Guerra Rusia-Ucrania, en vivo: últimas noticias del conflicto y el minuto a minuto

01.14 “Catástrofe” en Mariupol

Ucrania advirtió que la ciudad de Mariúpol, asediada por las tropas rusas, vive una situación “catastrófica”.

“Fueron sepultadas unas 5.000 personas, pero hace diez días que no se entierra a nadie por los continuos bombardeos”, dijo Tetiana Lomakina, una asesora de la presidencia ucraniana, a la AFP.

La funcionaria, ahora a cargo de los corredores humanitarios, también estimó que, “dada la cantidad de personas que aún están bajo los escombros, podría haber unos 10.000 muertos”.

01.11 Kuleba descarta hablar sobre un referéndum durante las conversaciones con la delegación rusa

“Decidiremos qué referéndum celebrar o no. No es objeto de negociaciones”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, al hacer referencia a la nueva ronda de contactos entre las delegaciones negociadoras en la ciudad turca de Estambul.

Según explicó en un comunicado, es “un asunto interno de Ucrania” si celebrar una consulta de este tipo sobre los territorios ocupados por Rusia y otros temas relacionados. Además, recalcó que Zelensky dio “instrucciones muy claras” y que Ucrania “no comercia con personas, tierras ni soberanías”.

00.42 El actor Sean Penn visitó Ucrania

A través de un mensaje que compartió vía Twitter, Sean Penn contó que viajó a Ucrania para ayudar con programas de caridad dirigidos a los refugiados. El actor compartió una foto en la red social de su encuentro con el gobernador de Lviv, Maksym Kozytskyy.

Cabe recordar que, en el momento en que estallo la invasión rusa, el estadounidense estaba en Kiev filmando un documental. Desde entonces, trabaja para contribuir a darle hogar y educación a los refugiados que están en Polonia.

23.30 La delegación ucraniana llegó a Turquía para la negociación

Una delegación ucraniana llegó a Estambul, Turquía, para la reunión que tendrán con sus homólogos rusos, dijo la BBC.

La delegación está encabezada por el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, y por el jefe de la oficina del presidente, Mikhail Podolyak. Sostienen que su principal prioridad es asegurar un alto el fuego.

22.45 Un portavoz del Kremlin aseguró que Rusia solo usaría armas nucleares de verse amenazada la “existencia del estado”

Dmitry Peskov sostuvo en una entrevista con PBS Newshour que “cualquiera sea el resultado de la operación en Ucrania, no es motivo para el uso de un arma nuclear. Sin embargo aclaró: “Tenemos un concepto de seguridad que establece muy claramente que solo cuando existe una amenaza para la existencia del estado en nuestro país podemos usar y realmente usaremos armas nucleares para eliminar la amenaza”.

Respecto de la falta de gas en países europeos, quienes obtienen gran parte del suministro de Rusia, insistió en la necesidad de que el servicio sea pagado en rublos y completó: “Definitivamente, no vamos a hacer de esto una caridad y enviar gas gratis a Europa Occidental”.

20.42 El mensaje de Zelensky a las potencias mundiales: “El miedo los hace cómplices”

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, instó a las naciones occidentales a endurecer las sanciones contra Rusia, incluido un embargo petrolero, tal como informó la BBC. Además, contó que planea dirigirse a los parlamentos de varios países esta semana para que proporcionen más armas.

En un video que compartió, el mandatario dijo que comezó una “guerra a gran escala”, criticó duramente la naturaleza “pasiva” de algunas sanciones y subrayó que el mundo no puede esperar a que las acciones rusas respondan. “Los ucranianos no deberían morir solo porque alguien no puede encontrar el coraje suficiente para entregar las armas necesarias”, dijo. Y agregó: “El miedo siempre te convierte en cómplice”.

“Simplemente no hay palabras. Nosotros, las personas que estamos vivas, tenemos que esperar. ¿Todo lo que ha hecho el ejército ruso hasta la fecha no justifica un embargo de petróleo? ¿No lo justifican las bombas? ¿Una instalación de producción química bombardeada o un central nuclear no lo justifica?”, preguntó.

20.25 “Pesimismo” sobre las conversaciones de paz

La legisladora ucraniana Inna Sovsun contó que la sociedad es “pesimista” sobre las últimas conversaciones de paz, que se llevarán a cabo en Estambul el martes. “Tengo mucho miedo de que tengamos que lidiar con esto militarmente”, subrayó, según consignó la BBC.

Para ella, hacer cualquier trato con Rusia en este momento “comprometería la integridad territorial de Ucrania”.