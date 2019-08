G7: el canciller iraní se reunirá con los líderes de la cumbre, menos con Trump

Un avión del gobierno iraní se vio en la pista del aeropuerto de Biarritz en Anglet durante la cumbre del G7 en Biarritz, Francia Fuente: Reuters - Crédito: Regis Duvignau

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, aterrizó sorpresivamente hoy en el aeropuerto de Biarritz para mantener encuentros con los líderes del G7, excepto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Zarif fue invitado a la cumbre por su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian, y confirmó que se reunirá con los distintos líderes, pero no aceptará reuniones con la comitiva estadounidense o el mandatario de Estados Unidos.

Irán y Estados Unidos atraviesan un momento de extraordinaria tensión diplomática después de que Trump se retirara unilateralmente del acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015 y restaurara las sanciones previamente suspendidas gracias a un pacto que reincorporó a la república islámica a los mercados internacionales.

El viernes pasado, el funcionario iraní había visitado en Francia por una reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron, para diagramar un mecanismo comercial conjunto para proteger a la economía iraní, debilitada tras la restauración de las sanciones.

"A pesar de los esfuerzos de Estados Unidos por destruir la diplomacia, me reuní con el presidente francés hoy", publicó el funcionario iraní en su cuenta de Twitter.

Desde entonces, ambos países protagonizaron numerosos episodios de fricción, como el derribo de un dron estadounidense el pasado mes de junio presuntamente sobre espacio aéreo de Irán.

Escalada de tensión

Meses atrás, Trump decidió dar marcha atrás, y ordenó frenar un ataque a Irán, en represalia por el derribo de un dron, que hubiera marcado un nuevo punto de ebullición en Medio Oriente.

"Lo pensé por un segundo y dije: «¿Sabés qué? Derribaron un avión no tripulado, un dron, como quieras llamarlo, y acá estamos, sentados con 150 personas muertas probablemente media hora después de que yo dijera adelante». Y no me gustó. No pensé que fuera proporcional", justificó Trump, en una entrevista con la cadena NBC, al explicar su marcha atrás.

Además, Gran Bretaña y sus aliados europeos advirtieron el pasado julio contra lo que definieron como una "peligrosa escalada" de Irán, que se negó a liberar un petrolero británico en abierto desafío a las potencias occidentales, en un ciclo de incidentes y provocaciones comenzado entre Washington y Teherán al que luego se incorporó Londres.

El gobierno británico le advirtió al iraní que estaba eligiendo un "camino peligroso de comportamiento ilegal y desestabilizador", señaló el canciller británico, Jeremy Hunt, que se comunicó con su par iraní, Javad Zarif, para exigir la liberación del petrolero Stena Impero.