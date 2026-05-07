Denuncian ataques en una estratégica isla e Irán estudia la última propuesta de EE.UU. para frenar la guerra

TEHERÁN.– Irán afirmó este jueves que estaba analizando la última propuesta de acuerdo de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Medio Oriente y reabrir el estrecho de Ormuz, al tiempo que denunció ataques aéreos contra una ciudad y una isla sobre esa vía marítima, así como otros incidentes en la zona.

Los precios del petróleo cayeron esta semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara una vez más que un acuerdo podría ser inminente y suspendiera la orden de una operación naval. Pero, como hizo otras veces, amenazó con reanudar los bombardeos si Irán no aceptaba sus condiciones.

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, respondió este jueves que la propuesta estadounidense estaba “en estudio” y que Teherán comunicará “sus puntos de vista” a Pakistán, que intenta mediar en el conflicto y ha sido anfitrión de diálogos bilaterales.

Un buque portacontenedores anclado mientras en el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas (Archivo) Amirhosein Khorgooi - ISNA

Funcionarios iraníes precisaron que su país está discutiendo con Estados Unidos una propuesta de una página para reabrir el estrecho y cesar las hostilidades por 30 días mientras intentan llegar a un acuerdo de paz integral. El plan tiene tres puntos principales: el levantamiento del bloqueo estadounidense a los barcos y puertos iraníes, la apertura del estrecho al tráfico comercial y el fin de los combates.

Horas después, el máximo comando militar conjunto iraní acusó a Estados Unidos de violar el alto el fuego al atacar dos barcos en el estrecho y atacar zonas civiles.

Estados Unidos apuntó a “un petrolero iraní que viajaba desde las aguas costeras de Irán cerca de Jask hacia el estrecho de Ormuz, así como a otro barco que ingresaba al estrecho de Ormuz cerca del puerto emiratí de Fujairah”, dijo un vocero del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya de Irán.

“Al mismo tiempo, con la cooperación de algunos países de la región, llevó adelante ataques aéreos contra áreas civiles en las costas de Bandar Khamir, Sirk y la isla de Qeshm”, añadió.

Una patrullera emiratí (izquierda), navega cerca de un petrolero fondeado en el golfo de Omán, cerca del estrecho de Ormuz (Archivo) Fatima Shbair - AP

“Irán abrió fuego en respuesta al ataque militar estadounidense contra un petrolero iraní”, añadió por su parte la televisión estatal. Tras el ataque al petrolero, “buques enemigos en el estrecho fueron alcanzados por misiles iraníes y se vieron obligados a huir tras sufrir daños”.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) dijo sobre los mismos incidentes que sus fuerzas “interceptaron ataques iraníes no provocados y respondieron con ataques de autodefensa mientras los destructores de misiles guiados de la Armada estadounidense transitaban por el estrecho de Ormuz hacia el golfo de Omán”

El CENTCOM dijo que eliminó las amenazas “y apuntó a instalaciones militares iraníes responsables de atacar a las fuerzas estadounidenses, incluidos los sitios de lanzamiento de misiles y drones; lugares de mando y control; y nodos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento”.

El frente del Líbano

Un acuerdo para prolongar el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, en vigor desde el 8 de abril, podría también reducir las tensiones en el Líbano, donde las fuerzas israelíes combaten al movimiento islamista Hezbollah, estrecho aliado de Irán.

Un ataque israelí golpea el pueblo libanés de Mayfadoun, en el sur del país, el 2 de mayo - - AFP

Según un funcionario estadounidense, representantes del Líbano e Israel conversarán en Washington el 14 y 15 de mayo para buscar un acuerdo de paz. Ambos países ya participaron a mediados de abril en una primera ronda de diálogos en la capital estadounidense, a la que siguió la instauración de un precario alto al fuego.

Por otro lado, la firma de datos de transporte Lloyd’s List Intelligence afirmó este jueves que Irán estableció una nueva agencia gubernamental para aprobar el tránsito y cobrar peajes al transporte marítimo en el estrecho.

La llamada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico se está “posicionando como la única autoridad válida para conceder permiso a los barcos que transitan por el estrecho”, subrayó Lloyd’s. Y dijo que la nueva agencia le envió un formulario de solicitud para los barcos que buscan pasar.

El Ministerio del Interior de Pakistán. Los pakistaníes han oficiado de mediadores entre las partes en conflicto Ahmad Kamal - XinHua

El esfuerzo iraní por formalizar el control sobre el canal generó nuevas preocupaciones sobre el transporte marítimo internacional, con cientos de buques comerciales atrapados en el Golfo Pérsico e incapaces de llegar a mar abierto.

La nueva agencia formaliza un carril de inspección existente, aunque poco claro, que lleva a los buques por las aguas del norte del estrecho cerca de la costa iraní. Irán controla qué barcos pueden pasar y, al menos para algunos buques, impone un impuesto sobre su carga.

Expertos en derecho marítimo sostienen que las exigencias de Irán de examinar o gravar a los buques violan el derecho internacional. La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar exige que los países permitan el paso pacífico por sus aguas territoriales.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en el foco central de la guerra en Medio Oriente Europa Press - Europa Press

Estados Unidos y sus aliados del Golfo Pérsico están presionando para que el Consejo de Seguridad de la ONU respalde una resolución que condene el control asfixiante de Irán sobre el estrecho y amenace con sanciones. Una resolución previa similar fue vetada por los aliados de Irán, Rusia y China.

También en el área diplomática, Pakistán continuaba trabajando por un acercamiento entre las partes. Como parte de sus esfuerzos diplomáticos, el canciller de Pakistán, Ishaq Dar, habló por teléfono este jueves con su homólogo iraní Abbas Araghchi, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores pakistaní.

El canciller iraní, Abbas Araghchi (Archivo) Alexander Kazakov - Pool Sputnik Kremlin

“Esperamos un acuerdo más pronto que tarde”, dijo el vocero de la Cancillería de Pakistán, Tahir Andrabi. “Esperamos que las partes alcancen una solución pacífica y sostenible que contribuya no solo a la paz en nuestra región, sino también a la paz internacional".

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, dijo a su vez que Islamabad seguía en “contacto continuo con Irán y Estados Unidos día y noche, a fin de detener la guerra y extender el alto el fuego”.

Agencias AFP, AP y ANSA