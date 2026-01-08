Qué dijo Diosdado Cabello en su aparición en TV tras la detención de Maduro

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, retomó su actividad pública este miércoles en la televisión estatal para sentar posición sobre el operativo militar extranjero que derivó en el traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos. En una emisión atípica de su programa, el funcionario cuestionó los motivos de la intervención y apuntó contra los mandatarios sudamericanos que avalaron las acciones de la Casa Blanca.

Las declaraciones de Diosdado Cabello en TV

El funcionario se presentó ante las cámaras pasadas las 22, hora argentina, cuatro días después de la incursión de las fuerzas norteamericanas. La puesta en escena difirió de los más de 500 episodios anteriores del ciclo Con el mazo dando. Cabello vistió una camisa negra y prescindió de la audiencia en vivo, los aplausos y los segmentos de humor.

Diosdado Cabello cuestionó el operativo estadounidense

El conductor dedicó el inicio de su discurso a las víctimas registradas durante la madrugada del 3 de enero, fecha en que aviones estadounidenses efectuaron detonaciones en tres estados para capturar al líder bolivariano en su residencia. Según las cifras del ministro: “100 personas. Jóvenes, muchachos, besando la vida. No tienen nada que ver, fueron asesinados”, afirmó.

Cabello vinculó la retórica internacional sobre el Cartel de los Soles con la justificación de las acciones extranjeras y rechazó las posturas de los gobiernos regionales alineados con la administración de Donald Trump.

“El Cartel de los Soles, hasta ayer la Justicia estadounidense dijo que eso no existía. Uno se pregunta qué harán los jalabolas [chupamedias] de siempre, presidentes como por ejemplo [Daniel] Noboa (de Ecuador), Milei y otros que sacaron una resolución condenando al cartel para señalarnos a nosotros”, disparó el dirigente chavista.

Diosdado Cabello cuestionó a los mandatarios regionales durante su editorial y denunció un centenar de muertes por el accionar estadounidense RONALDO SCHEMIDT� - AFP�

El ministro desestimó los argumentos de Washington sobre la defensa de la democracia o el combate al terrorismo. Para el dirigente, el único motor de la intervención militar y judicial radica en la apropiación de los recursos naturales. “¿Derechos humanos? No, nada de eso. El tema es petróleo. El tema son nuestros recursos, que son de los venezolanos y las venezolanas. Y hoy lo declaran sin ningún tipo de tapujo, lo dicen claramente, no era el Cartel de los Soles”, sostuvo.

El funcionario cerró este segmento con un mensaje sobre la moralidad de sus adversarios políticos. “Dan pena, mucha pena. Vergüenza deberían darles. La dignidad no se vende en la esquina”, sentenció. En el plano operativo local, Cabello salió a las calles junto a efectivos militares tras la designación de Delcy Rodríguez como presidenta interina por la Constitución local. Su objetivo declarado apunta a “garantizar el orden” en una Caracas que, según sus palabras, permanece con “calma”.

Delcy Rodriguez junto a Diosdado Cabello FEDERICO PARRA� - AFP�

Las condiciones de Estados Unidos sobre el comercio

La Casa Blanca comunicó que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo. El secretario de Energía, Chris Wright, indicó que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente”. Trump precisó que estos barriles de “alta calidad” irán a puertos estadounidenses para su venta a precio de mercado, una operación estimada en más de 2000 millones de dólares.

El mensaje que compartió Trump en Truth Social

Donald Trump utilizó su cuenta en la plataforma Truth para detallar el destino de los fondos generados. “Me acaban de informar que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero. Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela”, escribió el mandatario.

El mensaje que compartió Trump en Truth Social

El plan implica una restricción en el uso de las divisas obtenidas por la venta de hidrocarburos y obliga a adquirir bienes made in USA. “En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio: una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para Estados Unidos”, concluyó Trump.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.