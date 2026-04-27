Gasto militar récord: el mundo invirtió 2,89 billones de dólares en 2025 y suma once años de subas consecutivas

ESTOCOLMO.– El gasto militar mundial registró un nuevo pico histórico durante el año 2025 al alcanzar los 2,89 billones de dólares. Esta cifra representa un aumento del 2,9% respecto al periodo anterior y consolida once años de alza consecutiva en las finanzas de defensa globales. La inversión total equivale ahora al 2,5% del PBI global, el nivel más alto que el mundo computa desde el año 2009.

En esta foto proporcionada por la agencia de noticias china Xinhua, drones y otro armamento pasan durante el desfile militar para conmemorar el 80mo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial celebrado frente a la Puerta de Tiananmen en Beijing, el miércoles 3 de septiembre de 2025 Liu Xu - Xinhua

Estados Unidos mantiene el primer puesto de la lista a pesar de una caída del 7,5% en su presupuesto, que cerró en 954.000 millones de dólares. La causa principal de esta merma reside en la decisión del presidente Donald Trump, que suspendió la ayuda financiera militar para Ucrania, según datos del Instituto Internacional ​de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri).

No obstante, el país norteamericano prioriza la modernización nuclear y el desarrollo de submarinos de las clases Columbia y Virginia para disuadir a China. Los analistas del Sipri prevén que esta baja sea breve, ya que el Congreso proyecta gastos que superarán el billón de dólares para el ciclo 2026.

Un caza Mirage 2000 de Taiwán, pasa junto a un hangar en una base aérea en Hsinchu, en el norte de Taiwán, el 30 de diciembre de 2025. Chiang Ying-ying - AP

China ocupa el segundo lugar con un gasto estimado de 336.000 millones de dólares, tras un incremento del 7,4%. Su presupuesto militar anota su trigésimo primer año de subas constantes, la racha más larga en los registros internacionales. Pekín busca la modernización total de sus fuerzas para 2035 y realiza pruebas con prototipos de combate de sexta generación como el J-36. El gobierno central sostiene esta tendencia firme incluso bajo una campaña interna contra la corrupción en las compras de armamento.

Europa es la región con mayor dinamismo económico en el sector, con un salto del 14% que elevó su gasto a 864.000 millones de dólares. Los miembros europeos de la OTAN acordaron un ambicioso objetivo de inversión del 5% del PIB para el año 2035.

Taiwán ha aumentado los salarios y las prestaciones de los militares. Ritchie B Tongo/EPA/Shutterstock

Alemania escaló al cuarto puesto mundial tras aumentar su presupuesto un 24% hasta los 114.000 millones de dólares. El gobierno alemán modificó sus reglas de freno a la deuda para financiar este rearme a través de créditos fuera del presupuesto ordinario. Por su parte, Polonia destinó el 4,5% de su PBI a la defensa, el porcentaje más alto dentro de la alianza atlántica.

La guerra de desgaste entre Rusia y Ucrania define las tendencias en el este del continente. Rusia gastó 190.000 millones de dólares, lo que significa un aumento del 5,9% en el marco de una economía bajo sanciones internacionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con reporteros antes de viajar en el Marine One desde el Jardín Sur de la Casa Blanca, el jueves 16 de abril de 2026, en Washington Manuel Balce Ceneta - AP

Moscú utiliza de forma masiva drones económicos para compensar la pérdida de equipos más costosos como tanques o aviones. Ucrania, en tanto, destinó el 40% de su PBI al ámbito militar con un desembolso de 84.100 millones de dólares.

ARCHIVO - En esta foto proporcionada por el Departamento de Defensa de Australia, un misil japonés Tipo 12 superficie a buque es lanzado por la Segunda Brigada de Artillería de la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón en el Campo de Armas de Beecroft, cerca de Jervis Bay, Australia, el martes 22 de julio de 2025, como parte de Talisman Sabre, un ejercicio conjunto Alex Brown - Australian Department of Defense

A pesar del recorte estadounidense, Kiev recibió asistencia externa récord de sus socios, en especial a través de préstamos del G7.

Un helicóptero de la Armada de Brasil ARMADA DE BRASIL - ARMADA DE BRASIL

En Asia y Oceanía, la carrera armamentista no se detiene y el gasto regional subió un 8,1% hasta los 681.000 millones de dólares. Japón incrementó su presupuesto un 9,7% ante la preocupación que generan China y Corea del Norte en la zona.

Aunque creciente, el presupuesto militar de China representa menos del 15 por ciento del de Estados Unidos

Taiwán también elevó su inversión un 14%, con el objetivo de llegar al 5% de su PBI para el año 2030 tras las presiones de Washington. En el sur de la región, el conflicto armado entre India y Pakistán en mayo de 2025 forzó a ambos países a elevar sus gastos en aviación y sistemas de misiles.

El Medio Oriente presentó una leve suba del 0,1%, con Arabia Saudita como el mayor inversor regional con 83.200 millones de dólares.

Israel registró una caída del 4,9%, atribuida a la menor intensidad en la guerra de Gaza tras el cese al fuego de enero de 2025. Sin embargo, su presupuesto sigue en niveles críticos debido a los choques con Irán en junio de ese mismo año. Por otro lado, Irán vio una baja del 5,6% en términos reales por el impacto de una inflación anual del 42% que licuó las subas nominales.

Militares ucranianos disparan un lanzacohetes Grad hacia posiciones rusas en el frente en la región de Donetsk, Ucrania, el 3 de junio de 2025 Andrii Marienko - AP

El informe del SIPRI advierte sobre la falta de transparencia en los nuevos reportes de la OTAN. Existe el riesgo de que los países usen contabilidad creativa para incluir proyectos civiles como gasto militar y así cumplir metas políticas.

Un destructor estadounidense seaforces.org

Un ejemplo es el intento de Italia de computar un puente hacia Sicilia dentro de su presupuesto de seguridad. Esta falta de claridad dificulta la verificación independiente de las capacidades operativas reales de cada nación en conflicto.

Finalmente, la concentración del poder militar es absoluta: apenas cinco países manejan el 58% del gasto total del planeta.

En esta imagen proporcionada por el servicio de prensa de a 93ra Brigada Mecanizada Kholodnyi Yar de Ucrania, un militar posa para un fotógrafo en la región de Donetsk, Ucrania, el sábado 31 de enero de 2026. Iryna Rybakova - Ukrainian 93rd Mechanized brigade

África creció por tercer año consecutivo con un alza del 8,5%, traccionada por las tensiones entre Argelia y Marruecos. En América del Sur, el presupuesto aumentó un 3,4% por las inversiones navales de Brasil y el conflicto entre Guyana y Venezuela. El mundo avanza hacia un escenario de inestabilidad geopolítica que anticipa nuevas subas para el cierre de la década.

Agencia ANSA