Tensión en Ceuta: un caótico traslado de migrantes provoca nuevas críticas para Pedro Sánchez

MADRID.– Ceuta volvió a ser escenario este viernes de escenas de caos y tensión cuando migrantes instalados precariamente en las playas comenzaron a ser trasladados a carpas temporales en el puerto de este enclave español ubicado en el norte de África, adonde llegaron decenas de miles de personas a finales de julio.

Imágenes de la televisión pública española mostraron corridas y aglomeraciones de personas que querían asegurarse una de las cotizadas 1700 plazas del recinto, tras semanas subsistiendo principalmente en las playas del enclave, mientras la policía antidisturbios disparaba balas de goma al aire y golpeaba a varias personas con porras, en otro operativo que despertó fuertes críticas de la derecha al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez.

España calcula que 10.000 migrantes ​permanecen en ⁠el pequeño territorio. ⁠Más de 72.000 cruzaron la frontera desde Marruecos a finales de julio en una afluencia ​sin precedentes, aunque la mayoría se marchó posteriormente.

Caos y corridas en el traslado de migrantes al puerto de Ceuta

“Este es un paso clave. Todos sabemos que es importante realojar a esas personas y que no estén durmiendo en la calle y en la playa para que se les pueda filiar y, por lo tanto, agilizar el proceso”, defendió este viernes el ministro de Transformación Digital, Óscar López.

El operativo del viernes, que contó con la participación de la policía antidisturbios y el ejército español, comenzó poco antes de las 7 de la mañana (3 en la Argentina). Pasado el mediodía local, muchos migrantes seguían esperando en largas filas para ser identificados y filiados por las autoridades, y poder acceder así al recinto.

Decenas de miles de migrantes ingresaron a finales de julio en este pequeño enclave español en el norte de África y, aunque la mayoría volvieron a Marruecos, varios miles se quedaron en situación precaria en este territorio de 80.000 habitantes.

🔴 Caos en el traslado de migrantes al puerto de Ceuta



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Los migrantes que habían pasado la noche esperando en ​la playa con la esperanza de conseguir una plaza en un alojamiento temporal aplaudieron inicialmente al iniciarse la marcha, pero más tarde se ⁠produjeron forcejeos al disputarse el número limitado de plazas disponibles.

Imágenes televisivas mostraban principalmente a hombres adultos cargando con sus pertenencias, caminando en pequeños grupos escoltados por la policía a lo largo de un recorrido de poco más de un kilómetro desde la playa del Trampolín hasta el puerto.

La gran mayoría de los migrantes son hombres ⁠y niños. Los alojamientos temporales están construidos únicamente para hombres adultos, por lo que se ‌está separando a los menores y se los está alojando por separado.

Todavía se desconoce cuántas personas estaban en las playas del territorio de 18,5 km2, pero se estima que el número es muy superior a las plazas ofrecidas en la nueva estructura del puerto, donde los migrantes tendrán acceso a “duchas, servicios, alimentación o camas nuevas”, indicó una fuente.

🔴 La primera explanada del puerto de Ceuta con carpas, aún en obras, está ya recibiendo a los migrantes, a los que se registra a la entrada para la posterior identificación.



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El traslado se produjo horas después de que un tribunal desestimara la petición de un sindicato policial para frenar el traslado a carpas temporales instaladas en el puerto por el gobierno español, en medio de una pugna con la administración local.

Ante la negativa de la autoridad portuaria ceutí, el gobierno del socialista Pedro Sánchez -muy criticado por la derecha y la extrema derecha por la gestión de la crisis- decidió tomar el control de esta instalación a la administración local, controlada por el conservador Partido Popular.

Críticas

Para la oposición, sin embargo, las imágenes de la tensión vivida durante el traslado son una muestra más de la mala organización por parte del gobierno central.

“No tiene perdón seguir viendo las imágenes que hemos visto esta mañana, con las carreras, con los disturbios, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (...) sobrepasados, porque no tienen ni medios ni órdenes para actuar”, consideró el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, desde Melilla, el otro enclave español en el norte de África. “50 días después el descontrol de Ceuta como ciudad invadida es total”, agregó.

“Estampas de una invasión híbrida: Avalancha hacia el puerto. Todos deben ser devueltos a Marruecos. TODOS. En defensa de Ceuta, de España y de Europa”, escribió por su parte Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del PP en el Congreso, junto con un video de las corridas.

Estampas de una invasión híbrida:



Avalancha hacia el puerto.



Todos deben ser devueltos a Marruecos.



TODOS.



En defensa de Ceuta, de España y de Europa. pic.twitter.com/pIitWcN0Ia — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) September 18, 2026

“Así es cómo deberían irse. Corriendo. Y cuanto antes”, lanzó por su parte el líder de la formación ultraderechista Vox, Santiago Abascal, en un mensaje en X, publicado junto a un video donde se ve a personas corriendo, presuntamente durante el traslado.

También la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, reprochó a Pedro Sánchez haber dejado “vendidos a policías nacionales, guardias civiles y militares”.

Desde el sindicato de la Policía Nacional Jupol, uno de los más críticos con la Moncloa, denunciaron que el gobierno no “ha garantizado previamente la capacidad suficiente de las instalaciones, los medios materiales y humanos necesarios ni unas condiciones operativas adecuadas”.

La llegada de migrantes a un nuevo centro de acogida temporal en Ceuta, en imágenes oficiales Ministerio de Migraciones - EFE

El gobierno de Pedro Sánchez, por su parte, consideró que el operativo en Ceuta “salió muy bien para lo difícil que era”, porque nunca antes se había trasladado a tal número de migrantes, y ha llamado “irresponsable” a Feijóo por sus declaraciones.

Desde el inicio de la crisis, se han producido varios momentos de tensión en el enclave, así como protestas recurrentes de la población local, que reclama el regreso a la normalidad.

El gobierno central busca agilizar la devolución de los migrantes, pero según las leyes debe identificar a cada uno para determinar si tiene derecho a asilo o puede ser retornado, mientras que miles de menores deben recibir protección especial.

Además de la gestión de la crisis humanitaria, Sánchez enfrenta cuestionamientos sobre qué sabía el ejecutivo antes de la masiva entrada de migrantes y cuál fue el rol de Marruecos, un país con el que España lleva años intentando mejorar los vínculos.

Agencias AFP, Reuters y diario El País