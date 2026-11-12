Golpe comando en una joyería de París: entraron de negro con fusiles de asalto y huyeron en motos con el botín

PARÍS.– Cuatro hombres vestidos de negro y armados con fusiles de asalto irrumpieron este jueves por la mañana en una exclusiva joyería del centro de París y escaparon en dos moto con un botín de cientos de miles de euros.

El golpe, cometido a plena luz del día y en una de las calles más vinculadas al comercio de diamantes de la capital francesa, quedó registrado en videos filmados por testigos y provocó un amplio operativo policial.

Robo en París

El asalto ocurrió alrededor de las 11.15 en la sucursal de De Beers del número 12 de la rue de la Paix, en el segundo distrito de París, a pocos pasos de la emblemática plaza Vendôme. Los atacantes llevaban cascos y armas largas, según las primeras informaciones difundidas por medios franceses. La policía confirmó que exhibieron las armas, pero no dispararon. Tampoco hubo heridos.

De acuerdo con los testimonios recogidos por la radio RTL, los delincuentes llegaron a bordo de dos vehículos y uno de ellos llegó a penetrar en el local. Mientras sus cómplices actuaban dentro, un integrante del grupo permaneció en la vereda con un arma a la vista, ante la mirada de peatones y empleados de comercios vecinos. La operación duró apenas unos minutos, antes de que los cuatro huyeran en dirección desconocida.

Un agente de policía se encuentra frente a la joyería De Beers, donde unos ladrones armados atracaron el local antes de huir en motocicletas, en París Teresa Suarez - AP

Uno de los testigos, identificado como Antoine, trabajaba frente a la joyería y alcanzó a grabar la secuencia con su teléfono. “Cuando salía de la agencia vi llegar los dos scooters. Fue impresionante, no les voy a mentir”, contó a RTL. También relató que, cuando uno de los hombres armados advirtió que lo estaba filmando, decidió esconderse por miedo.

En las imágenes difundidas por la emisora se ve a un individuo vestido de negro, con un arma larga en las manos, mientras otras personas circulan por la calle.

El valor exacto de lo sustraído todavía no estaba establecido oficialmente. Los asaltantes se llevaron artículos de lujo por cientos de miles de euros. Por su parte, medios franceses citaron una estimación policial preliminar de un botín cercano al millón de euros. Los investigadores deberán determinar qué piezas faltan y establecer su valor.

Un agente de policía se encuentra frente a la joyería De Beers, donde unos ladrones armados atracaron antes de huir en motocicletas, en París Teresa Suarez - AP

El primer comunicado de la prefectura de policía no identificó la joyería ni precisó el número de atacantes, pero la prensa local señaló a De Beers y la empresa confirmó después el ataque. La cifra del botín sigue siendo una estimación, no un balance definitivo.

La fiscalía de París abrió una investigación por robo con arma cometido por una banda organizada. Las autoridades desplegaron recursos para identificar a los responsables, analizar las cámaras de seguridad y reconstruir la ruta de escape. La firma De Beers confirmó el asalto y señaló que su personal recibe asistencia y que el establecimiento permanecerá cerrado mientras avanzan las investigaciones.

Se observa la joyería De Beers en el lugar donde fue asaltada por ladrones armados antes de huir en motocicletas, en París Teresa Suarez - AP

El lugar elegido añade otro elemento llamativo al episodio. La rue de la Paix concentra algunas de las casas de joyería más importantes del mundo y conecta el entorno de la Ópera con la plaza Vendôme, uno de los enclaves más exclusivos de París. La tienda atacada se encuentra, además, a menos de 300 metros del Ministerio de Justicia francés.

El robo reavivó el recuerdo de otro golpe de alto impacto ocurrido en la ciudad. En octubre de 2025, delincuentes sustrajeron del Museo del Louvre joyas históricas de la corona francesa valuadas en unos 88 millones de euros. Aquel episodio puso bajo la lupa las medidas de seguridad de uno de los museos más visitados del mundo. No hay indicios de una relación entre ambos hechos.

Agencias AP y Reuters