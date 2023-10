escuchar

El grupo terrorista Hamas difundió este lunes la primera prueba de vida de uno de los cerca de 200 rehenes que tiene cautivos tras su letal asalto contra Israel. Se trata de Mia Schem, una joven israelí-francesa de 21 años, capturada en un festival de música electrónica en el desierto justo al otro lado de la frontera con Gaza. Luego de darse a conocer el dramático video, en el que la joven pedía por el regreso a su casa mientras recibía asistencia por una herida en un brazo, este martes, su madre, Keren Schem, habló ante los medios para “rogarle al mundo” que le devuelvan a su “bebé”.

Mia Schem fue capturada en el festival Supernova, un evento musical en el desierto justo al otro lado de la frontera con Gaza, que se convirtió en el lugar de lo que se cree que es la peor masacre de civiles en la historia de Israel. Al menos 260 personas fueron asesinadas a tiros por militantes de Hamas fuertemente armados que se movilizaron en camiones y motos para atravesar el vasto campo del kibutz Re’im, donde miles de jóvenes se reunieron para una para bailar al ritmo de los sintetizadores y bandejas de DJs.

Según se informó, la joven rehén formaba parte de la organización del evento como asistente. “Hola, me llamo Maya Sham. Tengo 21 años y soy de Shoham. Ahora mismo estoy en Gaza. Regresé temprano el sábado por la mañana de una fiesta en Sderot. Me lastimé gravemente la mano. Me trajeron a Gaza y me cuidaron en el hospital de aquí”, explicó Schem en el video difundido por Hamas, subtitulado al árabe y luego publicado por el diario israelí Haaretz.

“Por favor, sáquenme de aquí tan pronto como sea posible”, rogaba la joven mientras miraba a cámara se veía su brazo derecho cubierto por vendas. Incluso, durante el video se puede observar como una persona le ajusta el vendaje.

Keren Schem, madre de Mia Schem, una joven israelí que fue secuestrada por milicianos de Hamas y llevada a la Franja de Gaza, en conferencia de prensa en Tel Aviv el 7 de octubre de 2023. (Foto AP/Ohad Zwigenberg) Ohad Zwigenberg - AP

Mia Schem tiene doble nacionalidad israelí y francesa y el martes el presidente francés, Emmanuel Macron, denunció la toma de rehenes. Según publicó El Español, la desaparición de la joven también fue denunciada por una comunidad judía de Chile, ya que sus abuelos tienen esa nacionalidad. Asimismo, según se precisó, Mia había terminado el servicio militar y había comenzado un curso como tatuadora, de acuerdo a sus redes sociales.

“No sabemos cómo la están tratando porque después de que se apaga la cámara todo puede cambiar. Estamos rezando para verla pronto. Es una muchacha muy especial, ella estaba pasando por un curso de tatuaje y estaba empezando a trabajar de eso. Estaba muy entusiasmada, muy contenta”, dijo este martes por la tarde a LN+ Zeev Scharf, abuelo de la joven.

“Lo que a mí me parece es que Hamas está esperando que haya un intercambio de prisioneros. Israel se niega, así que no sé cómo va a seguir esto”, admitió el hombre. Scharf contó que se encuentra en Israel reunido con el resto de su familia y que Mia es la segunda de nueve nietos, que afortunadamente se encuentran sanos y salvos.

“Lo que todos queremos es que Mia vuelva a casa pero fue un alivio ver que está con vida”, expresó el abuelo de la joven. En tanto, este martes su madre, Keren Schem, encabezó una conferencia de prensa junto a sus otros dos hijos y familiares de rehenes en la que reclamó por su regreso.

“No sabía si [Mia] estaba viva o muerta hasta ayer”, señaló la mujer, “Lo único que sabía es que podían haberla secuestrado. Le ruego al mundo que traiga a mi bebé de regreso a casa”, agregó, desesperada.

“Ella sólo fue a una fiesta, a un festival para divertirse. Ahora está en Gaza (...) Mia había ido a la rave con su mejor amiga, Elia Toledano, cuyo destino aún se desconoce”, precisó Schem. “Esto va más allá de la política, es terror malvado e inhumano”, agregó la mujer, visiblemente conmovida.

En relación al video, Keren Schem dijo que pudo ver a su hija “muy aterrorizada, con mucho dolor”. “Y puedo ver que está diciendo lo que le dicen que diga”, expresó.

Civiles y soldados, jóvenes y mayores, israelíes y extranjeros (entre ellos, varios argentinos) se encontraban entre las al menos 199 personas secuestradas en Re’im y otras zonas del sur de Israel.

“Este es un crimen contra la humanidad y todos deberíamos reunirnos y detener este terrorismo y traer a todos de regreso a casa”, concluyó Keren Schem.

