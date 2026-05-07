Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, jueves 7 de mayo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Las claves del día
- Israel ataca Beirut por primera vez desde el comienzo de la tregua y mata a un comandante de Hezbollah.
- Trump se reunió con ejecutivos de Chevron y ExxonMobil para hablar del petróleo.
- Francia mueve su portaaviones Charles de Gaulle hacia el mar Rojo y crece la presión sobre Irán.
- Israel consideró una “amenaza global” el decomiso de buque de bandera panameña en Ormuz.
- Macron se reunió con el presidente de Irán: “Todas las partes deben levantar el bloqueo al estrecho de Ormuz”.
Emiratos Árabes Unidos dice a Irán que sus asociaciones de defensa son un "asunto soberano"
Emiratos Árabes Unidos aseguró que sus vínculos y sus asociaciones internacionales y de defensa eran un “asunto puramente soberano”, rechazando una declaración anterior de Irán que decía que la cooperación de Abu Dhabi con Estados Unidos amenazaba la seguridad y los intereses nacionales de Irán, reportó la agencia Reuters.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos dijo que el país del Golfo se reserva todos sus derechos soberanos, legales, diplomáticos y militares para hacer frente a cualquier “amenaza, acusación o acto hostil”. La disputa se intensificó después de que los Emiratos Árabes Unidos informaran haber sido atacados en los últimos días por Irán después de cuatro semanas de relativa calma desde que se anunció el alto el fuego. Irán negó haber llevado a cabo operaciones contra Emiratos Árabes Unidos en los últimos días, pero advirtió de una “respuesta aplastante” si Emiratos Árabes Unidos lanzaban alguna acción contra Irán.
El índice japonés Nikkei se dispara 4% por expectativa de acuerdo EE.UU.-Irán
El índice Nikkei de la bolsa de Tokio se disparó más de 4% el miércoles, ante la perspectiva de un acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos y el impulso de las alzas en Wall Street.
Durante la jornada, el Nikkei 225 subió 4,1% a 61.937 puntos. Los inversores también estaban atentos al yen, ante la especulación de una intervención del gobierno japonés para apuntalar la maltrecha moneda.
El presidente del Parlamento iraní se burló de la estrategia militar contra Teherán
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha recurrido a las redes sociales para satirizar las recientes maniobras militares contra Irán.
En una breve publicación en la plataforma X, Ghalibaf modificó los nombres anunciados de las operaciones militares estadounidenses contra Irán, cambiándolos a “Operación Confía en mí, hermano” y “Operación Fauxios”.
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