei y tuvo fuertes palabras contra el mandatario argentino. Calificó de “escandalazo” lo ocurrido en las últimas horas y dijo que “pone esa cara de imbécil cuando se toma fotos”.

Para el líder chavista, Milei tiene un “prontuario” como “criptoestafador” en la Argentina y en el mundo. “Estoy seguro de que no le van a hacer nada el Estado corrupto, el partido judicial de la Argentina, pero el pueblo argentino va acumulando y llegará el día de la justicia. Confiemos en el pueblo de Perón y de Evita”, dijo en su programa semanal “Con Maduro +”, transmitido por el canal estatal VTV.

Tras ello afirmó que “es un títere que pusieron los líderes mundiales para saquear a la Argentina, para destruir a la Argentina, para dominarla colonialmente”. El mandatario venezolano opinó que este hecho en el que se vio involucrado su par habla de “lo mal que está de salud mental este señor que se atreve, siendo presidente de un país, a encabezar una estafa mundial”.

“Esa cara de imbécil”: fuerte reacción de Maduro contra Milei por el escándalo cripto

“Estafó a miles de personas, inclusive a seguidores de él, gente que por la cara de loco que tiene y las acciones de loco lo siguen. Porque él es un tipo disruptivo como lo llaman”, prosiguió en su fuerte crítica.

Milei, en una entrevista con el canal TN, afirmó el lunes que difundió pero que no promocionó la criptomoneda $LIBRA y se negó a asumir responsabilidades por los damnificados ante el súbito desplome de ese activo, a los que calificó como “operadores de volatilidad” y comparó con jugadores de un casino.

El mandatario argentino insistió en que no cometió un error al publicar el viernes en su cuenta en la red X -donde tiene 3,8 millones de seguidores- un mensaje en el que dio difusión al proyecto ‘Viva la Libertad Project’. Tras ese mensaje, el valor del criptoactivo del que hablaba el mensaje se disparó, pero luego se desplomó.

El criptogate

Eran las 19 de este último viernes cuando el presidente argentino Milei publicó un posteo en su cuenta personal en X en el que anunciaba el lanzamiento de una nueva criptomoneda llamada $LIBRA. “¡La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA”, escribió entonces.

Javier Milei, entrevistado en el canal TN, intentó despegarse del escándalo cripto: “No lo promocioné, lo difundí”

Como si fuera poco, el titular del Ejecutivo argentino incluyó un link para sumarse al emprendimiento llamado “Viva la libertad project”. La capitalización de mercado de la mencionada moneda voló en pocas horas: llegó a trepar por encima de los US$4000 millones. Según los expertos, hubo unos 40.000 inversores.

La euforia se desvaneció horas después cuando el valor se desplomó. Ocurrió luego de que un pequeño grupo de billeteras digitales retirara cerca de US$90 millones, más del 80% del dinero circulante.

Esta situación llevó a Milei a bajar la publicación y reemplazarla por otra: “Hace unas horas publiqué un tuit, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso lo borré)”.

