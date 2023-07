Guerra en Ucrania: el ministro de Defensa británico cruzó con dureza a Zelensky por los constantes pedidos de armas

escuchar

El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, le envió un mensaje al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, durante la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Lituania. Wallace deslizó una “pequeña advertencia” hacia el jefe de Estado y sus allegados respecto de los constantes pedidos de armamento para luchar contra Rusia.

En primera instancia, le recordó a Zelensky que Reino Unido no es un “Amazon” de entrega de armas y solicitó ver “gratitud” por la asistencia militar que reciben para hacer frente al ejército del Kremlin. “Una pequeña advertencia: les guste o no, la gente quiere gratitud”, insistió el funcionario que responde al primer ministro británico, Rishi Sunak.

Acto seguido, y ante periodistas en Vilna -la capital de Lituania-, recordó haberse embarcado en un vuelo de diez horas con dirección a Kiev el año pasado para solamente recibir una lista de peticiones militares . “Kiev debe recordar que está pidiendo a otros estados que renuncien a sus propios arsenales de armas”, cerró.

Las palabras de ministro de Defensa surgieron luego de las frustraciones expresadas por el mandatario ucraniano ante la reticencia de los estados miembros de la OTAN para establecer un calendario firme para la adhesión de Kiev a la alianza militar -Rusia alertó que la aceptación de Ucrania podría llevar a una escalada bélica-.

Posteriormente, el primer ministro británico se desligó de las palabras de su subordinado y afirmó que Zelensky ofreció “repetidamente su gratitud”. Sunak aprovechó la cumbre de la OTAN para anunciar también un nuevo paquete de apoyo a Ucrania, enfocado en fortalecer la capacidad defensiva. Este paquete incluye asistencia militar, entrenamiento y asesoramiento estratégico, con el objetivo de elevar aún más el nivel de resistencia de las fuerzas armadas de Ucrania.

La respuesta y burla del presidente de Ucrania

El propio mandatario ucraniano contestó las acusaciones durante una conferencia de prensa en Lituania. “La gente del Reino Unido siempre ha apoyado a Ucrania y estamos agradecidos por ello; no sé a qué se refiere [Ben Wallace], que me escriba y me diga cómo le gustaría que le agradezcamos”, dijo en un principio.

Luego, se dirigió al ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Réznikov -que estaba sentado entre el público- y le preguntó de manera burlona: “¿Tienes problemas con el ministro de Defensa del Reino Unido? ¿Le has dicho que estás agradecido? ¡Tienes que llamarlo hoy! Por favor” , según declaraciones que reprodujo la cadena BBC.

Estados Unidos y otro pedido de gratitud

Al igual que Wallace, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, habló sobre gratitud al momento de responder a la pregunta de un activista ucraniano. El hombre lo interrogó respecto de si Joe Biden estaba reteniendo la membresía de Ucrania ante la OTAN por miedo a que “ganen la guerra”.

“El pueblo estadounidense merece cierto grado de gratitud. Estados Unidos de América ha dado un paso adelante para proporcionar capacidad bélica que garantice a los valientes soldados de Ucrania tengan municiones, defensa aérea, infantería y vehículos de combate”, se despachó Sullivan según The Guardian.

