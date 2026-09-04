Hallan muerto de un disparo a un diputado federal mexicano en de su auto en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO.– Un diputado federal mexicano fue hallado muerto este viernes con un disparo de arma de fuego, según informaron las autoridades de Veracruz, uno de los estados más violentos del país por la presencia de bandas del narcotráfico.

El legislador federal Zenyazen Escobar estaba a bordo de su vehículo y cerca de él se encontró un arma de fuego, informó en rueda de prensa el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued. “El fallecimiento fue por un arma de fuego, no podemos ampliar” hipótesis, añadió sin adelantar si se trató de un asesinato o un suicidio.

Descartó por el momento que el vehículo haya sido atacado u obligado a detenerse. “No fue un atentado porque el carro está a un lado, no se nota que haya habido mayor agresión al vehículo, fue interno”, detalló, y dijo que la Fiscalía del estado ya inició las investigaciones.

El cuerpo de Escobar, que tenía 42 años, estaba del lado del conductor del auto hallado a un lado en la carretera. En imágenes difundidas por medios locales se alcanza a observar un arma de fuego entre las piernas del legislador. La policía acordonó la zona.

Asesinan a Zenyazen Escobar, diputado federal de Morena: Fue encontrado en carretera en Veracruz https://t.co/niOsUae9vI — Ⓜ️iguel Quintana®🎬 (@Quintana_Troll) September 4, 2026

Escobar era maestro de profesión, fue líder magisterial y secretario de Educación de Veracruz (2018-2021). Llegó a la Cámara de Diputados en septiembre de 2024.

La fiscal del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez, confirmó que se abrió una carpeta de investigación. “Efectivamente tuvimos esta noticia del evento, se está atendiendo. Apenas se constituyó la triada de peritos, fiscales y policía ministerial. Se está investigando, se está integrando la carpeta de investigación”, aseguró.

Yates incendiados y peleas en la sala

Escobar, del partido Morena, el mismo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se vio involucrado hace unos meses en el incendio de un yate, en la zona de la Riviera Veracruzana, que negó que fuera de él, y donde resultaron heridas cuatro mujeres que presuntamente festejaban a bordo.

Ese acontecimiento derivo en críticas al legislador de Morena, y en redes sociales se publicaron fotografías de su pasado como bailarín “stripper”.

No tengo pruebas pero tampoco dudas... 🫵 D.E.P. Zenyazen Escobar, Carlos Mancilla 🦍 La Perrita de Bandalito Moreno 🤡 debe estar feliz. 🫵 LA PERRITA DE ALITO, LE SACÓ AL PARCHE (como se dice coloquialmente) EL MUY COBARDE. pic.twitter.com/kvxsDFmOVs — Carlos Antonio Yee Poa (@yee_poa92941) September 4, 2026

Poco después el legislador generó polémica en la sesión del pleno de la Cámara de Diputados tras empujar a un compañero de bancada, Mario Miguel Cubillas, y retar a golpes al legislador del PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla, por todo lo cual fue acusado de haber estado borracho.

Zenyazen “es un hombre respetable, de familia, pero ayer se tensó con otro diputado que ofendió a la presidenta, y entonces lo acusan de que iba tomado. No es cierto, me consta porque en ese momento fue conmigo” para demostrar que no estaba alcoholizado, afirmó en su defensa un coordinador local de Morena. “Es el cansancio y la pasión” lo que lo motivaron a actuar así, afirmó.

En un momento de la confrontación con Cubillas, este llamó a Escobar “pinche estríper, trepador”, y el acusado amenazó con golpearlo. “Pártemela, ahorita”, rebatió Cubillas. Ahí todo voló por los aires. “¿Estás seguro, güey?”, amenazó el veracruzano. Se quitó el sombrero y elevó sus puños en posición de guardia, como boxeador. El asunto no pasó a mayores.

Manifestantes piden justicia por el alcalde asesinado Carlos Manzo (Archivo) ULISES RUIZ - AFP

Comportamientos erráticos aparte, detrás de estas muertes suelen estar las bandas del crimen organizado. En noviembre de 2025 el país fue sacudido por el asesinato a tiros del popular político Carlos Manzo, alcalde del municipio Uruapan, en el estado de Michoacán.

Menos de dos meses atrás se conoció asismismo el homicidio del alcalde del municipio central de Temoac, Valentín Lavín Romero, asesinado a tiros en su oficina. Lavín Romero fue baleado por dos hombres en la sede de la alcaldía de Temoac, en el estado de Morelos. Y hace menos de dos semanas fue asesinada en Guerrero una dirigente opositora

En los últimos dos años han sido asesinados diez alcaldes, tres de ellos en el estado sureño de Guerrero, uno de los más violentos de México.

También los periodistas han sido víctimas de la violencia. En Veracruz fue asesinada hace dos meses una periodista. Poco después mataron a otro periodista en el estado de México, el séptimo en lo que va de año. Y en Sinaloa fue asesinado a balazos el mes pasado un influencer mientras transmitía en vivo.

Agencias AFP, AP y diario El País