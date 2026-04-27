Gasto militar récord: el mundo invirtió 2,89 billones de dólares en 2025 y suma once años de subas consecutivas
Un informe del Sipri marca que China acelera, Europa se rearma y la guerra en Ucrania sigue marcando el ritmo de la inversión en defensa
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ESTOCOLMO.– El gasto militar mundial registró un nuevo pico histórico durante el año 2025 al alcanzar los 2,89 billones de dólares. Esta cifra representa un aumento del 2,9% respecto al periodo anterior y consolida once años de alza consecutiva en las finanzas de defensa globales. La inversión total equivale ahora al 2,5% del PBI global, el nivel más alto que el mundo computa desde el año 2009.
Estados Unidos mantiene el primer puesto de la lista a pesar de una caída del 7,5% en su presupuesto, que cerró en 954.000 millones de dólares. La causa principal de esta merma reside en la decisión del presidente Donald Trump, que suspendió la ayuda financiera militar para Ucrania, según datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri).
No obstante, el país norteamericano prioriza la modernización nuclear y el desarrollo de submarinos de las clases Columbia y Virginia para disuadir a China. Los analistas del Sipri prevén que esta baja sea breve, ya que el Congreso proyecta gastos que superarán el billón de dólares para el ciclo 2026.
China ocupa el segundo lugar con un gasto estimado de 336.000 millones de dólares, tras un incremento del 7,4%. Su presupuesto militar anota su trigésimo primer año de subas constantes, la racha más larga en los registros internacionales. Pekín busca la modernización total de sus fuerzas para 2035 y realiza pruebas con prototipos de combate de sexta generación como el J-36. El gobierno central sostiene esta tendencia firme incluso bajo una campaña interna contra la corrupción en las compras de armamento.
Europa es la región con mayor dinamismo económico en el sector, con un salto del 14% que elevó su gasto a 864.000 millones de dólares. Los miembros europeos de la OTAN acordaron un ambicioso objetivo de inversión del 5% del PIB para el año 2035.
Alemania escaló al cuarto puesto mundial tras aumentar su presupuesto un 24% hasta los 114.000 millones de dólares. El gobierno alemán modificó sus reglas de freno a la deuda para financiar este rearme a través de créditos fuera del presupuesto ordinario. Por su parte, Polonia destinó el 4,5% de su PBI a la defensa, el porcentaje más alto dentro de la alianza atlántica.
La guerra de desgaste entre Rusia y Ucrania define las tendencias en el este del continente. Rusia gastó 190.000 millones de dólares, lo que significa un aumento del 5,9% en el marco de una economía bajo sanciones internacionales.
Moscú utiliza de forma masiva drones económicos para compensar la pérdida de equipos más costosos como tanques o aviones. Ucrania, en tanto, destinó el 40% de su PBI al ámbito militar con un desembolso de 84.100 millones de dólares.
A pesar del recorte estadounidense, Kiev recibió asistencia externa récord de sus socios, en especial a través de préstamos del G7.
En Asia y Oceanía, la carrera armamentista no se detiene y el gasto regional subió un 8,1% hasta los 681.000 millones de dólares. Japón incrementó su presupuesto un 9,7% ante la preocupación que generan China y Corea del Norte en la zona.
Taiwán también elevó su inversión un 14%, con el objetivo de llegar al 5% de su PBI para el año 2030 tras las presiones de Washington. En el sur de la región, el conflicto armado entre India y Pakistán en mayo de 2025 forzó a ambos países a elevar sus gastos en aviación y sistemas de misiles.
El Medio Oriente presentó una leve suba del 0,1%, con Arabia Saudita como el mayor inversor regional con 83.200 millones de dólares.
Israel registró una caída del 4,9%, atribuida a la menor intensidad en la guerra de Gaza tras el cese al fuego de enero de 2025. Sin embargo, su presupuesto sigue en niveles críticos debido a los choques con Irán en junio de ese mismo año. Por otro lado, Irán vio una baja del 5,6% en términos reales por el impacto de una inflación anual del 42% que licuó las subas nominales.
El informe del SIPRI advierte sobre la falta de transparencia en los nuevos reportes de la OTAN. Existe el riesgo de que los países usen contabilidad creativa para incluir proyectos civiles como gasto militar y así cumplir metas políticas.
Un ejemplo es el intento de Italia de computar un puente hacia Sicilia dentro de su presupuesto de seguridad. Esta falta de claridad dificulta la verificación independiente de las capacidades operativas reales de cada nación en conflicto.
Finalmente, la concentración del poder militar es absoluta: apenas cinco países manejan el 58% del gasto total del planeta.
África creció por tercer año consecutivo con un alza del 8,5%, traccionada por las tensiones entre Argelia y Marruecos. En América del Sur, el presupuesto aumentó un 3,4% por las inversiones navales de Brasil y el conflicto entre Guyana y Venezuela. El mundo avanza hacia un escenario de inestabilidad geopolítica que anticipa nuevas subas para el cierre de la década.
Agencia ANSA
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