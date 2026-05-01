Trump redobla sus ataques contra los líderes europeos y recrudece la crisis con los aliados de la OTAN

WASHINGTON.- Pese a los intentos de Europa por eludir su complicada relación con el presidente norteamericano, Donald Trunp, la guerra en Medio Oriente no ha hecho más que poner de manifiesto las tensiones latentes entre los aliados transatlánticos.

Uno de los puntos más álgidos se dio esta semana con Alemania, luego de que Trump arremetiera contra el canciller alemán Friedrich Merz por sus críticas a la guerra contra Irán, calificándolo de “totalmente ineficaz”. El mandatario republicano amenazó, así, con reducir el número de soldados estadounidenses desplegados en el país, que asciende a 36.400.

Pero Merz no fue el único. Trump cruzó también al primer ministro británico, Keir Starmer, en términos sorprendentemente personales, diciendo que “no es Winston Churchill” y amenazando con imponer un “arancel elevado” a las importaciones procedentes del Reino Unido.

Sin embargo, lo que encendió algunas alarmas en Europa fue que el Departamento de Defensa de Trump haya deslizado la posibilidad de castigar a los aliados de la OTAN que, a su juicio, no apoyan las operaciones estadounidenses en la guerra contra Irán, incluyendo la suspensión de España como miembro y la revisión del reconocimiento estadounidense de las Islas Malvinas como posesión británica.

El mes pasado, Trump amenazó con imponer un embargo comercial total a España después de que su aliado europeo se negó a permitir que el Ejército estadounidense usara sus bases para misiones relacionadas con ataques contra Irán.

El presidente Donald Trump conversa con el canciller alemán, Friedrich Merz, durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el martes 3 de marzo de 2026, en Washington (AP/Mark Schiefelbein) Mark Schiefelbein - AP

“Es inquietante, por lo menos”, señaló un diplomático europeo. “Estamos preparados para cualquier eventualidad, en cualquier momento”, admitió.

Los últimos ataques estadounidenses, lanzados a raíz de desacuerdos sobre la guerra con Irán, parecen haber hecho retroceder las relaciones entre Estados Unidos y Europa a los primeros días de la segunda administración Trump y plantean nuevos interrogantes sobre la mejor manera de tratar con un aliado tan volátil.

Un segundo diplomático europeo afirmó que la excanciller alemana Angela Merkel, que mantuvo una relación tensa con Trump durante su primer mandato, había dado ejemplo del enfoque correcto.

“A estas alturas, todos hemos aprendido un poco cómo lidiar con Trump. No hay que reaccionar de inmediato, hay que dejar que pase la tormenta, sin descuidar las propias posturas”, indicó.

Incluso quienes trataron de halagar a Trump se enfrentaron a su ira. “Todos los que lo intentaron recibieron su merecida lluvia de insultos, igual que los demás. Así que ahora se dan cuenta de que la adulación tampoco funciona”, agregó el diplomático.

La presión de Trump

El año pasado, los aranceles estadounidenses, el empeño de Trump por adquirir Groenlandia y el recorte de la ayuda estadounidense a Ucrania desestabilizaron profundamente las relaciones transatlánticas.

Algunos líderes, entre ellos Starmer, Merz y la primera ministra italiana Giorgia Meloni, trabajaron para estabilizar las relaciones mediante visitas regulares, acuerdos comerciales y cambios de política, algunos de los cuales han sido impopulares a nivel nacional, solo para encontrarse nuevamente en el punto de mira tras el inicio de la guerra con Irán en febrero.

Incluso el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, conocido en Europa como un “asesor de Trump”, recibió una reprimenda de Trump durante una reunión en la Casa Blanca este mes.

El presidente Donald Trump junto a la premier de Italia, Giorgia Meloni (AP/Evan Vucci) AP Pool

El presidente estadounidense cargó además contra Meloni, quien fuera su líder europea favorita, después de que ella criticara la guerra de Irán y cuestionara a Trump por lo que calificó de ataque verbal “inaceptable” contra el papa León XIII.

Si bien muchos miembros de la administración estadounidense se muestran profundamente escépticos respecto a Europa, no todos los miembros del Partido Republicano del presidente apoyan el enfoque de Trump.

“Los continuos ataques contra los aliados de la OTAN son contraproducentes y los comentarios hieren a los estadounidenses”, escribió el representante republicano Don Bacon en X el jueves, tras la amenaza de Trump de reducir el número de tropas en Alemania.

“Los dos grandes aeródromos de Alemania nos dan un excelente acceso a tres continentes. Nos estamos disparando en el pie”, sentenció.

Agencia Reuters