Máxima Zorreguieta volvió a salirse del protocolo y sorprendió a todos al manejar un tractor

Una vez más, Máxima Zorreguieta volvió a demostrar que es una reina todoterreno. Así como supo saltar de un avión, preparar tragos y comidas, bailar en la calle y hasta enfrentarse en un juego de fuerza con su marido, el rey Guillermo Alejandro, esta semana se sentó detrás de un volante, pero no de un auto, sino ¡de un tractor!

El jueves 3 de septiembre, la monarca nacida en la Argentina visitó la región de Achterhoek, en la provincia de Güeldres, para seguir de cerca “el proceso desde la cosecha de materiales naturales renovables hasta la aplicación de materiales biobasados en la construcción”, explicaron desde la cuenta oficial de la casa de Orange-Nassau.

La reina Máxima sorprendió a todos al manejar un tractor (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

La ruta incluyó la localidad de Henelgo, donde se interiorizó en los procesos de la cosecha de cáñamo. Lo sorpresivo es que no solo observó, sino que hasta se subió a un imponente tractor verde y condujo sola, aunque asistida por un profesional del lugar, quien le dio una serie de indicaciones entre los pastizales. Incluso cuando se bajó, lo hizo por su propia cuenta.

Máxima Zorreguieta a bordo de un tractor

Si bien Zorreguieta conduce desde su juventud, sus habilidades no pasaron inadvertidas, puesto que no es común ver a los integrantes de la realeza sentados detrás de un volante.

La jornada, de la que también participó la ministra de Vivienda y Ordenación del Territorio de los Países Bajos, Elanor Boekholt-O’Sullivan, incluyó una parada en Doetinchem, donde visitaron una nueva urbanización de viviendas construidas con materiales sostenibles y de origen biológico.

La monarca se lució con un set estampado de blusa y falda (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

Teniendo en cuenta que sería un día intenso de actividades al aire libre y varias paradas, la reina de los Países Bajos optó por un look cómodo, canchero y acorde a los escenarios. Estrenó un set estampado en blanco y amarillo de blusa de mangas abullonadas, con un lazo alrededor del cuello y una falda midi tiro alto haciendo juego de Ulla Johnson. Apropiadamente, esta vez, no usó sus clásicos stilettos, sino que optó por unas ballerinas marrones y negras de Natan y añadió una cartera negra. En cuanto a los accesorios, eligió un brazalete dorado, su clásico reloj negro y unos aretes blancos en forma de flores.

Esta fue una semana muy especial para Máxima Zorreguieta, ya que su hija menor, la princesa Ariane, comenzó su camino universitario. Tras finalizar en mayo de 2025 sus estudios secundarios en el Colegio del Mundo Unido del Adriático (United World College of the Adriatic), en la ciudad italiana de Duino, la joven de 19 años decidió regresar a casa y formarse en una de las instituciones especializadas en ingeniería, tecnología y ciencias exactas más prestigiosas de Europa. Oficialmente, ya es estudiante de la licenciatura de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Técnica de Delft (TU Delft), en Holanda Meridional.

La princesa Arine comenzó sus estudios en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Técnica de Delft (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Y lo cierto es que demostró, en su forma de vestirse, que heredó parte del estilo canchero y descontracturado de su madre. Se lució, a pura sonrisa, con una camisa blanca de manga larga, un colorido pantalón rayado, unas zapatillas urbanas azules y una cartera marrón de cuero en la que enganchó su broche para el cabello.