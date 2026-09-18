Fuertes críticas a Pedro Sánchez por las nuevas escenas de caos por los migrantes en Ceuta: “Estampas de una invasión híbrida”

MADRID.– El caótico traslado de migrantes en Ceuta de este viernes volvió a poner al tope de la agenda de la política española la crisis del enclave y las críticas de la oposición al gobierno de Pedro Sánchez por la gestión del asunto, en medio de un clima electoral.

Migrantes instalados precariamente en las playas de Ceuta fueron trasladados este viernes a 1700 carpas temporales instaladas en el puerto de este enclave español, adonde llegaron miles de personas a finales de julio.

En los primeros momentos del operativo, la policía debió actuar con disparos al aire para contener corridas y aglomeraciones de personas que querían asegurarse una de las 1700 plazas del recinto, un número muy inferior a la cantidad de personas que siguen esperando un refugio desde las calles o las playas de Ceuta.

Caos y corridas en el traslado de migrantes al puerto de Ceuta

Para la oposición, las imágenes de la tensión vivida durante el traslado son una muestra más de la mala organización por parte del gobierno central de Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sobre la crisis migratoria. Por eso, enfocaron sus críticas en la falta de apoyo a las fuerzas de seguridad, que se vieron desbordadas por la situación, y volvieron a pedir que todos los migrantes fueran devueltos a Marruecos, desde donde llegaron en julio.

“No tiene perdón seguir viendo las imágenes que hemos visto esta mañana, con las carreras, con los disturbios, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (...) sobrepasados, porque no tienen ni medios ni órdenes para actuar”, consideró el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, desde Melilla, el otro enclave español en el norte de África. “Cincuenta días después, el descontrol de Ceuta como ciudad invadida es total”, agregó.

Hay que garantizar la custodia de nuestras fronteras para que no se vuelva a repetir lo que estamos viviendo.



Ante cualquier ataque a nuestra soberanía: pic.twitter.com/yc43HuIuyd — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 18, 2026

En tono electoral, Feijóo se mostró como el mejor candidato para defender los intereses de Ceuta y Melilla e insistió en que no se trata de una crisis migratoria, sino de seguridad. “Los inmigrantes no se enfrentan a la Policía, los inmigrantes intentan buscar un trabajo aunque sean inmigrantes regulares. Estos señores no vienen a buscar un trabajo, vienen a enfrentarse contra el orden público constitucional y contras las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado”, dijo el líder del partido conservador, que el lunes tiene previsto viajar a Ceuta.

“La única solución es la expulsión y el retorno de todos los ciudadanos como ayer pactó el Parlamento Europeo y como Marruecos dice que está dispuesto a aceptar. No se puede hacer peor y Ceuta es un polvorín. Lo llevamos diciendo desde hace tiempo y la situación es insostenible”, agregó.

Para Feijóo “el único camino posible” es el retorno de “todos los que han invadido” Ceuta a Marruecos.

“Estampas de una invasión híbrida: Avalancha hacia el puerto. Todos deben ser devueltos a Marruecos. TODOS. En defensa de Ceuta, de España y de Europa”, escribió por su parte Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del PP en el Congreso, junto con un video de las corridas.

Estampas de una invasión híbrida:



Avalancha hacia el puerto.



Todos deben ser devueltos a Marruecos.



TODOS.



En defensa de Ceuta, de España y de Europa. pic.twitter.com/pIitWcN0Ia — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) September 18, 2026

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, reprochó a Pedro Sánchez haber dejado “vendidos a policías nacionales, guardias civiles y militares”.

Desde el mismo partido, el expresidente español José María Aznar acusó a Pedro Sánchez de “traición” y llamó al despliegue del Ejército en Ceuta.

“La reacción del gobierno ha sido dar la razón a los invasores y no defender el país”, dijo en una entrevista con Antena3. “Los militares tienen la obligación constitucional de defender el país y el gobierno tiene la obligación constitucional de garantizar nuestras fronteras, nuestra seguridad y de hacer que los militares garanticen la integridad del territorio español”, agregó Aznar, quien era presidente de España durante la crisis de Perejil, en julio de 2002, cuando el país desplegó a las fuerzas armadas después de que gendarmes marroquíes se instalasen en el islote español

También el líder del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, llamó a la expulsión de todos los migrantes.

“Así es como deberían irse. Corriendo. Y cuanto antes”, lanzó Abascal en un mensaje en X, publicado junto a un video donde se ve a personas corriendo, presuntamente durante el traslado.

Así es cómo deberían irse. Corriendo.

Y cuanto antes. https://t.co/77UtLQYI9t — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) September 18, 2026

Para Abascal, las imágenes de este viernes son “absolutamente dantescas” y “dan verdadero miedo a los ceutíes”.

Desde el sindicato de la Policía Nacional Jupol, uno de los más críticos con la Moncloa, denunciaron que el gobierno no “ha garantizado previamente la capacidad suficiente de las instalaciones, los medios materiales y humanos necesarios ni unas condiciones operativas adecuadas”. Además, recordaron que los policías desplegados en la ciudad autónoma “llevan semanas soportando una situación extraordinaria, con problemas de alojamiento, falta de medios y una presión operativa muy elevada”.

En respuesta a las críticas, desde el gobierno de Pedro Sánchez consideraron que el operativo en Ceuta “salió muy bien para lo difícil que era”, porque nunca antes se había trasladado a tal número de migrantes, y llamaron “irresponsable” a Feijóo por sus declaraciones.

Pedro Sánchez enfrenta críticas por su gestión de la crisis en Ceuta THOMAS COEX - AFP

El gobierno central busca agilizar la devolución de los migrantes, pero según las leyes debe identificar a cada uno para determinar si tiene derecho a asilo o puede ser retornado, mientras que miles de menores deben recibir protección especial.

Además de la gestión de la crisis humanitaria, Sánchez enfrenta cuestionamientos sobre qué sabía el ejecutivo antes de la masiva entrada de migrantes y cuál fue el rol de Marruecos, un país con el que España lleva años intentando mejorar los vínculos.

Agencia AFP y diario El País