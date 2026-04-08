Los sentimientos negativos dominan la conversación digital sobre los Milei por el caso $LIBRA y los escándalos de Adorni

El dominio de La Libertad Avanza (LLA) sobre la conversación digital volvió a sufrir un revés en marzo. En el último mes, el caso $LIBRA y la controversia que rodea a Manuel Adorni por el incremento de su patrimonio dominaron la discusión asociada a Javier Milei en las plataformas y contribuyeron a consolidar una imagen presidencial mayoritariamente negativa en redes sociales.

El dato surge del último informe de la consultora Ad Hoc, que releva mensualmente la conversación digital. Según el estudio, en el tercer mes del año, los sentimientos negativos hacia el primer mandatario volvieron a imponerse en las plataformas: se ubicaron en torno al 52%, el mismo nivel que en febrero. Ese rechazo −que en febrero respondía fundamentalmente a la reforma laboral− estuvo motorizado por las controversias en torno al ministro coordinador y las últimas relevaciones en la investigación por la criptomoneda.

Cantidad de menciones a Manuel Adorni y el caso $LIBRA en redes sociales en marzo de 2026 Consultora Ad Hoc

Ambos temas dominaron la conversación digital en un mes complejo para el gobierno nacional. Según datos de la consultora, el caso $LIBRA acumuló un total de 1.253.000 menciones, mientras que la figura de Adorni concentró 2.765.000 referencias, siete veces más que el mes pasado. Dichas menciones impactaron, en los dos casos, sobre la imagen del Presidente, aunque bajo mecanismos distintos.

“La diferencia fundamental entre ambos escándalos reside en el tipo de impacto para el Presidente. $LIBRA impacta directamente en la conversación sobre Milei por los vínculos con Karina [Milei] y por el accionar del Presidente promoviendo la ‘moneda’. El caso Adorni impacta indirectamente: el grueso de las menciones son ‘por fuera’ de la conversación digital sobre el primer mandatario”, explica el informe de Ad Hoc.

Otro de los temas protagónicos del último mes fue la Asamblea Legislativa. De cuatro conceptos principales que dominaron la agenda −Karina Milei, Adorni, $LIBRA y apertura de sesiones−, este último fue el único que le aportó positividad al Presidente.

$LIBRA, Karina Milei y Manuel Adorni se ubicaron entre los principales conceptos alrededor de los cuales giró la conversación sobre el Presidente en redes sociales en marzo Consultora Ad Hoc

Además de la imagen digital de Milei, tanto el caso $LIBRA como la polémica en torno a Adorni afectaron las percepciones sobre sus protagonistas en las plataformas. En marzo, la hermana del primer mandatario concentró un sentimiento digital negativo del 78%, mientras que, en el caso de Adorni, ese rechazo se ubicó en un 69%. “Casi ocho de cada 10 menciones a Karina Milei fueron negativas vinculadas mayoritariamente con la causa $LIBRA”, señala la consultora.

Los sentimientos digitales negativos en torno a Karina Milei y Manuel Adorni alcanzan el 78% y 69%, respectivamente Consultora Ad Hoc

En tanto, las menciones al ministro coordinador alcanzaron su pico máximo el 12 de marzo, a raíz de su descargo televisivo luego de que se conociera que su esposa Bettina Angeletti había integrado la comitiva presidencial que viajó a Estados Unidos por la “Argentina Week”. La expresión “deslomarse” utilizada por el funcionario para justificar el viaje de su pareja generó una catarata de reacciones en las comunidades opositoras, que aprovecharon la ocasión para recordar el decreto 712/24 que prohíbe llevar familiares en aviones oficiales y exigían conocer la declaración jurada del patrimonio de Adorni.

La conversación en torno a su figura retrocedió significativamente en los días siguientes, pero volvió a activarse luego de que se conociera que la familia Adorni había adquirido una propiedad en Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. La conferencia de prensa en la que el ministro se negó a dar explicaciones sobre su patrimonio y su vuelo privado a Punta del Este y la revelación de LA NACION sobre la compra de su departamento en Caballito, en noviembre pasado, generaron nuevamente picos de actividad en torno a su figura en redes sociales.

La conversación digital en torno a Adorni alcanzó su pico máximo luego de que el ministro dijera que se estaba "deslomando" en Nueva York para justificar el viaje de su esposa Consultora Ad Hoc

Esa secuencia −según señala en informe− deja en evidencia las dificultades del gobierno libertario para cerrar las crisis comunicacionales. Tal como había sucedido con los vínculos del exdiputado José Luis Espert con Fred Machado, las entrevistas y muestras de apoyo de dirigentes del oficialismo no alcanzaron para desactivar la conversación digital.

“El caso Adorni y el caso Espert tuvieron intentos de cierre: entrevistas, notas, tuits y apoyo de funcionarios. Estos en general alimentaron la conversación y profundizaron la crisis. En el caso de Andis [por el presunto cobro de coimas en el área de Discapacidad] ni siquiera hubo intento de confrontar”, indica la consultora.

A más de un año del escándalo por la criptomoneda, el Gobierno tampoco logró controlar la conversación digital sobre $LIBRA, que tuvo su máximo de menciones mensuales tras la filtración de los audios del lobista Mauricio Novelli.