Deudas con las petroleras: los exorbitantes números que pueden complicar gravemente los planes de Trump para Venezuela

NUEVA YORK.– Las petroleras de Occidente vienen luchando desde hace dos décadas para recuperar los miles de millones de dólares que según ellas les debe Venezuela, una deuda que puede complicar gravemente los intentos de Donald Trump de empujar a las empresas del sector en Estados Unidos para que extraigan más crudo en territorio venezolano.

Y encabezando la lista de petroleras con astronómicos reclamos económicos contra Venezuela se destacan Exxon Mobil y ConocoPhillips.

En otros tiempos, las petroleras de Estados Unidos y Europa tenían una presencia y operaciones significativas en Venezuela, país que tiene las reservas de petróleo confirmadas más grandes del mundo. Pero la mayoría de las empresas energéticas de Occidente abandonaron Venezuela por sus enfrentamientos con el gobierno de izquierda, y desde entonces, la corrupción, la mala gestión y la desidia socavaron enormemente la producción de crudo.

Una refinería de Exxon en Billings, Montana. Exxon asegura que Venezuela le debe 20.000 millones de dólares

Las petroleras extranjeras ya llevan dos décadas litigando para obtener una compensación por haber sido obligadas a abandonar Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez, predecesor de Maduro, y ahora los ejecutivos y expertos del sector aseguran que hasta que esas deudas sean saldadas, las empresas petroleras serán muy reticentes a invertir nuevamente en ese país, objetivo clave de Trump para reactivar la economía venezolana.

A mediados de la década de 2000, el gobierno de Chávez estableció que las petroleras extranjeras tendrían una participación menor en los proyectos de extracción de crudo, y sin compensación a cambio. Antes que aceptar las nuevas condiciones, la mayoría de las compañías extranjeras prefirió abandonar el país.

Los reclamos de ConocoPhillips contra Venezuela ascienden a 12.000 millones de dólares, mientras que ExxonMobil, la mayor petrolera norteamericana, declara que Venezuela le adeuda unos 20.000 millones.

Chevron es la única petrolera norteamericana que se quedó en Venezuela, una jugada que ahora la deja en inmejorable situación de obtener una jugosa recompensa, ya que el gobierno de Trump está presionando al gobierno de ese país para que acepte mayores inversiones de empresas de Estados Unidos.

Instalaciones petroleras de ConocoPhillips. La empresa dice que Venezuela le adeuda 12.000 millones de dólares. CONOCOPHILLIPS - CONOCOPHILLIPS

Tanto Exxon Mobil como ConocoPhillips y otras empresas llevan años intentando que Venezuela les pague, solicitando arbitrajes internacionales y con demandas judiciales en tribunales de Estados Unidos.

“Son acciones que estigmatizan a un país”, dijo Shon Hiatt, director de la Iniciativa Zage de Negocios Energéticos de la Universidad del Sur de California. “Básicamente, es anunciarle a todo el mundo que nunca volverán a ese país”.

Empresas energéticas europeas –como la italiana Eni, la francesa TotalEnergies y la española Repsol– también invirtieron miles de millones de dólares en Venezuela, aunque sus operaciones eran mucho menores que las de Exxon Mobil y ConocoPhillips, agrega Hiatt, quien sigue de cerca la industria petrolera venezolana desde hace mucho tiempo.

“Cobro improbable”

Si bien las petroleras clasifican esas deudas como “de cobro improbable”, también es muy improbable que renuncien a sus reclamos.

ConocoPhillips podría cobrarse parte de sus pérdidas de la subasta judicial que hará el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos de la empresa Citgo, filial norteamericana de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). ConocoPhillips declinó hacer comentarios más allá de lo ya consignado en los documentos que presentaron ante los entes reguladores.

El secretario de energía estadounidense, Chris Wright Thanassis Stavrakis - AP

La empresa había invertido fuertemente en proyectos petroleros en el centro y este de Venezuela, así como frente a las costas del país. Los organismos internacionales de arbitraje fallaron repetidamente a favor de Conoco, pero convertir esos fallos en dinero en efectivo no es nada fácil.

En sus documentos ante los reguladores Exxon Mobil declara haber recibido una indemnización de 908 millones de dólares por sus inversiones en el Proyecto Cerro Negro, en el este de Venezuela, y 260 millones de dólares en compensaciones relacionadas con el Proyecto La Ceiba, un puerto de la región central del país.

Sin embargo, otro laudo arbitral de 1400 millones de dólares fue anulado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Exxon presentó una nueva demanda para que restituyan esa indemnización, pero ni esa ni la gran mayoría de los reclamos de resarcimiento de Exxon fueron pagados. Exxon Mobil no respondió a las solicitudes de comentarios para esta nota.

Venezuela fue impugnando los numerosos reclamos de las petroleras extranjeras, declarando que debe mucho menos, o nada. Las petroleras norteamericanas y europeas ya están en conversaciones con el gobierno de Trump sobre sus próximos pasos en Venezuela. Sin embargo, la inestabilidad política generada por la captura de Maduro es un verdadero obstáculo a la hora de decidir nuevas inversiones.

El Monumento de la Paz delante de la sede de la petrolera estatal venezolana PDVSA, en Caracas

El sábado, Trump declaró que las petroleras norteamericanas “gastarán miles de millones de dólares, repararán la infraestructura gravemente deteriorada” y “comenzarán a generar ingresos para el país”.

Un vocero del Departamento de Energía aseguró que Chris Wright, secretario de Energía norteamericano, “se mantiene en estrecho contacto con las petroleras de Estados Unidos y planea reunirse con varias de ellas el miércoles en una conferencia”.

Sin embargo, los inversores siguen cautelosos: el martes, el precio de las acciones de Exxon Mobil cayó más del 3%, las de ConocoPhillips más del 1%, y el precio de las acciones de Chevron cayó más del 4%, tras las significativas ganancias del lunes.

Lo cierto es que el costo de recuperar la producción petrolera de Venezuela habría sido enorme incluso antes de que el gobierno de Trump arrestara a Maduro.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), principal fuente de financiamiento para el desarrollo en Sudamérica y el Caribe, en 2020 estimó que recuperar la producción de crudo en Venezuela costaría 10.000 millones de dólares por año durante una década.

El Centro de Estudios Energéticos de la Universidad Rice estimó que la producción de crudo de Venezuela alcanzó su pico máximo en 1998 con 3,4 millones de barriles de petróleo al día, y que para 2018 había descendido a 1,3 millones de barriles diarios.

En un informe de 2020, el centro señala que la falta nuevas inversiones en la industria petrolera venezolana “ha sido uno de los principales impulsores de la catástrofe económica que vive el país”.

