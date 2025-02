Hamas anunció que el argentino Iair Horn está entre los rehenes que liberará mañana

JERUSALEN.- El argentino-israelí Iair Horn será uno de los tres rehenes que Hamas liberará este sábado, anunció el portavoz del brazo armado del grupo terrorista, en el marco de una frágil tregua con Israel.

El estadounidense-israelí Sagui Dekel-Chen y el ruso-israelí Alexandre Sasha Troufanov, también secuestrados durante el feroz asalto del 7 de octubre de 2023, serán los otros rehenes que recuperarán la libertad.

Según la prensa israelí, la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo que la lista de nombres que entregó Hamas es “aceptable” y las familias de los rehenes aprobó la divulgación de los nombres.

Iair Horn, de 46 años, fue secuestrado junto a su hermano Eitan, diez años menor que él, de quien no hay noticias. Su padre, Itzik Horn, encabeza desde octubre de 2023 una contundente campaña para su liberación, que incluyó fuertes críticas al gobierno de Netanyahu.

El 7 de octubre de 2023, Eitan, que vivía en Kfar Saba, había ido a pasar el fin de semana largo a lo de su hermano mayor, Iair, que vivía en el kibutz Nir Oz, una de las comunidades más golpeadas por el ataque terrorista, que se encuentra pegada a la Franja de Gaza. Allí fueron secuestrados.

En mayo pasado, en una manifestación en reclamo de la liberación de los rehenes en Tel Aviv, Itzin Horn dio un fuerte discurso en español. “[Iair y Eitan] Fueron secuestrados ese sábado negro. Desde ese día, mi vida, como la de todos los familiares de los secuestrados, como la de todo el pueblo de Israel, cambió. Desde ese día, noche y día, por más de 200 días estoy abocado a la lucha por liberar del cautiverio no solo a mis hijos sino a todos a todos los secuestrados”.

“Llegó la hora de traerlos a todos de vuelta a casa: a los que están vivos para que se rehabiliten y a los que lamentablemente ya no están con nosotros para que sean sepultados en la tierra de Israel. Yo le exijo al gobierno de Israel que es el responsable y el culpable”, dijo Horn, quien hace más de dos décadas emigró de la Argentina a Israel.

Por su parte, el año pasado Ruthie, la madre de los hermanos Horn, dijo en una entrevista con el diario israelí Yedioth Ahronoth que había recibido una señal de vida de Iair por parte de las mujeres secuestradas liberadas en noviembre de 2023, en la primera tregua, un mes después del ataque. “La mayoría de los secuestrados que regresaron estaban con Eitan, como Sapir Cohen, que estaba con él desde el principio, también vio a Iair”, dijo. “El baño estaba en la habitación donde se encontraba detenido Eitan y un día Iair entró en el baño. Era la primera vez que se veían. Sólo puedo imaginar lo felices que estaban de intercambiar miradas. Sapir dijo que no hablaron, ni siquiera una palabra, no se les permitió hablar, pero vio que ambos estaban vivos y no estaban heridos. Más allá de eso, no tenemos nada. Pero estoy segura de que les hizo bien verlo y saber que ambos estaban vivos”.

En la mañana del ataque de Hamas, Itzik Horn les envió un mensaje a sus dos hijos y Eitan le respondió: “¿Olvidaste que en el kibutz de Iair los misiles siempre pasan por encima?”. Ese fue el último mensaje que el padre recibió de ellos.

Los tres rehenes que serán liberados mañana fueron secuestrados en el kibutz Nir Oz.

Sagui Dekel-Chen, que tiene doble ciudadanía israelí-estadounidense, vio a los terroristas liderados por Hamas entrar en el kibutz y fue uno de los primeros en dar la alarma, según Times of Israel. Su tercera hija, Shachar, nació en diciembre de 2023, por lo que espera conocerla mañana en su regreso a Israel.

Sasha Trufanov fue secuestrado junto a su abuela Irena Tati, su madre Yelena y su novia, Sapir Cohen. Estas dos últimas fueron liberadas por Hamas en la primera tregua, en noviembre de 2023, por pedido del presidente ruso, Vladimir Putin. Su padre, Vitaly Trufanov, fue asesinado en la masacre.

Por otra parte, este viernes el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, se reunió con Netanyahu. “En la charla conversamos acerca de cuatro puntos centrales: la liberación de los secuestrados, incluidos obviamente los argentinos; la próxima visita del presidente Javier Milei, la firma del memorándum por la Libertad y la Democracia, contra el Terrorismo y el Antisemitismo entre la Argentina e Israel, y el avance en las negociaciones para concretar un sueño de mi gestión: el vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv”, escribió el diplomático en su cuenta en la red social X.

Frágil tregua

El Comité Internacional de la Cruz Roja expresó el viernes su preocupación por los rehenes, antes de la liberación prevista para el sábado.

Israel condicionó la continuación de la tregua en Gaza a la liberación el sábado de tres rehenes israelíes vivos por parte del grupo terrorista.

Hamas, que gobierna el enclave desde 2007, había anunciado a principios de semana que aplazaría el canje de rehenes por presos palestinos, alegando supuestas vulneraciones israelíes del acuerdo.

El cese el fuego, negociado con ayuda de Estados Unidos, Qatar y Egipto, entró en vigor el 19 de enero y puso fin a más de 15 meses de guerra entre Israel y Hamas.

El acuerdo, sin embargo, está también bajo presión máxima desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, propuso que su país tome el control de Gaza y que se expulse a la población este territorio.

La primera fase del pacto permitió de momento cinco canjes de rehenes por presos palestinos. Las liberaciones supusieron un alivio para los familiares, pero el estado demacrado de los últimos cautivos israelíes también provocó enojo en el país.

“Las últimas operaciones de liberación refuerzan la necesidad urgente de que el CICR pueda acceder a los rehenes”, indicó el Comité Internacional de la Cruz Roja, que facilitó los canjes. “Estamos muy preocupados por la situación de los rehenes”, añadió en un comunicado difundido en la red social X.

La Cruz Roja ya había pedido que los intercambios de rehenes israelíes por presos palestinos se realizaran en “privado”.

En la última liberación, tres rehenes israelíes fueron exhibidos en un podio y se les obligó a hablar, durante una ceremonia organizada por terroristas de Hamas armados y con los rostros tapados. Los tres estaban visiblemente agotados y tenían los rostros demacrados por las pesadillas que vivieron en cautiverio.

Trump advirtió esta semana de que se desataría un “infierno” si Hamas no liberaba a “todos” los rehenes restantes antes del mediodía del sábado, algo que no estaba previsto en el acuerdo de la tregua.

El presidente republicano propuso tomar Gaza y trasladar a sus 2,4 millones de habitantes a Egipto y Jordania, lo que provocó una ola de rechazo en todo el mundo.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, tiene previsto viajar a Israel, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos para hablar de la tregua, tras asistir a la Conferencia de Seguridad de Múnich este fin de semana.

La guerra en Gaza se desató el 7 de octubre de 2023, tras el ataque de Hamas en el sur de Israel, en el que mataron a 1211 personas y secuestraron a más de 250, de las cuales 73 permanecen en Gaza, incluidas 35 que fallecieron, según el ejército israelí. La ofensiva israelí lanzada en respuesta dejó al menos 48.222 muertos en Gaza, sobre todo civiles, según datos del Ministerio de Salud del territorio, gobernado por Hamas.

