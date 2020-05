Incendios en Minneapolis Fuente: Reuters - Crédito: Adam Bettcher

MINNEAPOLIS.- La muerte de George Floyd en la ciudad de Minneapolis, volvió a reavivar en Estados Unidos las protestas por la violencia policial contra la comunidad afroestadounidense .

La policía tuvo que lanzar hoy gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que salieron de nuevo a las calles de Minnesota, donde se registraron actos de vandalismo, incendios y saqueo de comercios. El gobernador demócrata Tim Walz anunció que activará las fuerzas armadas de la Guardia Nacional para contener la protesta.

Por su parte el presidente Donald Trump calificó la muerte de Floyd como "muy triste y trágica" y prometió justicia.

Floyd, afroestadounidense de 46 años, murió anteayer tras ser detenido por la policía. Un video difundido después lo mostraba con dificultades para respirar en el piso mientras un policía blanco le presionaba el cuello con la rodilla. "No puedo respirar, no me maten", se le oye decir.

Cuatro agentes ya fueron separados de la fuerza. El alcalde de la ciudad, Jacob Frey, dijo que ser negro "no debería ser una sentencia de muerte" y pidió que se presenten cargos contra el policía que aparece en el video.

Las protestas comenzaron ayer y los organizadores trataron en un principio de que fueran pacíficas y que se mantuvieran las normas de distancia social por la pandemia de coronavirus.

Un comercio saqueado por los manifestantes Fuente: Reuters - Crédito: Carlos Barria

"No puedo respirar" se convirtió en el cántico de los manifestantes en referencia a las palabras que pronuncia Floyd en varias ocasiones en el video.

Algunos manifestantes arrojaron hoy piedras y se acercaron peligrosamente a la comisaría local donde los agentes crearon un cordón para impedir el acceso.

El incidente provocó protestas también en otras ciudades del país como Chicago, Los Ángeles y Memphis.

Incendios en Minneapolis Fuente: Reuters - Crédito: Adam Bettcher

"No debemos rebajarnos al nivel de nuestros opresores", pidió en un comunicado Benjamin Crump, abogado de la familia de Floyd."Los saqueos y la violencia distraen la fuerza de nuestra voz unida", agregó.

"Pedimos justicia", reclamó por su parte Philonise Floyd, hermano de George, en la cadena CNN. Entre lágrimas dijo que los agentes que "ejecutaron a mi hermano en plena luz del día" deben ser arrestados, y agregó que está "cansado de ver morir a hombres negros". Según la reconstrucción de los hechos, los agentes que respondieron a una llamada por uso de dinero falso se acercaron al vehículo de Floyd el lunes.

"Los buenos policías son los policías muertos"; dice el grafiti Fuente: Reuters - Crédito: Adam Bettcher

Según la policía, le dijeron que saliera del auto y él se resistió.

"Los agentes esposaron al sospechoso y se dieron cuenta de que parecía sufrir un problema médico", se lee en un comunicado de la policía.

El video publicado más tarde en redes sociales no muestra cómo empezó la confrontación, sino que sólo se ve a un agente blanco con su rodilla sobre el cuello de Floyd, que está tumbado en el piso.

Choques entre manifestantes y policías Fuente: Reuters - Crédito: Adam Bettcher

Luego de escuchárselo gritar, deja de moverse y una ambulancia llega para llevarlo al hospital, donde se declaró su muerte.

Los agentes identificados son Derek Chauvin, Tou Thao, Thomas Lane y J Alexander Kueng y según la policía están cooperando con la investigación.

Medios locales aseguran que Chauvin es el agente que puso la rodilla sobre el cuello de Floyd.

La investigación definirá si la actuación policial violó la ley federal al privar a Floyd de sus derechos constitucionales.

Incendios en Minneapolis Fuente: Reuters - Crédito: Adam Bettcher

El manual policial de Minnesota dice a los agentes cómo comprimir el cuello sin aplicar presión directa a la vía aérea y permite el uso de la rodilla. Esta maniobra se considera como una opción de fuerza no letal.

