Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, jueves 7 de mayo

Emiratos Árabes Unidos aseguró que sus vínculos y sus asociaciones internacionales y de defensa eran un “asunto puramente soberano”, rechazando una declaración anterior de Irán que decía que la cooperación de Abu Dhabi con Estados Unidos amenazaba la seguridad y los intereses nacionales de Irán, reportó la agencia Reuters.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos dijo que el país del Golfo se reserva todos sus derechos soberanos, legales, diplomáticos y militares para hacer frente a cualquier “amenaza, acusación o acto hostil”. La disputa se intensificó después de que los Emiratos Árabes Unidos informaran haber sido atacados en los últimos días por Irán después de cuatro semanas de relativa calma desde que se anunció el alto el fuego. Irán negó haber llevado a cabo operaciones contra Emiratos Árabes Unidos en los últimos días, pero advirtió de una “respuesta aplastante” si Emiratos Árabes Unidos lanzaban alguna acción contra Irán.