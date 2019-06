La decisión fue revelada por The New York Times y confirmada luego por otros medios en Estados Unidos; el motivo no fue informado Fuente: Reuters - Crédito: Jonathan Ernst

WASHINGTON.- Una nueva guerra quedó a apenas unos minutos. En la escalada más peligrosa en décadas entre Estados Unidos e Irán, el presidente Donald Trump ordenó atacar ayer tres blancos iraníes luego de que Teherán derribó un dron estadounidense, pero luego decidió dar marcha atrás "10 minutos" antes de que comenzara el bombardeo cuando un general le indicó que morirían 150 personas.

"Estábamos armados y cargados para tomar represalias anoche en tres lugares diferentes cuando pregunté cuántos morirán. 150 personas, señor, fue la respuesta de un general. 10 minutos antes del ataque lo detuve, no es proporcional a derribar un avión no tripulado", justificó el mantario en Twitter.

Pese a la marcha atrás, Trump mantuvo latente la amenaza de un ataque contra Teherán al señalar que no tiene "ninguna prisa" y que Irán "nunca" podrá tener armas nucleares.

"No tengo ninguna prisa, nuestro ejército está rearmado, es nuevo y está listo para ser, por mucho, el mejor del mundo. Las sanciones están mordiendo y se añadieron añadidas anoche. ¡Irán NUNCA puede tener armas nucleares, no contra los Estados Unidos, y no contra el MUNDO!", completó el mandatario.

El ida y vuelta de la Casa Blanca mostró el peligrosísimo nivel al que han llegado las tensiones en Medio Oriente desde que Trump decidió sacar a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán sellado por su antecesor, Barack Obama, Rusia y la Unión Europea, y reimponer las sanciones para atenazar a la economía iraní y forzar a Teherán a una nueva ronda de negociaciones.

Ayer, Washington confirmó que uno de sus aviones de inteligencia sin piloto había sido abatido por Irán, pero negó de manera enfática que el avión hubiese violado el espacio aéreo iraní, tal como sostiene Teherán. La aeronave se hallaba "en el espacio aéreo internacional", sostuvo el Pentágono en un comunicado.

Las tensiones crecieron a un ritmo mucho más acelerado en los últimos meses. A principios de abril, el gobierno de Estados Unidos calificó a la Guardia Revolucionaria de Irán como un "grupo terrorista". En mayo, el asesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, un "halcón" que ha abogado por forzar un cambio de régimen en Irán, anunció el envío de un portaviones a Medio Oriente y dijo que Estados Unidos estaba "listo para responder a cualquier ataque".

Irán anunció en mayo que se preparaba para incrementar la producción de uranio enriquecido al haber dejado de lado algunos de los compromisos asumidos en el acuerdo nuclear. Washington respondió con más sanciones. Unas semanas después, cuatro barcos, incluidos tres buques petroleros, fueron blancos de "sabotajes" frente a las costas de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

El incidente ocurrió cerca del emirato de Fujairah, el más pequeño de los siete miembros de los EAU y uno de los centros de abastecimiento de petróleo más grandes del mundo, a la salida del estrecho de Ormuz, que según Henry Kissinger representaba la "vena yugular de la economía occidental", una ruta de tránsito de hidrocarburos que además separa a los países árabes del Golfo de Irán.

La decisión de Teherán de derribar un dron marcó una nueva escalada, y el ida y vuelta de Trump dejó otra vez al descubierto las divisiones internas en el equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca. La prensa indicó que Bolton, el secretario de Estado, Mike Pompeo, y la directora de la CIA, Ginal Haspel, estaban a favor del ataque, pero que el Pentágono advirtió que eso podía desatar una "escalada en espiral" que pusiera en peligro a las tropas norteamericanas en la región.