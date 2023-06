Hallazgo en Colombia: Wilson, el perro rescatista que fue clave para encontrar a los niños y que ahora está perdido

escuchar

BOGOTÁ.- La Operación Esperanza reunió el esfuerzo de las Fuerzas Militares del país y las comunidades indígenas con el objetivo de encontrar a los cuatro niños perdidos en la selva del Guaviare. Entre los miembros de la misión destaca Wilson, un perro rescatista que, desafortunadamente, se perdió durante las labores de búsqueda.

En un principio las autoridades tenían la esperanza de que el animal se encontrara con los menores indígenas, pero, este viernes, cuando encontraron a los pequeños, Wilson no estaba con ellos.

🇨🇴 | URGENTE: WILSON SIGUE DESAPARECIDO EN LA SELVA COLOMBIANA DE GUAVIARE. pic.twitter.com/lTTYiBHZIJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 10, 2023

Según reconoció el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hasta el momento, no se tiene información del paradero del perro.

“Lo que no ha aparecido es el perro que en algún momento estuvo junto a ellos”, aseguró el mandatario en las primeras declaraciones que entregó sobre el hallazgo de los niños perdidos.

Un rescatista fundamental

Lo cierto es que Wilson, un pastor belga de seis años de edad, fue fundamental para rescatar a los niños indígenas, ya que, según informaron las autoridades, fue quien encontró el rancho en el que se habrían refugiado los pequeños.

De hecho, se presume que el perro habría encontrado a los niños cuando se extravió, pues, según Fausto Avellaneda, comandante de la operación, hace unos días, cuando avanzaba la búsqueda de los menores, encontraron la huella de un animal junto a la de un niño, que habría sido la de Wilson.

Al respecto, en las últimas horas se pronunció Lucho Acosta, el coordinador nacional de la Guardia Indígena, quien aseguró que no les han confirmado si Wilson estaba o no con los menores y destacó la importancia el can en la operación.

“Wilson fue un salvador. Donde encontramos las últimas huellas, encontramos huellas de un canino. Nosotros pensamos que el perrito los encontró y los acompañó. Él se le voló a un soldado y él se fue, yo creo que con su olfato llegó, pero se nos embolató”, confirmó Acosta en entrevista con ‘RED+Noticias’.

¡Una alegría para todo el país! Aparecieron con vida los 4 niños que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana. pic.twitter.com/cvADdLbCpm — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 9, 2023

Los cuatro niños indígenas estuvieron desaparecidos durante más de cinco semanas en la selva de Colombia, en el sur del país luego de un accidente aéreo mortal.

Los hermanos de la comunidad huitoto -Lesly, de 13 años, Soleiny, de nueve, Tien Noriel, de cuatro, y Cristin, quien cumplió uño mientras estaba en la selva- fueron los únicos sobrevivientes de un accidente de avioneta ocurrido el 1 de mayo, aparentemente por una falla mecánica.

La madre de los niños, el piloto y un líder de la comunidad originaria fallecieron

Uno a uno, envueltos en frazadas térmicas y en camillas, los niños fueron bajados de un avión de la Fuerza Aérea en un aeropuerto militar de la capital. Este sábado son atendidos en un hospital en Bogotá.

Por Jessika Daniela Bonilla Bran

El Tiempo

EL TIEMPO (GDA)

