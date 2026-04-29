Quién es Alexei Mordashov, el magnate que logró atravesar el estrecho de Ormuz en superyate de lujo

MOSCÚ.– La reciente travesía a través del estrecho de Ormuz del superyate Nord, propiedad del magnate ruso Alexei Mordashov y valorado en 500 millones de dólares, ilustra su capacidad para navegar entre los bloqueos que afectan al resto del mundo. Pero suscitó, además, un interés renovado sobre la figura de un oligarca cercano a Putin, quien contó con la aceptación de Irán y Estados Unidos para lograr la maniobra, en momentos en que el estratégico paso se encuentra prácticamente cerrado.

Mordashov se encuentra en la cúspide de la pirámide de la riqueza en la Rusia contemporánea. Con una fortuna que asciende a 36.900 millones de dólares, el magnate lidera hoy la lista de ciudadanos rusos más acaudalados, según consignó la revista Forbes.

Agentes de la policía financiera italiana junto al yate "Lady M", propiedad del oligarca ruso Alexei Mordashov, atracado en el puerto de Imperia, Italia, el sábado 5 de marzo de 2022

Pese a ostentar un perfil de “hombre de acero”, Mordashov es un ejecutivo de formación internacional que posee un MBA de la Universidad de Northumbria, del Reino Unido, y una maestría en ingeniería por el Instituto de Economía de Leningrado.

El ascenso de este industrial tuvo lugar en Cherepovets, una fría urbe metalúrgica al norte de Moscú. Hijo de obreros acereros, escaló posiciones en la siderúrgica Severstal hasta alcanzar la dirección financiera a una edad inusualmente temprana.

El presidente ruso Vladimir Putin Alexander Kazakov - Pool Sputnik Kremlin

Forbes relata un episodio clave en su biografía: cuando el antiguo director de la planta le encargó a Mordashov la adquisición de acciones para evitar que el control cayera en manos de agentes externos, el joven ejecutivo retuvo la mayoría de los títulos. Esta determinación implacable le valió el apodo de “El Tanque”, una etiqueta que define su estilo de gestión tanto en la prosperidad como en la crisis.

La columna vertebral de su imperio es, sin duda, Severstal, una empresa que no solo destaca como la mayor productora de acero y minería de Rusia, sino que también desempeña un rol crítico en la estructura de defensa del Estado.

Alexei Mordashov

De acuerdo con el sitio OpenSanctions, la compañía suministra productos de acero especial para la industria militar, incluidos materiales para la fabricación de submarinos y blindados.

Mordashov posee el 77% de las acciones de este conglomerado, lo cual lo sitúa como un actor económico de peso sistémico para el gobierno de la Federación de Rusia.

Pero sus nexos con el Kremlin quedaron expuestos ante la mirada internacional tras la invasión a Ucrania en febrero de 2022. Horas después de iniciarse el conflicto, el presidente Vladimir Putin convocó a Mordashov y a otros 36 empresarios a una reunión en el palacio de gobierno para evaluar el impacto de las sanciones.

La empresa de Mordashov es esencial para la fabricación militar en Rusia

La infraestructura financiera que sostiene su riqueza permaneció oculta hasta la filtración de los Pandora Papers, analizada por el ICIJ. Según este informe, Mordashov utilizó a la firma contable PwC para construir y administrar una red de más de 65 empresas offshore. Estas entidades, radicadas en jurisdicciones secretas como las Islas Vírgenes Británicas, sirvieron para canalizar inversiones hacia empresas europeas y para realizar transacciones presuntamente irregulares con aliados estratégicos de Putin.

La respuesta de Occidente a la guerra en Ucrania golpeó de lleno el patrimonio del industrial. La Unión Europea y el Reino Unido impusieron sanciones que derivaron en la congelación inmediata de sus bienes en el extranjero. Para mitigar este impacto, Mordashov realizó maniobras de último momento.

El sol se levanta detrás de varios buques petroleros anclados en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la isla Qeshm, Irán, el sábado 18 de abril de 2026 Asghar Besharati - AP

El magnate transfirió la propiedad de sus participaciones en la minera de oro Nordgold y en la firma de turismo TUI a su pareja, Marina Mordashova.

Esta estrategia de transferencia de activos a familiares busca eludir la parálisis de sus fondos y mantener la fluidez de su capital en mercados que aún no aplican restricciones tan severas.

El costo de estas sanciones se materializó en confiscaciones de gran visibilidad mediática. La policía italiana incautó su yate Lady M en el puerto de Imperia y congeló una villa valorada en 115 millones de dólares en Cerdeña, según registros de Forbes.

Antes de ater, el superyate Nord, propiedad de Mordashov, cruzó el estrecho de Ormuz

Sin embargo, Mordashov conserva su residencia principal en Moscú y ha redirigido sus esfuerzos hacia el mercado interno ruso. A pesar de los reveses, el valor de sus activos se recuperó de forma parcial tras el desplome inicial, aunque el propio empresario reconoció que Severstal perdió más de 400 millones de dólares solo en el primer año de sanciones comerciales.

La influencia del magnate alcanza también el sensible terreno de la opinión pública. Mordashov posee intereses significativos en National Media Group, un conglomerado que controla estaciones de televisión alineadas con la narrativa oficial del Kremlin, lo que refuerza su posición como un pilar fundamental en el sostenimiento del status quo político en Rusia.