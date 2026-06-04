Kuwait difundió un nuevo video del momento exacto en el que un dron iraní impacta contra su principal aeropuerto

DUBÁI.– Kuwait difundió un nuevo video del ataque iraní con dron que causó graves daños el miércoles en una terminal del aeropuerto principal del país, dejando una persona muerta, decenas de heridos y un breve cierre de las instalaciones, como parte de la más reciente ola de ataques entre entre Irán y Estados Unidos que han puesto a prueba un frágil alto el fuego.

Las imágenes difundidas por la Dirección General de Aviación Civil de Kuwait muestran el momento del impacto desde varios ángulos. En los videos, lo que parece ser un dron de forma triangular y ala delta se estrella directamente contra la terminal.

Ataque iraní en el aeropuerto de Kuwait

El ataque reforzó los riesgos para residentes y viajeros en países del golfo Pérsico que se habían considerado refugios relativos antes de la guerra.

Irán ha utilizado durante mucho tiempo este tipo de drones en operaciones de combate, en particular los drones Shahed, que también son empleados por Rusia en su guerra contra Ucrania. No obstante, el régimen islámico negó la responsabilidad por los ataques del miércoles.

Negociaciones estancadas

Las conversaciones entre Teherán y Washington se han prolongado durante semanas a medida que los mediadores buscan una tregua más duradera. El diálogo es cada vez más tenso debido a la expansión de la guerra de Israel contra el grupo terrorista Hezbollah en Líbano.

Un funcionario regional dijo que Irán quiere que se haga cumplir un alto el fuego por separado en Líbano antes de retomar las conversaciones. El presidente norteamericano, Donald Trump, afirmó que las negociaciones continúan para extender la tregua con Irán, incluso mientras su país lanzaba ataques contra instalaciones militares en una isla iraní.

Drone irani sobre el aeropuerto de Kuwait

“Los hemos estado golpeando bastante fuerte”, dijo Trump cuando se le preguntó el miércoles si el alto el fuego seguía vigente. “Yo diría que en esa parte del mundo, un alto el fuego es cuando estás disparando de una manera más moderada”.

Los combates en Líbano también han expuesto una grieta entre los aliados Israel y Estados Unidos, con Washington presionando para pedir moderación. Como medida de la fricción, Trump reconoció que había llamado “loco” al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una llamada telefónica a principios de esta semana. No obstante, ambos líderes aseguran que su relación es sólida.

El primer ministro kuwaití inspecciona los daños en el aeropuerto, en Kuwait, el 3 de junio de 2026 - - KUNA

Mientras tanto, Irán mantiene su control férreo sobre el estrecho de Ormuz –una arteria crucial para el petróleo y el gas natural del mundo y productos relacionados como fertilizantes– y Estados Unidos mantiene bloqueados los puertos iraníes. Los precios mundiales del combustible se mantienen altos, y las consecuencias del conflicto se sienten mucho más allá de la región.

En Washington, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que él, Trump, el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunieron durante tres horas en la Casa Blanca el lunes mientras Trump trabajaba en “esa pieza final” para que el comercio volviera a fluir. Rubio, mientras tanto, enfrentó duros cuestionamientos en el Congreso sobre la guerra y sus consecuencias económicas.

Versiones cruzadas

El portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, el general de brigada Saud Abdulaziz Al-Otaibi, dijo que “varios drones hostiles” atacaron el edificio de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Kuwait. Había reabierto apenas el lunes después de un cierre de meses debido a la guerra, que empezó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que no atacó el aeropuerto y, en cambio, afirmó a través de la emisora estatal IRIB que la terminal fue dañada por un interceptor de fabricación estadounidense que no logró alcanzar los misiles iraníes. El Comando Central de Estados Unidos calificó la afirmación de falsa y afirmó en la red social X que se realizó un “ataque deliberado, calculado e injustificado” con drones iraníes contra el aeropuerto. Ninguna de las partes dio a conocer más información.

Destrucción del aeropuerto de Kuwait por un drone iraní

La embajada de la India dijo que la persona fallecida era un ciudadano de su país. Las autoridades dijeron que 63 personas resultaron heridas, incluidos pasajeros y trabajadores, y que algunos habían sufrido heridas graves.

