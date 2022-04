Guerra Rusia-Ucrania, en vivo: últimas noticias del conflicto y el minuto a minuto

01:55 Moldavia le pidió explicaciones a Rusia

Las declaraciones del mayor general ruso Rustam Minnekaev leventaron polvareda. El oficial del Kremlin remarcó que el Kremlin busca lograr un “control total” en el sur de Ucrania, y reconoció que cumplir con ese objetivo, le daría acceso a Transnistria, un pequeño estado separatista en Moldavia.

La declaración del jerarca militar, citado por la agencia TASS, no fue pasada por alto. Volodimir Zelensky hizo mención a ella en uno de sus discursos al pueblo ucraniano y lo puso como ejemplo de que el Kremlin busca invadir otros países.

En Moldavia, la reacción no tardó en aparecer. El Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país informó dijo que “tomó nota de las declaraciones” y “expresó una profunda preocupación por las declaraciones hechas por el funcionario ruso”.

En ese sentido, mandó a llamar al embajador de la Federación Rusia en Moldavia para que le diera explicaciones. En una reunión con el diplomático, las autoridades molvadas recalcaron que el países un “estado neutral” y sostuvo que ese “principio debe ser respetado por todos los actores internacionales, incluida la Federación Rusa”.

En un comunicado, el Ministerio de Moldavia sostuvo que las declaraciones del oficial eran así “infundadas y contradecían la posición de la Federación Rusa de apoyar la soberanía y la integridad territorial de la República de Moldavia, dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas”.

Más tarde, el think tank estadounidense Institute for the Study of War (Estudio para el Instituto de la Guerra), sostuvo que la declaración de Rusia no fue leída como una ofensiva militar sobre esa región, sino como un intento de asegurar un acceso a esa zona en una serie de etapas posteriores.

23:22 Advierten que Moscú forzará a los soldados de Mariupol a rendirse

Mientras el Kremlin insiste en que los soldados ucranianos que se refugian en la planta Azovstal, de Mariupol, deben rendirse, se conoció un nuevo análisis del think tank estadounidense Instituto para el estudio de la guerra (Institute for the Study of War).

De acuerdo a la institución norteamericana, conformada por militares y diplomáticos retirados, Rusia planea forzar a los ucranianos que resisten en Mariupol a una rendición mediante el bloqueo de la llegada de alimentos al lugar. Vladimir Putin ya había señalado este viernes previamente que Kiev se negaba a autorizar a que los soldados depusieran las armas en la región.

La planta metalúrgica de Azovstal se ve en las afueras de la ciudad de Mariupol, Ucrania, el jueves 24 de febrero de 2022 archivo ap

El Instituto para el Estudio de la Guerra indicó, además, que las tropas rusas no parecen predispuestas a dejar retirarse, en las actuales condiciones, a los pocos ciudadanos que aún permanecen atrapados en la ciudad, una de las más castigadas en lo que va de la guerra.

23:11 Guterres también se reunirá con Zelensky

El presidente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, se reunirá la próxima semana con Volodimir Zelensky en Kiev, según informó la agencia CNN. La noticia se conoce luego que Moscú confirmara que Putin también recibiría al titular de la ONU en los días siguientes.

ARCHIVO - El secretario general António Guterres habla durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el martes 5 de abril de 2022, en la sede de la ONU. (AP Foto/John Minchillo, archivo)

Según se informó, Guterres se reunirá, en Ucrania, también con el ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, así como con miembros del personal de la agencia de la ONU para discutir la ampliación de la asistencia humanitaria a Ucrania.

20.30 El primer ministro ucraniano ve pronta victoria

“Estamos absolutamente seguros de que Ucrania ganará en esta guerra y la victoria será en un período muy corto”, dijo hoy el primer ministro Denys Shmyhal a CNN, después de que el británico Boris Johnson comentó que seguía siendo una posibilidad realista que Rusia pueda ganar