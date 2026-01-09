Trump reaccionó a la liberación de presos en Venezuela y dijo que canceló la segunda ola de ataques

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este viernes que canceló una segunda oleada de ataques contra Venezuela tras la liberación de “grandes cantidades” de presos políticos en ese país.

“Venezuela está liberando grandes cantidades de presos políticos como señal de que están ‘buscando la paz’. Este es un gesto muy importante e inteligente. Estados Unidos y Venezuela están colaborando eficazmente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas”, destacó el mandatario republicano en un mensaje en su plataforma Truth Social.

Miembros del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) montan guardia en El Helicoide (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP) RONALDO SCHEMIDT� - AFP�

Fue tras ello que anunció: “Gracias a esta cooperación he cancelado la segunda oleada de ataques prevista previamente, que parece innecesaria”. Sin embargo, marcó que los barcos de guerra permanecerán en las costas de Venezuela “por motivos de seguridad”.

El mensaje de Trump en el que anunció que canceló una segunda ola de ataques

Agregó luego que las grandes petroleras invertirán “al menos US$100.000 millones” en Venezuela, y que se reunirá con esas empresas este viernes en la Casa Blanca.

La primera ola de ataques fue el pasado sábado 3 de enero, en una operación en la que Estados Unidos bombardeó al menos tres estados del país y capturó al chavista Nicolás Maduro y lo trasladó a Nueva York para que enfrente cargos por narcoterrorismo, entre otros crímenes de los que se lo acusa. En conferencia de prensa ese día, el gobierno estadounidense aseguró que estaba “preparado” para una segunda ola de ataques si era necesario, pero no aclaró bajo qué circunstancias. En el lugar de Maduro, asumió su vice, Delcy Rodríguez.

El mensaje de Trump de este viernes por la mañana llega luego de que el chavismo comenzara a liberar por la noche un “número importante” de presos políticos, incluidos ciudadanos extranjeros, como un “gesto de paz unilateral”, de acuerdo a lo que anunció el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien evitó precisar cifras o nombres.

Todo esto ocurrió en medio de las negociaciones que mantiene Rodríguez con la Casa Blanca y provocó un terremoto entre familiares y activistas de derechos humanos. Entre los que salieron de prisión se destacan Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia (PJ) y uno de los líderes opositores en la Plataforma Unitaria, y Freddy Superlano, de Voluntad Popular (VP), también clave en la alianza de los demócratas.

Ahora hay expectativa por la liberación de Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, secuestrado hace un año cuando llevaba a sus niños al colegio; del activista Javier Tarazona, quien al frente de Fundaredes había denunciado las alianzas de Maduro con las narcoguerrillas colombianas; de los periodistas Nakary Ramos y Julio Rojas; y de los dirigentes políticos Perkins Rocha, Dignora Hernández y Henry Alviárez, los más próximos a la líder opositora María Corina Machado en su partido, Vente Venezuela.

Por otro lado, el gobierno argentino sigue de cerca la situación del gendarme Nahuel Gallo y del abogado Germán Giuliani, ambos detenidos en cárceles del régimen chavista.

Nahuel Agustín Gallo , detenido en Venezuela @gg_alexand95764

Gallo lleva más de un año en Venezuela. Fue apresado el 8 de diciembre de 2024, cuando intentaba ingresar a ese país para ver a parte de su familia, según sostiene el gobierno argentino. El régimen chavista puso bajo la lupa su condición de efectivo de una fuerza de seguridad y lo recluyó en la cárcel de El Rodeo.

El segundo argentino detenido en Venezuela es el abogado Giuliani, quien había arribado a ese país procedente de Brasil el 5 de abril de 2025 y fue detenido por efectivos bolivarianos el 23 de mayo. Actualmente su familia no conoce su paradero, ya que no puede establecer contacto con él desde el pasado 21 de diciembre.

Germán Darío Giuliani, el argentino detenido en Venezuela

Hasta el momento, según trasciende en la prensa internacional, las primeras liberaciones son de ciudadanos venezolanos y españoles.