El Ministerio de Defensa de Kuwait dijo que destruyó más de una docena de misiles y un número similar de drones procedentes de Irán.

El Aeropuerto Internacional de Kuwait tras el ataque

Las autoridades de aviación civil indicaron más tarde que el aeropuerto había reabierto parcialmente, con vuelos de Kuwait Airways reanudándose desde otra terminal. No se operarían otros vuelos, señalaron.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que Kuwait “no aceptará ni tolerará” los ataques y que estaba expulsando a dos diplomáticos iraníes.

Otros ataques iraníes

Mientras tanto, el Ejército norteamericano dijo que dos misiles iraníes se desintegraron en ruta hacia Kuwait y que había “derribado múltiples drones” que tenían como objetivo a las fuerzas estadounidenses en el país.

El Ejército también dijo que fuerzas estadounidenses y bareiníes interceptaron misiles dirigidos al reino del golfo Pérsico, que alberga la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos. El Ministerio de Defensa de Bahréin dijo que su Ejército había interceptado y destruido tres misiles y varios drones disparados por Irán.

Iraníes caminan junto a un grafiti del fallecido líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en Teherán, el 3 de junio de 2026 ATTA KENARE - AFP

La Guardia Revolucionaria, un poderoso cuerpo paramilitar de Irán, reconoció que había atacado el cuartel general de la 5ª Flota y instalaciones militares estadounidenses en otro país.

Tanto Washington como Teherán dijeron que estaban tomando represalias por ataques anteriores o intentos de ataques.

Netanyahu declaró al canal estadounidense de noticias de negocios CNBC que Irán estaba “jugando con fuego”, pero afirmó que cualquier decisión sobre si intensificar la respuesta militar recaería en Trump. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró en X que “cualquier acto hostil será respondido de inmediato y con una decisión decisiva”.

Un trabajador levanta un mástil con la bandera iraní en la plaza Enghelab, en Teherán, el 3 de junio de 2026 ATTA KENARE - AFP

El Ejército estadounidense también dijo que lanzó ataques contra una estación de control terrestre militar iraní en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.

El Ministerio de Exteriores de Irán dijo que una torre de telecomunicaciones fue alcanzada. Calificó este ataque , y otros, como “actos de agresión” y afirmó que violaban el alto el fuego.

La guerra en Líbano

Mientras tanto, las fuerzas israelíes se han adentrado más en Líbano que en cualquier momento en más de un cuarto de siglo, mientras Hezbollah ha lanzado ataques con cohetes y drones. El alto el fuego declarado está oficialmente vigente y ninguna de las partes se ha retirado formalmente, pero los ataques continúan.

Irán insiste en que cualquier tregua potencial más amplia debe sofocar los combates en Líbano. Netanyahu, por su parte, quiere mantener los temas separados y enfrenta una fuerte presión interna para atacar a Hezbollah mientras se prepara para elecciones de segunda mitad de año.

Una bandera israelí cuelga de un edificio destruido en el sur del Líbano, vista desde el norte de Israel, el 4 de junio de 2026 Ariel Schalit - AP

En una entrevista en un pódcast publicada el miércoles, Trump confirmó un reporte de que llamó a Netanyahu “loco” el lunes en una conversación telefónica. Trump dijo a “Pod Force One” de The New York Post que estaba “un poco molesto” de que la lucha de Israel con Hezbollah estuviera frenando las conversaciones con Irán.

Aun así, Trump dijo que su relación con Netanyahu era sólida, y que “hemos trabajado muy bien juntos”.

Altos funcionarios norteamericanos, israelíes y libaneses en una reunión auspiciada por Estados Unidos en Washington, el 3 de junio de 2026 OLIVER CONTRERAS - AFP

Netanyahu respondió en CNBC que él y Trump a veces tienen “desacuerdos tácticos” pero tienen “objetivos comunes” y “están de acuerdo en las cosas principales”.

“Siempre encontramos una manera de resolver nuestras diferencias”, dijo el primer ministro.

Agencias AP y Xinhua