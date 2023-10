escuchar

Alfredo Leuco y el equipo de LN+ quedaron en medio de un bombardeo en Israel, en el marco de la guerra con Hamas en Medio Oriente. Mientras iban por la ruta, las alarmas que advierten sobre las detonaciones en el futuro inmediato comenzaron a sonar, lo que forzó al conductor, camarógrafo y productores a que se bajaran de su auto y se arrojaran al suelo con las manos sobre la cabeza, hasta que las bombas dejen de caer. “Atrás nuestro suenan, ¿no?” , infería un Leuco con evidente temor.

Después de observar las imágenes, el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, hizo una profunda reflexión acerca de los motivos que llevaron a los ataques: “Durante toda la semana pasada, que me hicieron la pregunta de por qué me había pasado esto, debo reconocer que en principio me equivoqué, y dije que Israel estaba tan enfrentado por la situación de la reforma judicial, peleado por diferentes posiciones jurídicas. En realidad eso es una fortaleza. Si esto pasa porque Israel es un país democrático, nos va a pasar toda la vida. Creo que cuando tenés a gente que opina distinto en una esquina y en otra, que solamente manifiesta su opinión sin agresiones, y a 10 cuadras tenés al manifestación LGBT más grande y nadie dice nada, esto es pedir por la democracia. No vienen por la tierra”.

“Vamos a poner esto en claro: vienen por la democracia, por la tierra israelí y por los judíos. Porque en el estatuto de Hamas dice que primero van por Israel y después por todos los judíos, estén donde estén. Y también van a ir por los cristianos si no se sujetan a las leyes del Islam. Esto no es Islam, vamos a decir claramente que esto no es el Islam. Es otra cosa, es una religión de amor. Esto es terrorismo puro, fascismo puro, otra cosa. Nunca ha pasado que tantas personas estén al tanto de lo que pasa y sigan ciegas”, cerró.