En su primera reunión cara a cara Petro y Delcy Rodríguez se centraron en la cuestión de la seguridad en la frontera

CARACAS.– El presidente colombiano, Gustavo Petro, llegó este viernes a Caracas para reunirse por primera vez personalmente con su par venezolana, Delcy Rodríguez, y se prevé que ambos, sometidos a una intensa presión por parte del presidente estadounidense Donald Trump, se centren en cuestiones de seguridad.

“La reunión con la presidenta interina Delcy Rodríguez tendrá como eje principal la seguridad en la frontera. No podemos seguir postergando una respuesta coordinada frente a la violencia y el crimen organizado”, afirmó Petro poco antes de partir de Bogotá.

🇨🇴 🇻🇪 Colombian President Gustavo Petro arrived in Venezuela to meet with Delcy Rodríguez at the Miraflores Palace. He is the first head of state to visit Venezuela since Maduro’s kidnapping. pic.twitter.com/8fXNFvpeQZ — Drop Site (@DropSiteNews) April 24, 2026

Esta es la segunda reunión de Rodríguez con un jefe de Estado, tras su breve viaje a Granada a principios de mes. El encuentro con Petro se da después de la visita a Caracas de los ministros colombianos de Relaciones Exteriores y Defensa el mes pasado, donde se abordaron temas de seguridad, comercio y cooperación energética.

El mandatario colombiano arribó al palacio presidencial, donde fue recibido por Rodríguez, según imágenes de la televisora estatal venezolana.

Rodríguez saluda a la prensa tras la llegada de Petro al Palacio Miraflores FEDERICO PARRA - AFP

Colombia y Venezuela comparten profundos lazos históricos y culturales, especialmente en su frontera de 2200 kilómetros, donde viven numerosas familias binacionales. Además, casi 3 millones de migrantes venezolanos se asentaron en Colombia en los últimos años, huyendo del colapso económico de su país, convirtiéndose así en el principal receptor de la diáspora venezolana.

Aunque la región fronteriza es un centro neurálgico para un comercio anual estimado en 1000 millones de dólares, también alberga el narcotráfico, el contrabando y otras actividades ilegales llevadas a cabo por grupos armados, incluyendo bandas criminales y organizaciones guerrilleras colombianas.

Organizaciones de derechos humanos y gobiernos colombianos anteriores han denunciado que estos grupos operan con el apoyo o la complicidad de militares venezolanos, una acusación que Caracas ha negado reiteradamente.

Vistas de trochas, caminos de contrabando, en las inmediaciones del Puente Internacional Francisco De Paula Santander que une Cúcuta con Ureña, Venezuela Hernan Zenteno - La Nacion

Petro y el predecesor de Rodríguez, Nicolás Maduro, derrocado en una operación estadounidense en enero, habían incrementado previamente el número de tropas desplegadas en la frontera para combatir el narcotráfico. La mandataria encargada dice que busca atraer inversionistas en petróleo y minería bajo la estrecha supervisión del gobierno de Trump.

El propio Trump la elogió en repetidas ocasiones, y ella recibió a funcionarios estadounidenses y potenciales inversionistas en Caracas. Rodríguez instó a Washington a levantar las sanciones contra su país, afirmando que las licencias y las exenciones no son suficientes para que los inversionistas se sientan seguros ni para que la economía se recupere.

Petro había forjado una estrecha relación con Nicolás Maduro Ariana Cubillos - AP

Por su parte Petro tuvo numerosos enfrentamientos con Trump, quien ha exigido repetidamente mayor cooperación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, mientras que el mandatario colombiano sostiene que ha habido incautaciones récord de drogas durante su mandato.

A pesar de las sanciones personales impuestas a Petro por Washington, ambos se mostraron cordiales tras una reunión cara a cara a principios de este año.

Agencias Reuters y ANSA