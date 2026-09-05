Giorgia Meloni celebró que su gobierno se convirtiera en el más longevo de Italia y Milei la felicitó: “Gracias amigo”

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, celebró este viernes que su administración se convirtió en el gobierno más longevo de ese país desde la posguerra, al cumplir 1413 días en el poder. Tras batir ese récord, el presidente Javier Milei utilizó la red social X para felicitar a la líder europea, quien no tardó en responderle al primer mandatario argentino.

“Felicitaciones Giorgia Meloni por este logro histórico”, arrancó el posteo del líder de La Libertad Avanza (LLA). Y siguió: “Convertirte en la primera ministra al frente del gobierno más longevo de la República Italiana no es solamente una marca de tiempo, es el reconocimiento a la convicción, el coraje y la determinación con los que has defendido tus ideas y conducido Italia”.

El posteo de la líder italiana

Escrito originalmente en italiano, Meloni respondió: “¡Gracias de corazón, AMIGO! Por tu amistad y por tus palabras generosas. Compartimos valores, ideas y sobre todo la convicción de que se necesita coraje, coherencia y determinación para construir el futuro que imaginamos".

Luego de mantener el liderazgo del Ejecutivo italiano por casi cuatro años, el gobierno de Meloni superó al segundo mandato que comandó su padre político Silvio Berlusconi en el período 2001-2005, aunque en realidad continuó por un año más con un cambio de gabinete, pero técnicamente ya se trataba de otra gestión.

El posteo que Milei le dedicó a Meloni

En su tuit, el jefe de LLA agregó: “En tiempos en los que sostener un rumbo exige firmeza, estos cuatro años demuestran que una visión clara, una coalición sólida y el liderazgo político pueden devolver estabilidad y confianza a un país”.

Más adelante, ambos mandatarios coincidieron en el trabajo mancomunado entre ambas gestiones. Por su parte, Meloni expuso: “Con este espíritu deseo seguir trabajando juntos para fortalecer el vínculo entre Italia y Argentina, dos naciones hermanas que comparten historia, valores y comunidades, y hacerlas más fuertes para enfrentar el futuro”.

Mientras tanto, del otro lado del océano Atlántico, Milei había resaltado: “Desde la Argentina celebramos especialmente este logro de una amiga y de una líder con quien compartimos valores, convicciones y una mirada común sobre muchos de los desafíos de nuestro tiempo”.

Durante las celebraciones que tuvieron lugar en Roma, la primera ministra italiana encabezó un acto autocelebratorio, en el que libertad, identidad, seguridad, orgullo nacional y la idea de “primero los italianos” fueron los conceptos clave.

Meloni resaltó la "estabilidad" de su gestión Roberto Monaldo - LaPresse via ZUMA Press DPA

En esa dirección, Meloni definió la estabilidad como la primera “gran reforma” de su administración. Y fustigó a la oposición de centroizquierda, a la que acusó de ser una “izquierda caviar”, alejada del pueblo y en crisis de identidad, sin líder ni programa claros de cara a las elecciones que se celebrarán el año que viene.

Otro de los elementos que vitorearon los seguidores de la primera ministra fue la vigencia electoral de Meloni. En cuatro años el partido Hermanos de Italia, no tuvo un desgaste significativo y mantiene un 26% de intención de voto, aún por arriba de sus inmeditaos perseguidores, también de derecha, compuestos por Forza Italia y La Liga, de Matteo Salvini.

Finalmente, en el intercambio que tuvieron en X, tanto Milei como Meloni cerraron sus posteos con una misma palabra: “Avanti”.