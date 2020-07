El presidente brasileño Jair Bolsonaro dio positivo en su test de coronavirus hoy Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de julio de 2020 • 14:00

Jair Bolsonaro es el presidente latinoamericano que más negó la peligrosidad del coronavirus , a pesar de que su país es el segundo con más casos de esa enfermedad en el mundo , después de Estados Unidos. Tras dar positivo en su test , volvió al presente una de sus frases más polémicas, como una premonición de lo que acontecería. Fue aquel día en que se refirió a la infección como un resfrío, o una "gripezinha" (gripecita) .

"En mi caso particular, dada mi historia de atleta, si me infectara, no tendría que preocuparme. No sentiría más que un resfrío o una gripecita" , dijo Bolsonaro en una conferencia oficial desde el Palacio del Planalto, el 24 de marzo. Hoy Brasil tiene más de 1,6 millones de infectados y el primer mandatario se suma a las cifras oficiales , tras la confirmación de su positivo, luego de presentar síntomas compatibles con Covid-19.

En una conferencia oficial, el presidente brasilero, Jair Bolsonaro, dijo que el coronavirus era una "gripecita" 00:15

Video

"El virus llegó, está siendo enfrentado y brevemente pasará . Nuestra vida tiene que continuar", había expresado el primer mandatario brasileño en aquella alocución, en la que también hizo referencia a la necesidad de mantener los empleos y preservar el salario de las familias. "Tenemos que volver a la normalidad" , pidió, incluso, ese día de marzo.

Sin embargo, sus polémicas declaraciones no concluyeron allí. Cuando en abril el país supero los más de 5000 fallecimientos, dijo: "¿Y qué? Lo lamento. ¿Qué quieren que haga? Soy Messias [por su segundo nombre], pero no hago milagros" . Bolsonaro también dio que hablar cuando amenazó con salir de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o en el momento en que autorizó la utilización de cloroquina para el tratamiento de pacientes con Covid-19, un medicamento sin eficacia demostrada contra el Coronavirus .

Vale recordar que desde que comenzó la pandemia, en Brasil ya salieron del gobierno dos ministros de salud por desacuerdos con las políticas sanitarias que impulsa el líder de derecha.

Otras frases polémicas de la cadena oficial del 24 de marzo

Disgusto con los medios "Gran parte de los medios de comunicación estaban en contra. Difundieron la sensación de temor, teniendo como buque insignia el anuncio de un gran número de víctimas en Italia, un país con un gran número de personas mayores y con un clima totalmente diferente al nuestro. El escenario perfecto impulsado por los medios para que una verdadera histeria se propague por nuestro país ".

"Gran parte de los medios de comunicación estaban en contra. teniendo como buque insignia el anuncio de un gran número de víctimas en El escenario perfecto impulsado por los medios ". Contra el confinamiento " Algunas autoridades estatales y municipales deben abandonar el concepto de tierra arrasada: la prohibición de transportes, el cierre de comercios y el confinamiento en masa. Lo que está pasando en el mundo demuestra que el grupo de riesgo es el de las personas por encima de 60 años. Entonces, ¿por qué cerrar escuelas? " .

" la prohibición de transportes, el cierre de comercios y el confinamiento en masa. Lo que está pasando en el mundo demuestra que " Pánico e histeria " Sin pánico o histeria, como vengo diciendo desde el principio. Venceremos al virus y estaremos orgullosos de estar viviendo en este nuevo Brasil, que tiene todo para ser una gran nación".